Ennennäkemätön käänne Temptation Islandilla johtaa hyytävään kohtaamiseen – sinkkunaisen ylimielinen käytös saa varatun Miran raivon valtaan

Tällä viikolla Temptation Islandilla pariskunnat pääsevät kohtaamaan ne sinkut, jotka ovat yrittäneet vietellä heidän kumppaneitaan.

Tällä viikolla Temptation Island Suomen asukkaat saavat yllättyä perinpohjaisesti. Treffivalintaseremonian lopuksi juontaja Sami Kuronen nimittäin yllättää kummankin resortin asukkaat sanomalla, että kukaan ei pääse tällä kerta treffeille, vaan jokainen palaa takaisin huvilalleen pakkaamaan kaikki tavaransa lähtöä varten.

Kuronen ei paljasta, mihin koko joukko on seuraavaksi suuntaamassa. Pian varatuille asukkaille kuitenkin selviää, että he pääsevät vaihtamaan resortteja puolisoidensa kanssa. Jokainen saa siis tutkailla lähietäisyydeltä kumppanin mahdollisten hölmöilyjen tapahtumapaikkoja.

– No Mattulla on ollut vähän sellaista pikku homppäilyä humalassa tällä puolella. Me otetaan sitten jätkien kanssa homma haltuun ja pidetään tää resortti kurissa, et ei tapahdu mitään yhtä tyhmää, varattu Jape julistaa rehvakkaana.

Yllätykset eivät kuitenkaan lopu tähän, vaan yhtäkkiä varattujen puolisoita videoilla viettelevät sinkut kävelevät ulos miessinkkujen tulevasta majapaikasta.

– Ei vakuuta, pojat, Jape kommentoi sinkkumiesten kävellessä jonossa ohitse.

Viimeisenä varatut tavoittava sinkku-Sanel käyttää tilaisuuden hyväkseen ja kuittailee hermostuneesti hymyileville Wallulle, Japelle ja Valtolle.

– Tää on varmaan tuttu tuoksu, sinkku kommentoi sormiaan haisteltuaan, ja paiskaa villan avaimen Wallun jalkoihin.

Sinkut nähtyään Wallu on heti huolissaan siitä, miten hänen puolisonsa Emilia mahdollisesti reagoi naissinkkujen tapaamiseen.

– Sil vois lähtee joku bitchläppi siinä, Wallu ennustaa.

Samaan aikaan naiset saapuvat miesten vanhalle huvilalle. Sinkkujen tervetulokomitea seisookin heidän kohdallaan ulkona odottamassa. Varattujen naisten ja sinkkujen kohtaaminen vaikuttaa suorastaan hyytävältä. Sekä Emilian että Mattun puolisoiden kanssa viihtynyt Jemina järjestää varatuille kalsean vastaanoton.

– Kannattiko tulla? hän kysyy ylimielisesti ja pudottaa avaimen naisten jalkoihin.

– Mua ärsyttää tommoset ylimieliset ihmiset, niin se sai kiehumaan mun päässä! Emilia avautuu haastattelussa.

– No voi vittu, myös tavallisesti positiivinen Mira kommentoi noukkiessaan avainta maasta.

Temptation Island Suomi Nelosella ja Ruudussa keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21:30. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.