Yli 2600 euroa viikossa törsäävät Iida ja Niklas muuttavat pahamaineiseen lähiöön – sängyttömästä yksiöstä paljastuu karu yllätys

Rikkaat ja rahattomat -sarjassa nähdään, miten leveästi elävät Iida ja Niklas sopeutuvat kotkalaislähiöön.

Rikkaat ja rahattomat -sarjassa seurataan tällä viikolla Kotkassa ja sen lähiössä, Karhuvuoressa, eläviä perheitä.

Niklas ja Iida elävät Aada-tyttärensä kanssa omakotitalossa, ja ovat vaurastuneet Niklaksen autokaupoilla ja sarjayrittämisellä. Parin varsin leveä viikkobudjetti on 2 650 euroa. Iida käyttää rahaa muun muassa rakennekynsiin ja ripsenpidennyksiin, sekä törsää lähikaupassa. Niklas taas syö poikien kanssa ulkona ja käy kasinolla.

Alina ja Janne puolestaan elävät lukiolaisen ja työttömän arkea huonomaineisessa Karhuvuoressa vuokrayksiössä. Rahaa viikon tarpeisiin pariskunnalla on alle sata euroa, sillä Janne on sairaslomalla masennuksen vuoksi. Suuri osa parin rahasta menee bensaan ja tupakkaan. Heidän harrastuksiinsa kuuluu pullakahveilla käyminen läheisellä R-kioskilla.

Alina ja Janne viettävät paljon aikaa yhdessä, sillä kummallakaan ei juuri ole omia menoja rahan puutteen vuoksi.

Parin vuokrayksiö on sisustettu pelkistetysti, ja odottaa pientä laittamista. Uuni löytyy olohuoneesta, heillä ei ole ruokapöytää ja he nukkuvat patjalla lattialla.

– Ruokakauppakäynneistä me selvitään silleen, että me on saatu useita maksusitoumuksia ruokakauppoihin, joista me on saatu ostettua niiden avulla ruokaa. Tosi usein käydään mun vanhemmilla syömässä, Alina kertoo kameralle.

Kun Iida ja Niklas saapuvat Alinan ja Jannen kotiin Karhuvuoreen, tajuavat he kuulleensa uutisista paloittelumurhasta, joka sattui samalla kadulla. Ajatus murhakadulla asumisesta puistattaa paria. Iida myöntää, että alueen maine on Kotkassa huono.

Myös asunnossa on vastassa yllätys.

– Siis tääl ei oo sänkyä! Iida järkyttyy huomattuaan patjan keskellä asuntoa.

Myös Niklas myöntää järkyttyneensä asunnon ensivaikutelmasta.

– Oli vähän, että oikeasti, asuuko täällä joku? Niklas tilittää.

– Ei oo ruokapöytää ja hella tääl olohuoneessa.. Sitten kylppärin valona pöytävalaisin! Ja siitä menee sitten pistorasiaan johto. Kylppärissä! Iida ja Niklas purkavat hämmennystään.

Iida ja Niklas asuvat omakotitalossa, jonka pihalta löytyy kalliita autoja ja poreallas.

Hetken päästä Niklas huomaa kylpyhuoneen katon epämääräiset roiskeet, ja kadulla sattunut murha nousee nousee jälleen hänen mieleensä.

– Se on todennäköisesti tää asunto, missä on murhattu, kun katot tota kattoa. Vähän sahattu päätä ja sormia ja varpaita ja veret on tuolla katossa... Niklas tunnelmoi järkyttyneenä.

