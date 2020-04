Suomen kauneinta kesämökkiä etsivät kertovat, mitkä asiat ovat nyt pinnalla ja mitkä eivät: ”En pidä siitä, että...”

Kenellä on Suomen kaunein kesäpaikka? Se selviää, kun Suomen kaunein koti -ohjelma etsii tällä kaudella vuoden kauneinta kesämökkiä tuomarikolmikko Hanna Sumarin, Sini Rainion ja Tero Pennasen voimin.

Suomalaiset ovat mökkikansaa ja rakastavat oleilla kesänviettopaikoillaan – jokainen omalla persoonallisella tyylillään.

Suosittu Suomen kaunein koti -ohjelma siirtyykin tällä kaudella kesämökeille, ja sarjaan on valittu kolmekymmentä erilaista ja persoonallista vapaa-ajan viettopaikkaa.

Jaksoissa on eri teemat, jolloin modernit huvilat tai mummonmökit eivät kisaa samassa osassa.

Katsojat pääsevät kurkistamaan niin perinteisiin ja upeasti entisöityihin mummonmökkeihin kuin näyttäviin ja kauniisti sisustettuihin uudiskohteisiin.

Joukossa on metsän keskeltä löytyviä sähköttömiä pikkumökkejä ja veden äärelle rakennettuja, modernin loma-asumisen vaatimukset täyttäviä vapaa-ajan huviloita.

Mukana on huviloita kaikilla mukavuuksilla.

Ohjelman tuomareina nähdään edelliseltä Suomen kaunein koti -kaudelta tutut asumisen ammattilaiset: toimittaja Hanna Sumari, sisustusarkkitehti Tero Pennanen ja arkkitehti Sini Rainio.

– Meillä kullakin on vähän eri roolit. Välillä mielipiteemme menevät ihan yksiin, joskus ei yhtään, Hanna Sumari naurahtaa.

Aloitusjaksossa tutustutaan keräilyhengessä sisustettuihin mummonmökkeihin, ja kauneimman kesämökin etsintä alkaa Somerniemeltä, Akaalta sekä Kemiönsaaresta.

Ihastuttavissa mummonmökeissä on tärkeitä muistoja.

– Mökit ilmentävät enemmän niiden asukkaita kuin kodit. Kesämökeillä uskalletaan olla paljon persoonallisempia ja paikkoihin suhtaudutaan ylipäätään rennommin, toteaa Sini Rainio.

– Koti voi olla hyvin vaalea ja skandinaavinen, koska ajatellaan, että sen kuuluu olla sellainen, mutta mökillä oma persoona näkyy sitten runsaammin.

Ylelliset loma-asunnot ovat yhden jakson aiheena.

Luonto ja maisema ovat mökillä keskiössä

– Sinne sopivat paremmin esimerkiksi raakalautapinta kuin koteihin sopivammat kliiniset ja kovat materiaalit, Sini sanoo.

Tuomarit huomasivat myös, että aito puun väri on tulossa takaisin, eikä sisäpintoja enää maalata valkoisiksi.

– Trendikkäimmältä tuntuu tällä hetkellä ihan perinteinen mäntyvuorattu mökki, jossa on kevyet, usein valkoiset kalusteet, Hanna Sumari jatkaa.

Hannaa viehättää persoonallinen tyyli, jossa näkyvät omat keksinnöt.

– Haluan nähdä mökissä asukkaiden ajatuksia ja mielipiteitä, ihmisten mielikuvitus sytyttää. Kärsin sellaisesta tyylistä, joka on kopioitu, Hanna sanoo.

Tämä kesäpaikka on esillä jaksossa Mökkien uusi elämä.

Kesäpaikan tunnelmaan sopimaton sisustus ei miellytä.

– En esimerkiksi pidä siitä, että kuivanmaan mökki on sisustettu merelliseen tyyliin.

Molemmat tuomarit painottavat sisustuksessa yksinkertaisuutta ja kodikkuutta.

– Itse tarkkailen sitä, miten sopusuhtainen kokonaisuus on ja miten rakennus on suunniteltu maisemaan nähden, Sini sanoo.

– Maisemalla on suuri merkitys. Se, mitä näet ikkunasta, vaikuttaa tosi paljon fiilikseen, ja mökillä on paljon aikaa katsella ympärilleen. Pääsimmekin käymään aivan ihanissa kohteissa, ja taas tuli todettua, että Suomi on kaunis maa, Hanna sanoo.

Maisemalla on tärkeä merkitys.

Mutta se, mitä tuomarit eivät tiedä mökkejä arvioidessaan, on asukkaiden ja paikkojen tarinat. Ne kerrotaan ainoastaan tv-katsojille.

– Me arvioimme vain sitä, mitä me näemme. Jos me vaikkapa haukumme jotkut verhot, niin niiden taustalla saattaakin olla tosi koskettava juttu. Joskus ohjelmaa katsoessa harmittaakin, kun tuli sanottua niin suoraan jostakin, koska en tiennyt siihen liittyvää historiaa.

Katsoja kuitenkin saa tietää, ja siksi tuomareiden kommentit kiinnostavat myös tästä syystä.

Yhdessä jaksossa on designilla sisustettuja huviloita.

– Se, että me tuomarit emme tiedä kohteiden taustoja, on myös tämän ohjelman koukku, Hanna sanoo.

Hannalla itsellään on kuivanmaan mökki Saarenmaalla, Sini vasta haaveilee omasta kesäpaikasta.

Hanna hankki kesäpaikan puolisonsa kanssa vuonna 2005. Parasta mökillä on ympäröivä luonto.

– Vietän kesäpaikassamme paljon aikaa puutarhassa ja luonnossa. Rakastan sitä, kun eläimet ovat laitumella, sinikellot kukkivat ja kaikkialla on hiljaista. Se on ihan ihmeellinen oma maailmansa, jossa kaikki kiire unohtuu.

