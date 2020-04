Victoria Beckham suututti Britit lomauttamalla työntekijänsä veronmaksajien piikkiin – oma omaisuus satoja miljoonia

Muoti-imperiumia pyörittävä Victoria Beckham lomautti 30 työntekijäänsä, minkä vuoksi palkkojen maksu siirtyy Britannian hallitukselle.

Spice Girls -yhtyeestä julkisuuteen ponnahtanut Victoria Beckham on viime vuodet keskittynyt oman muoti-imperiuminsa pyörittämiseen. Beckhamilla on omaa nimeään kantava vaatemerkki, joka tarjoaa korkealaatuisia designervaateita- ja asusteita.

Koronaepidemia on ajanut Beckhamin yrityksen suuriin talousvaikeuksiin monien muiden yritysten lailla. Hän joutui hiljattain lomauttamaan 30 työntekijäänsä kahden kuukauden ajaksi.

Victoria Beckhamin yritys on ottanut takapakkia jo ennen koronakriisiä.

Lomautuksien vuoksi Beckham säästää jättisummia palkkakuluissa. Daily Mailin mukaan yrityksen henkilökuntaa on lähestytty kirjeellä, joissa kerrotaan, että hallitus maksaa heille 80 prosenttia palkasta. Britanniassa hallitus maksaa lomautusajan palkkaa aina 2 870 euroon saakka, joten nän ollen Beckhamin ei tarvitse maksaa kuin 20 prosenttia työntekijöidensä palkoista.

Beckhamien kuuluisan perheen omaisuus on peräti 384 miljoonaa euroa, joten työntekijöiden lomauttaminen veronmaksajien piikkiin on aiheuttanut närkästystä saarivaltiossa.

– Victoria Beckhamin lahja Britannialle on viedä verorahoja oman yrityksensä ylläpitämiseen. Jään ihmettelemään, milloin hän julkaisee uuden videon heistä juomassa viiniä tai kerskailemassa uudella 17 miljoonan punnan Miamin-kodilla, kärkevistä mielipiteistään tunnettu tv-persoona Piers Morgan kommentoi Good Morning Britain -ohjelmassa.

– Tätä lomautusjärjestelmää ei ollut tarkoitettu prima donnille, kaltaisillenne multimiljonääreille, joilla on epäonnistunut ja turhamainen yritys, joka ei tuota rahaa, Morgan jatkoi.

David ja Victoria Beckham ovat olleet naimisissa jo yli 20 vuoden ajan.

Beckhamin vaatemerkki on jo aiemmin kohdannut talousvaikeuksia. Viime vuoden lopulla kerrottiin, että yrityksen liikevaihto olisi laskenut liki 11 miljoonalla eurolla ja Beckham olisi säästötoimina muun muassa luopunut omasta autonkuljettajastaan. The Sunin mukaan Beckham on joutunut menemään töihin joko taksin kyydissä tai omalla autollaan.

David Beckham on tukenut vaimonsa liiketoimia taloudellisesti kymmenien miljoonien eurojen edestä. Pariskunnalla on useita yhteisiä liiketoimia, jotka nekään eivät ole enää yhtä tuottoisia kuin ennen.

Muotisuunnittelija Victoria Beckham on ollut naimisissa jalkapalloilija David Beckhamin kanssa jo 20 vuoden ajan. Pariskunnalla on neljä lasta: pojat Brooklyn, 21, Romeo, 17, Cruz, 15, sekä tytär Harper, 8.