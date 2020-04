Better Call Saul -tähti avautuu poikansa taistelusta koronaa vastaan – ”Ei todellakaan mikään flunssa”

Bob Odenkirkin 21-vuotias poika sairastui koronaan.

Better Call Saulin uusin tuotantokausi pyörii parhaillaan Netflixissä.

Saulia näyttelevä Bob Odenkirk vieraili The Late Late Show with James Corden -ohjelmassa ja kertoi poikansa Nathanin sairastuneen koronaan.

Nathan-poika kuuluu riskiryhmään, sillä hän on kärsinyt astmasta koko ikänsä.

Nyt Nathan on jo kunnossa, mutta kokemus oli isän mukaan kauhea.

Odenkirk, 57, kertoi, että aluksi heidänkin perheensä uskoi, että nuoremmat potilaat sairastavat usein taudin miedomman version. Toisin kävi.

– Loppujen lopuksi se oli todella paha. Ei mikään flunssa. Poikani kuvaili, että kurkkukipu oli pahinta, mutta hän oli muutenkin hyvin hauras. Ja sairaus kesti pidempään kuin mikään flunssa.

Odenkirk totesi, että he pääsivät lopulta melko helpolla, jos tilannetta vertaa maailmalta kuultuihin tarinoihin. Hän kuitenkin painotti, että mitä pidempään pojan sairastaminen jatkui, sitä pelottavammaksi kokemus muuttui.

– Me olimme todella onnekkaita, näyttelijä huokasi.

Odenkirk kertoi Cordenille, että hän arvostaa ihmisiä, jotka ymmärtävät pysyä kotona ja osaavat pitää turvavälit, mikäli lähtevät ulos asioille.

– Meillä on onnea, koska meillä on mukava koti, joka on tarpeeksi suuri meille kaikille. Muistelen vanhoja kämppiäni ja mietin, että jos asuisin sellaisissa kellareissa nyt, niin eristäytyminen olisi todella raskasta. Tiedän, että monilla ihmisillä on nyt vaikeaa.

19.4. mennessä Yhdysvalloissa on todettu 728 000 vahvistettua tartuntaa. Ainakin 34 000 ihmistä on kuollut koronaan.