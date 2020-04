Muistatko vielä Baywatchin? Näin kulttisarjan tähdille kävi ohjelman päättymisen jälkeen: pika-avioliitto, vankilatuomio, vieroitushoitoja...

Baywatch täytti viime vuonna 30 vuotta. Ilta-Sanomat selvitti, mitä hittisarjan tähdille kuuluu nykyään.

Legendaarinen, rantavahtien elämään keskittynyt televisiosarja Baywatch sai ensiesityksensä Yhdysvalloissa yli 30 vuotta sitten. Sarja esitteli katsojille liudan tuolloin vielä verrattain tuntemattomia televisiokasvoja kuin myös kokeneempia näyttelijäkonkareita.

Baywatchin viimeinen jakso esitettiin 14. toukokuuta 2001. Sarjan päättymisen jälkeen sitä tähdittäneiden näyttelijöiden elämät ovat kulkeneet keskenään hyvin erilaisiin suuntiin. Ilta-Sanomat selvitti, mitä Baywatchin rantavahdeille kuuluu nyt – lähes 20 vuotta myöhemmin.

David Hasselhoff

David Hasselhoff, 67, oli Baywatchin alkaessa jo kansainvälinen tähti. Hasselhoff oli nähty jo kulttimaineeseen nousseen Ritari Ässä -televisiosarjan pääroolissa, kun hän nappasi roolin rantavahti Mitch Butchannonina vuonna 1989. Kun televisiokanava NBC päätti lopettaa Baywatchin tuottamisen ensimmäisen tuotantokauden jälkeen, osti Hasselhoff sarjan oikeudet kanavalta ja toimi sittemmin myös ohjelman tuottajana.

Pamela Anderson ja David Hasselhoff tähdittivät Baywatchia.

Hasselhoffin ura Hollywoodissa on jatkunut myös Baywatch-vuosien jälkeen. Hasselhoff on nähty tuomarina niin Yhdysvaltojen kuin Iso-Britannian Talent-ohjelmissa. Hasselhoff myös tähditti vuonna 2017 ensi-iltansa saanutta Baywatch-elokuvaa, joskaan häntä ei nähty elokuvan pääroolissa. Vuonna 2017 Hasselhoff teki cameoroolin esittäen itseään supersankarijätti Marvelin Guardians of the Galaxy Vol. 2. -elokuvassa.

Muiden töiden ohella Hasselhoff on luonut itselleen uraa myös artistina. Hänen musiikkinsa on suosittua Euroopassa, erityisesti Itävallassa. Hasselhoff on vieraillut myös Suomessa lukuisia kertoja ja vuonna 2016 hänet nähtiin Talent Suomi -ohjelmassa vierailevana tuomarina.

Yksityiselämän puolella Hasselhoffin elämä on ollut myrskyisempää. Vuosien varrella Hasselhoff on kärsinyt myös alkoholiongelmasta ja hänet on myös kiidätetty sairaalahoitoon useaan otteeseen alkoholimyrkytyksen vuoksi. Hasselhoff on ollut alkoholisminsa vuoksi myös katkaisuhoidossa.

Tältä David Hasselhoff näytti vuonna 2019.

Hasselhoff on ollut naimisissa kolmesti. Vuonna 2018 hän meni naimisiin nykyisen puolisonsa Haley Robertsin kanssa. Hasselhoffilla on kaksi lasta liitostaan toisen vaimonsa Pamela Bachin kanssa. Hasselhoff ja hänen tyttärensä Taylor Ann ja Hayley tähdittivät yhdessä keskusteluohjelmaa Meet the Hasselhoffs, jota esitettiin myös Suomessa.

Pamela Anderson

Pamela Andersonia pidetään edelleen yhtenä kaikkien aikojen kuuluisimmista Baywatch-näyttelijöistä. Playboy-mallina julkisuuteen aikanaan noussut Anderson, 52, tähditti kulttisarjaa vuosina 1992-1997. Vaikka Andersonin roolihahmo C.J. Parker sai aikanaan sarjan faneilta hyvän vastaanoton, ei hänen näyttelijän uransa ottanut sarjan loppumisen jälkeen tuulta alleen.

Baywatch-rooli ja Playboy-kuvat tekivät Andersonista yhden 1990-luvun tunnetuimmista seksisymboleista. Anderson poistui sarjasta vuonna 1997 jonka jälkeen hänet on nähty muun muassa televisiosarjassa V.I.P. Sarjasta ei kuitenkaan tullut Baywatchin kaltaista menestystä, eikä myöskään vuonna 1996 kuvattu Barb Wire -elokuva onnistunut siivittämään Andersonin uraa Hollywood-näyttelijänä.

Pamela Anderson meni hiljattain naimisiin, mutta liitto päättyi hyvin nopeasti.

Kuluneiden 20 vuoden aikana Anderson on toki poseerannut edelleen Playboylle sekä tehnyt satunnaisia rooleja erinäisissä televisiosarjoissa ja elokuvissa, mutta eniten huomiota ovat silti herättäneet hänen yksityiselämänsä käänteet. Myös Anderson on ollut naimisissa useampaan otteeseen. Tammikuussa 2020 Anderson avioitui elokuvatuottaja Jon Petersin kanssa. Avioliitto oli Andersonin viides ja päättyi vain 12 päivää häiden jälkeen.

Peters on sittemmin väittänyt, että Anderson olisi huijannut tämän naimisiin. Petersin mukaan avioliitto oli Andersonin ajatus, joka juonsi juurensa siitä, että pahasti velkaantunut tähti olisi kaivannut itselleen elättäjää.

Jeremy Jackson

Jeremy Jackson näytteli Baywatchissa Hasselhoffin roolihamon Hobie-poikaa yhteensä kahdeksan vuoden ajan. Sittemmin on kerrottu, että Jackson nappasi roolin aikanaan sittemmin Hollywood-tähteyteen nousseen Leonardo DiCaprion nenän edestä.

Jeremy Jackson näytteli Baywatchissa David Hasselhofin roolihahmon poikaa.

Sarjan päättymisen jälkeen Jackson, 39, on yrittänyt Hasselhoffin tapaan luoda uraa musiikin parissa. Hän on työskennellyt myös yökerhojen promoottorina. Vuonna 2015 hän otti osaa Iso-Britannian Big Brotherin julkkisversioon, mutta hänet poistettiin pian talosta epäasiallisen käytöksensä vuoksi.

Jackson kärsi jo Baywatchin kuvausten aikaan pahasta huumeongelmasta. Vuonna 2000 näyttelijä pidätettiin ja hän joutui vieroitukseen, jossa hän vietti pitkiä aikoja. Jacksonin on kerrottu pysytelleen erossa huumeista viimeiset kymmenen vuotta. Vuonna 2017 hänet tuomittiin 270 päivän vankeuteen puukotusvälikohtauksesta, joka tapahtui vuonna 2015.

Jeremy Jackson vuonna 2019.

Sosiaalisen median perusteella Jackson työllistää itsensä nykyään muun muassa personal trainerina, kokkina sekä näyttelijänä. Häntä ei kuitenkaan ole nähty valkokankaalla tai televisioruuduissa sitten vuoden 2015.

Gregory Alan Williams

Gregory Alan Williams kuului Baywatchin näyttelijäkaartiin vuosina 1989-1998. Monista kanssanäyttelijöistään poiketen 63-vuotias Williams ei ole Baywatch-vuosiensa jälkeen paistatellut kohuotsikoissa, vaan hän on keskittynyt luomaan uraa näyttelijänä ja kirjailijana.

Gregory Alan Williams on tähdittänyt lukuisia menestyssarjoja Baywatch-vuosien jälkeen.

Poliisi Garner Ellebeena Baywatchissa nähty Williams on luonut vakuuttavaa uraa elokuva- ja televisiomaailmassa. Hän on tähdittänyt muun muassa televisiosarjoja The Righteous Gemstones, Greenleaf ja Chicago Med.

Carmen Electra

Carmen Electraa, oikealta nimeltään Tara Leigh Patrickia, nähtiin Baywatchissa vain yhden tuotantokauden verran. Electran roolihahmon Lani McKenzien poistuttua sarjasta vuonna 1997, on hän luonut uraa muun muassa mallina, laulajana sekä näyttelijänä.

Carmen Electra oli yksi Baywatch-sarjan naistähdistä.

Electra, 47, on nähty muun muassa elokuvissa Scary Movie, Pomon tytär, Villi Tusina 2 sekä Epic Movie. Hän on myös yksi suositun The Pussycat Dolls -yhtyeen entisistä jäsenistä.

Carmen Electra edusti Los Angelesissa vuonna 2019.

Electra on ollut naimisissa kahdesti. Ero näyttelijän toisesta aviomiehestä, kitaristi Dave Navarrosta astui voimaan helmikuussa 2007. Sittemmin Electra on ollut kihloissa muusikko Rob Pattersonin kanssa, mutta pariskunta ei koskaan päässyt alttarille asti. Vuonna 2012 Electra etsi rakkautta The Choice -realitysarjassa, mutta tuloksetta.

Billy Warlock

58-vuotias Billy Warlock näytteli hengenpelastaja Eddie Krameria Baywatchin kolmella ensimmäisellä tuotantokaudella. Roolisuorituksensa ohella Warlock muistetaan erityisesti siitä, että hän kihlautui vastanäyttelijänsä Erika Eleniakin kanssa. Pari kuitenkin erosi myöhemmin. 2000-luvulla hän rakastui jälleen vastanäyttelijäänsä ja vuonna 2006 hän nai näyttelijä Julie Pinsonin.

Tältä Billy Warlock näytti vuonna 2000.

Poistuttuaan Baywatchista Warlock on tähdittänyt useita suomessakin esitettyjä saippuasarjoja, kuten Päivien viemää sekä Tunteita ja tuoksuja. Vuonna 2003 hän palasi rooliinsa Kramerina televisioelokuvassa Baywatch: Hawaiian Wedding. Warlockin viimeisin roolisuoritus on vuodelta 2010, kun hän tähditti televisiosarjaa One Life to Live. Sittemmin mies on pysytellyt enimmäkseen poissa parrasvaloista.

Brooke Burns

Brooke Burns esitti sarjassa Jessie Owenia vuosina 1998–2000. Mallintöitä nuoruudessaan tehnyt Burns bongattiin Baywathiin aikanaan suoraan catwalkilta.

Burns, 42, on Baywatchin jälkeen nähty useissa elokuvissa ja työskentelee nykyään Yhdysvalloissa tv-juontajana. Hän on tähdittänyt muun muassa monia Hallmark-televisiokanavan elokuvia, kuten Christmas Connection sekä Gourmet Detective.

Brooke Burns näytteli Baywatch-sarjassa Jessie Owensia.

Tältä Brooke Burns näyttää nykyään.

Baywatch-vuosiensa aikana Burns meni naimisiin muun muassa Siskoni on noita -suosikkisarjasta tutun näyttelijän Julian McMahonin kanssa. Pariskunta on sittemmin eronnut, mutta heillä on yksi yhteinen lapsi. Vuonna 2013 Burns meni toistamiseen naimisiin elokuvaohjaaja Gavin O’Connorin. Parin onni täydentyi tyttärellä vuonna 2017.

Yasmine Bleeth

Yasmine Bleethen roolihahmo Caroline Holden oli läsnä Baywatchissa neljän vuoden ajan. Holden, 51, on sittemmin elänyt varsin tapahtumarikasta elämää, joskaan hän ei ole näytellyt yli 10 vuoteen.

Yasmine Bleeth vuonna 1994.

Bleethella oli Baywatch-vuosinaan romanssi Frendit-tähti Matthew Perryn kanssa. Vuonna 2000 Bleeth kuitenkin joutui vieroitukseen kokaiiniriippuvuuden vuoksi. Hieman myöhemmin hänet myös pidätettiin kokaiinin hallussapidosta auto-onnettomuuden seurauksena.

Bleeth on ollut naimisissa nykyisen aviomiehensä Paul Cerriton kanssa vuodesta 2002. Parin on kerrottu tavanneen toisensa huumevieroituksessa ollessaan.