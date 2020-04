Kumppanuusvanhemmuus tulee tiensä päähän Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa – Hannan pyyntö on Marcolle liikaa: ”Miten sä kehtaat?”

Hannan ja Marcon väliset erimielisyydet jatkuvat seuraavassa Lapsi tuntemattoman kanssa -jaksossa.

Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelman seuraavassa jaksossa koetaan dramaattinen käänne, kun Hannan ja Marcon välit kriisiytyvät lopullisesti. Parivaljakkoa hiertää pitkän välimatkan lisäksi epäilys toisen sitoutumisesta ja vaatimuksista.

Tilanne eskaloituu viestiketjuun, jossa käy ilmi, että Marco ei pääse Hannan luokse Kuopioon silloin, kun hedelmöitys olisi Hannan kuukautiskierron kannalta optimaalisinta.

– Ei mulla oo tollon varaa matkustaa mihinkään, Marco viestittää Hannan ehdottaessa päivämääriä.

– No sitten ei tartte vapaitakaan pyytää. Se jää sitten välistä, Hanna vastaa pettyneenä.

Marco ilmaisee loukkaantumisensa Hannalle, ja pian pari päätyy keskustelemaan tulevaisuudestaan tarkemmin.

– Miten elämä voi muuttua s**tana yhdessä päivässä yhdestä viestistä noin voimakkaasti, Hanna päivittelee turhautuneena.

– Mua ärsytti toi viesti siis todella, todella paljon. Siis ihan suunnattomasti. Mä olin silleen, et apua, miten sä oikeesti kehtaat laittaa tommosen viestin mulle, Marco vastaa kipakasti.

– Mä oon kuitenkin tehnyt elämässäni aika semmosen ison ratkaisun ja päätöksen, että mä oon muuttamassa Kuopioon, muuttamassa mun elämää sinne 455 kilometrin päähän. Sitten hän ei itse pysty joustaa ja sit multa kokoajan vaaditaan, vaaditaan, vaaditaan. Millon se on mun vuoro, et mä voin vaatia? hän tilittää.

Myöhemmin, kun aikaa on kulunut, Hanna ja Marco tapaavat ohjelman psykologi Kalle Partasen luona. Kalle tiedustelee, mikä on parin tilanne tällä hetkellä.

– No meidän matka kumppanuusvanhemmuus tiellä on päättynyt. Ja nyt tässä ollaan.. Mitä me ollaan, kavereita, Hanna paljastaa.

Hannalla ja Marcolla oli pieniä erimielisyyksiä pitkin heidän Lapsi tuntemattoman kanssa -matkaansa. Jo ohjelman viimeisimmässä jaksossa Hanna valitteli, että kokee olevansa tilanteessa todella yksin.

– Mulla tuli jonkinlainen mitta Marcon kanssa täyteen siinä, että se tosi paljon laittaa mulle kaikkia miesten kuvia ja miten hän on nyt rakastunut ja ihastunut ja aivan ihanaa. Noh mä laitoin sit vaan Marcolle, että mulla on semmonen tunne, että mä oon tosi yksin tässä jutussa. Ja, että hänelle on tärkeintä löytää se mies ja rakkaus ja että mä vaan yksin pyörin tän vauva-asian kanssa tässä, Hanna sai tuolloin sanotuksi.

