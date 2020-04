Raastava dokumentti 21-vuotiaana kuolleesta Lil Peepistä, Taylor Swift taviksena sekä 8 muuta kiinnostavaa musadokkaria C Morelta, Areenasta ja Netflixistä

Listasimme suoratoistopalveluista kymmenen mielenkiintoista ja katsomisen arvoista musiikkidokumenttia.

Amerikkalaisen emoräppärin Lil Peepin (Gustav Elijah Åhr) elämä loppui yliannostukseen 15. marraskuuta 2017. Lil Peep oli kuollessaan vain 21-vuotias.

Hänen lyhyeksi jääneestä elämästään kertoo C Morella nähtävä dokumentti Everybody’s Everything, jonka takana ovat muun muassa amerikkalaisohjaaja Terrence Malick ja Lil Peepin äiti Liza Womack.

Gusiksi kutsuttu poika sai jo vauvana äidiltään lempinimen Peep. Myöhemmin Lil Peep teki siitä itselleen taiteilijanimen. Riipaisevassa dokumentissa perheenjäsenet, ystävät, tyttöystävät ja taustavoimat puhuvat siitä, millainen ihminen Lil Peep oli. Monet sanovat, että hänessä oli kaksi persoonaa. Hän oli toisaalta kiltti ja hyväsydäminen ihminen, toisaalta taas mahtipontinen ja piittaamaton.

Lil Peep puhui avoimesti masennuksestaan ja huumeidenkäytöstään kappaleillaan sekä antamissaan haastatteluissa.

Lil Peepin maailma romahti, kun hänen vanhempiensa erosivat pojan ollessa 14-vuotias. Aviero aiheutti perheelle tuskaa ja häpeää. Isän roolin Lil Peepin elämässä oli ottanut hänen isoisänsä, joka kirjoitti pojalle ja tämän veljelle rohkaisevia kirjeitä.

”Sinä olet puhdasta kultaa. Kyse ei ole lainkaan menestyksestä, vaan siitä hyvästä, mitä teet. Et vielä sitä ymmärrä, mutta ymmärrät sen vanhempana”, äidin isä John Womack Jr. rohkaisi nuorta räppäriä, joka oli ystävien mukaan aina auttamassa muita.

Räppäri, laulaja iLoveMakonnen sanoo suoraan Lil Peepin niin sanottujen ystävien hyväksikäyttäneen tätä. He majailivat Lil Peepin luona ja odottivat tämän kustantavan heidän elämäntyylinsä. Huumeita tuputettiin ja käytettiin avoimesti.

Kerran Lil Peep oli vetänyt yliannostuksen juuri ennen keikkaansa. Hänet pakotettiin kapuamaan lavalle ja esiintymään yleisölle tilassa, jossa hänen jalkansakaan eivät enää kunnolla kantaneet. Keikkajärjestäjät yrittivät piilotella artistin kuntoa yleisöltä savukoneella.

Everybody’s Everything -dokumentti seuraa Lil Peepin elämää sen rumaan loppuun saakka. Sitä ei ole helppo katsoa eikä se kaunistele mitään ja siksi se on äärimmäisen vaikuttava kuvaus ongelmaisesta muusikosta, joka ei pystynyt auttamaan itseään.

– Hän ei saanut elää elämäänsä. Minusta on sydäntä särkevää, että hän oli kestänyt niin paljon tuskaa ja taistellut tiensä tähän eikä ollut luovuttanut. Suututtaa kaikki. En halua päästää häntä menemään, äiti sanoo niellen kyyneliään.

Miss America Netflix

Dokumentti osoittaa, etteivät kaikista kadehdituimmat maailmantähdet elä yltiöonnellista elämää. Amerikkalaislaulaja Taylor Swiftillä, 30, on 126 miljoonaa Instagram-seuraajaa, 10 Grammy-palkintoa, rahaa, yksityiskone ja liuta kuuluisia ex-miehiä, mutta dokumentin perusteella hän tuntuu painivan samanlaisten ongelmien kanssa kuin kuka tahansa tavis.

Swift pohtii alituiseen sitä, mitä hänestä ajatellaan ja riittääkö hänen suosionsa kuinka pitkälle. Samaan aikaan hän muistuttaa itseään siitä, onko sillä väliä, vaikka internet ei pidä hänestä tänään, jos oma syöpäsairas äiti voi huonosti kemoterapian takia.

Taylor Swift avaa kameroille yksityiselämäänsä.

Kiltin tytön imagosta kiinni pitävä Swift paljastaa oppineensa, ettei hänelle tee hyvää nähdä kuvia itsestään päivittäin, sillä niillä on taipumus jäädä kummittelemaan mielessä. Jos häntä on kommentoitu lihavaksi, laulaja on saattanut lopettaa syömisen. Olen pitänyt Swiftiä etäisenä ja vaikeasti samastuttavana julkkiksena. Dokumenttia katsoessa naista käy jopa sääliksi, kun hän tilittää yksinäisyyttään.

8 muuta musiikkidokumenttivinkkiä:

Favela Funk Finland (C More)

Kotimaisessa dokumenttielokuvassa seurataan, kun suomalaisartistit Paleface, Gracias, Flam ja Joonas Saartamo lähtevät tekemään kulttuurivaihtoa Brasilian Rio de Janeiroon hiphop-legenda Marcelo Yukan opastuksella.

Teflon Brothers – Timanttista paskaa (C More)

Dokumentissa päästään läheltä seuraamaan yhtä Suomen suosituimmista räp-kokoonpanoista ja kurkistamaan keikkaelämän kulisseihin. Ääneen pääsevät mm. Aku Hirviniemi, Toni Wirtanen ja monet muut julkisuuden henkilöt, jotka kommentoivat Teflon-ilmiötä ulkopuolelta.

The Quiet One (C More)

Dokumentti Bill Wymanista, joka oli The Rolling Stonesien basisti vuosina 1962–1993. Hän kertoo ajastaan legendaarisessa bändissä ja esittelee mittavaa arkistoaan.

Jaakko Keso: RIP JONNE aka MKDMSK 1997–2019 (Yle Areena)

Atte Toikka -nimisen räppärin lapsuudenkuvasta tuli suosittu Jonne-nettimeemi. Mitä kaikkea 21-vuotiaana kuolleen malminkartanolaisen, muun muassa MKDMSK-nimellä räpänneen miehen elämässä tapahtui?

Joan Jett: Bad Reputation (Yle Areena)

Dokumenttielokuva kitaristi Joan Jettistä, joka on niin paljon muutakin kuin megahittinsä I Love Rock’n Roll.

Lady Gaga: Five Foot Two (Netflix)

Muutaman vuoden takainen avoin dokumentti Lady Gagasta, joka kohtaa vaikeuksia elämässään ja yrittää samalla valmistautua Super Bowlin puoliaikanumeroon.

Homecoming – A Film by Beyoncé (Netflix)

Taltiointi Beyoncén vuoden 2018 Coachella-konsertista ja siitä, mitä siihen valmistautuminen laulajalta vaati.

Whitney: ”Can I Be Me” (Netflix)

Dokumentti 48-vuotiaana kuolleesta supertähdestä, jonka elämää värittivät huonot ihmissuhteet ja päihteet.