Satuhääparin neljän vuoden omaisuusriidalle piste – matkailun pariin siirtynyt Esa huokaisi helpotuksesta: ”Henkisesti raskasta aikaa”

Vuonna 2016 eronneen parin välit ovat neljän vuoden oikeusriidan jälkeen viileän asialliset.

Vuonna 2013 TV2:n Satuhäät-ohjelmassa vihittyjen oululaisten Jonna Tupasalon ja Esa Ukonmaanahon liitolle ja erolle on nyt laitettu lopullinen sinetti useita vuosia kestäneen omaisuusriidan jälkeen.

Rovaniemen hovioikeuden tänään antaman tuomion mukaan vuonna 2016 voimaan astuneen avioeron omaisuus on jaettu alunperin oikein.

Jonna ja Esa erosivat kolmen vuoden avioliiton jälkeen. Yhteistä elämää heillä oli takanaan tuolloin seitsemän vuotta.

Sopuisasti alkanut eroprosessi joutui vaikeuksiin, kun pari ei saanut omaisuutta jaettua. Pesänjakaja toimitti osituksen huhtikuussa 2018, jonka jälkeen Jonna ilmoitti olevansa siihen tyytymätön.

Osituksen käsittely siirtyi Oulun käräjäoikeudelle keväällä 2019 ja oikeus antoi tuomionsa asiasta syyskuussa 2019. Käräjäoikeuden mukaan pesänjakaja on tehnyt päätöksensä oikein eikä sitä muutettu. Samaa mieltä oli nyt siis hovioikeus.

Esa Ukonmaanaho keskittyy nyt matkailualan töihin.

Ylikiimingissä asuva Esa on tyytyväinen hovioikeuden ratkaisuun. Hän sanoo oikeusprosessien olleen henkisesti raskaita.

– Neljän vuoden käsittelyaika on tuntunut kohtuuttoman pitkältä ja raskaalta. Onneksi on ollut työ, joka on pitänyt kasassa. On ollut kova palo tehdä jotakin, hän selvittää.

Avioeron jälkeen Esa on lähtenyt täysillä mukaan pohjoisen matkailubisnekseen. Hän on osaomistajana yrityksessä, joka tarjoaa ohjelmapalveluita Iso-Syötteellä, Levillä, Muoniossa ja käsivarren Lapissa.

Koronavirus keskeytti matkailutoiminnan maaliskuussa, mutta porosafareita järjestävä yritys ehti toteuttaa melkein koko kautensa vaikeuksitta.

– Kaudesta jäi puuttumaan vain parisen viikkoa. Toiveikkaalla mielellä odotellaan seuraavaa talvea. Kasvua on luvassa varsinkin Syötteen alueelle, jos koronatilanne ei pahene, Esa pohtii.

Avioeron jälkeen Esa Ukonmaanaho on keskittynyt porosafareita järjestävän yrityksen toimintaan.

Välit entiseen puolisoon ovat Esan mukaan viileän asialliset.

– Keskitymme nyt siihen, että Luukas-pojalla on kaikki hyvin. Koronan takia tapaamisia on peruuntunut, mutta odotamme pojan kanssa kovasti kesää ja yhteisiä juttuja.

Esa on löytänyt koronaviruksen mukanaan tuomasta poikkeuksellisesta tilanteesta myös hyviä puolia. Hänen mukaansa ihmiset on pakotettu pysähtymään ja miettimään mitkä arvot ovat elämässä tärkeimpiä.

– Nuorisokin on siirtynyt luontoon ja ulkoilemaan, kun ajanvietepaikat ovat kiinni. Se on hienoa!