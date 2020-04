Parisuhteessa oleva Katri, 40, on biseksuaali ja kutsuu naisia makuuhuoneeseensa – edes sänkyyn nukkumaan kömpivä Niko-puoliso ei häiritse touhuja

Keskiviikkoillan Sex Tape Suomi -jaksossa kaarinalaiset Katri ja Niko kertovat parisuhdearjestaan.

Keskiviikkoiltana esitettävässä Sex Tape Suomi -jaksossa tutustutaan muun muassa kaarinalaisiin Katriin, 40, ja Nikoon, 37. 15 vuotta yhdessä olleella pariskunnalla on kaksi lasta. Jaksossa kerrotaan, kuinka parin parisuhdearkea värittää se, että Katri on biseksuaali ja kutsuu naisia kotiin eroottisiin iltasessioihin.

– Kyllä mie vähän noista tytöistä tykkään, niin aina silloin tällöin tulee tutustuttua ja nautiskeltua, Katri sanoo hymyssä suin kuvaamallaan videolla.

Niko hyväksyy täysin Katrin naisseuralaiset.

– Jonkun pitäisi varmaan kertoa mulle, mitä mustasukkaisuus on, koska mä en tiedä. Mä koen sen niin, että jos on mustasukkainen, sun pitää omistaa jotain. Mielestäni ihmisiä ei voi omistaa. Ja silloin, jos en omista ketään, en voi kokea siitä, että hänen pitäisi olla vaan mun. Niko selittää kuvaamallaan kotivideolla.

Katrin naisvieraat antavat Katrille hierontaa, joka ilmeisesti ei ole Nikon vahvin laji:

– Mielestäni se on ihan fine, että joku hieroo Katria. Jos Katrin selkä on kipeä, sitä pitää hieroa. Maailmassa on ihmisiä, jotka osaa sen paremmin kuin minä, Niko järkeilee.

Niko ja Katri kertovat järjestelyn sopivan heille.

Videolla Katri saa naisvieraan, ja pian nähdään muutakin kuin hierontaa.

– Tässä me katsellaan leffaa ja myöhemmin saatetaan hieroa selkää. Katsotaan, mitä me keksitään! Katri sanoo videolla ja suikkaa seuralaiselleen suukon.

Myöhemmin naiset siirtyvät sohvalta Nikon ja Katrin sänkyyn, johon Niko haluaisi päästä nukkumaan.

– Kukaan ei usko tätä videonauhaa ikinä!" mies nauraa mennessään maate kesken hierontasession.

Jakson toiset pariskunnat katsovat videota epäuskoisen näköisinä.

Katri käy näyttämässä kameralle hierontasauvaa ja sanoo kameralle:

– Seuraavaksi näihin kuviin ja tunnelmiin. Kauniita unia.

Ohjelman muut pariskunnat katsoivat Katrin ja Nikon videota ihmeissään.

Ohjelman vetäjä, erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström haluaa tietää, miten Katri ja Niko ovat löytäneet avaimet parisuhteeseen, jossa molemmilla on tilaa toteuttaa seksuaalisuuttaan omalla tavallaan ja samalla siten, että he ovat tiivis kaksikko.

– En osaa siihen itse mitään yhtä avainta kertoa, että miten se voisi mennä. Ehkä meillä on vaan klikannut se, että me tykkäämme toisistamme niin paljon, että meillä on jotain, mistä pitää kiinni niin raa’asti, että kumpikaan ei halua menettää sitä, mitä jo on.

– Pystytään yhdessä luomaan rajoja, että molemmat tietää, ettei ole menettämässä toista, mutta kaikenlainen muu on mahdollista,

Sex Tape Suomi keskiviikkoisin kello 22 Nelosella ja Ruudussa.