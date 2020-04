Brad Pitt marssi yllättäen sisustusohjelmaan ja remontoi ystävänsä varaston uuteen uskoon – katsojat mykistyivät nähdessään lopputuloksen

Brad Pitt kääri hihansa ja remontoi uutuusohjelmassa ystävänsä varaston uuteen uskoon.

Brad Pitt tunnetaan maailmankuuluna näyttelijänä, joka on tehnyt pitkän ja palkitun uran toinen toistaan suositummissa elokuvissa. Remonttiohjelmissa häntä ei sen sijaan olla juurikaan nähty – ennen tätä päivää.

Uutuussarjassa Celebrity IOU maailmantähdet remontoivat koteja läheisille ihmisilleen, joille he haluavat tehdä hyvää. HGTV:llä esitettävää ohjelmaa luotsaavat Property Brothers -ohjelmasta tutut veljekset Drew ja Jonathan Scott.

Ensimmäisessä jaksossa Brad Pitt remontoi pitkäaikaisen ystävänsä, meikkitaiteilija Jean Blackin varaston hulppeaksi vierashuoneeksi omalla kylpyhuoneella ja meikkistudiolla.

Kalifornian Santa Monicassa asuva Black on toiminut Pittin meikkitaiteilijana vuosikymmeniä. Pitt kertoo ohjelmassa, kuinka äärimmäisen tärkeä Black on hänelle.

Voit katsoa klipin ohjelmasta alla olevalta videolta.

Katsojien yllätykseksi Pitt ei vain suunnittele remonttia vaan käärii reippaasti hihansa ja ryhtyy itse toimeen.

– Rakastan rakennustyömaan ääntä. Jos en pääse rakentamaan, kuolen, hän kertoo ohjelmassa.

Lopputulos on hulppea. Kun kolme viikkoa poissa ollut Black saapui takaisin, varaston tilalla oli näyttävä sviitti omalla keittiöllään, makuuhuoneellaan ja kylpyhuoneellaan.

– Se oli aiemmin varsinainen paskaluukku. Nyt se on fantastinen. Olen odottanut jo kauan, että jotain tapahtuisi tälle tunkiolle, Pitt kommentoi lopputulosta itse.

Meikkitaiteilija ei kyennyt peittelemään liikuttuneisuuttaan.

– Olen mykistynyt. Tämä on liikuttavaa ja arvostan sitä niin paljon. Tiedän, että Brad on antelias, mutta tämä on enemmän kuin olisin koskaan voinut kuvitella. Olen niin otettu, enkä voi kiittää kylliksi, Black tunteili.

– Rakastan sinua Brad, hän jatkoi, minkä jälkeen myös tähti itse purskahti kyyneliin.

Pitt voitti tänä vuonna parhaan sivuosan Oscarin roolistaan elokuvassa Once Upon A Time In Hollywood.

