Sinkkunaisten välillä leimahtaa varsinainen kissatappelu Temptation Islandilla – varatut miehet joutuvat tekemään rajun ratkaisun

Temptation Island Suomessa koetaan jälleen suuria tunteita. Tällä kertaa välejään selvittelevät sinkkunaiset keskenään. Varo juonipaljastuksia!

Tällä viikolla draama Temptation Islandilla alkaa jo ennen ensimmäisiäkään bileitä tai iltanuotioita. Treffivalintaseremonia saa yllättävän käänteen, kun Wallu ilmoittaa miesten päätyneen poikkeukselliseen ratkaisuun putoavan sinkkunaisen suhteen.

Miehet ovat päättäneet edellisillan bileiden seurauksena tiputtaa yhden sinkkunaisen sijaan kaksi samalla kertaa. Syynä tähän paljastuu naisten välille leimahtanut riita.

Jarkko (vas), Valto (kesk) ja Wallu (oik) lähettävät kaksi sinkkunaista kotimatkalle.

– Tänään on semmoinen homma, että me halutaan tiputtaa kaksi. Syy on se, että näiden naisten kesken on ilmennyt eripuraa ja me halutaan, et täällä on kaikilla hauskaa ja että kaikki tulee toimeen, Wallu alustaa.

– Tänään tippuvat Melek ja Issu, mies ilmoittaa vakavana.

Valton kanssa lähentynyt Melek piti epäoikeudenmukaisena miesten päätöstä lähettää hänet kotimatkalle.

Isabell kertoo itse haastattelussa, että hänen ja Melekin välillä oli ilmennyt eripuraa ja mustamaalaamista. Itkuisempi Melek sanoo, että Isabell yksin on vastuussa kyseisestä toiminnasta.

– Isabell tippui ihan syystäkin, että se oli levittänyt täällä semmoisia päättömiä asioita musta. Mä oon muka haukkunut Wallua rumaksi ja läskiksi. Se ei todellakaan oo mun tapaista. Mä en ikinä haukkuis ketään niin. Tuntuu pahalta, et mua on mustamaalattu ja nyt se tyyppi sit lähtee mun kanssa, Melek tilittää lohduttomana ja murtuu itkuun.

Isabell joutui lähtemään kotiin.

Haastattelussa Wallu perustelee lisää miesten päätöstä lähettää kaksi sinkkua kotimatkalle.

– Meil on muutenkin paska fiilis täällä kun me nähdään iltanuotiovideoita ja näin, niin sit siihen vielä päälle niiden riitoja, mitkä ei taas kuulu ollenkaan meille, hän selittää.

Myös Valto komppaa Wallua siinä, että varattujen miesten tehtävä Temppareissa ei ole olla ratkomassa sinkkunaisten keskinäisiä riitoja.

– Päätettiin, että pistetään molemmat sitten pihalle. Ei me tiedetä kumpi on oikeassa ja kumpi väärässä, tai kumpi on pahis ja kumpi on hyvis, Valto perustelee.

Valton kanssa saarella viihtynyt Melek ihmettelee myös, miksi Valto ei käyttänyt veto-oikeuttaan pelastaakseen häntä putoamiselta. Valto perustelee päätöstään koko porukan yhteisellä edulla.

– Mä olin siinä ihan yhtä lailla päättämässä tästä ja samaa mieltä kuin kundit, et nyt oli Mellun aika lähteä.

Sinkkunaiset rivissä.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin Nelosella ja Ruudussa.