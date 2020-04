Onko tässä historian uskomattomin remontti? Mikael ja Metti Forssellin mökki koki niin valtavan muodonmuutoksen, ettei pari enää tunnistanut sitä

Forssellit eivät ole uskoa mökkinsä kokemaa muodonmuutosta Huvila ja Huussi -ohjelmassa.

Huvila & Huussi -ohjelmassa uudistettiin tällä viikolla ex-jalkapalloilija Mikael Forssellin ja hänen vaimonsa Metti Forssellin mökki. Aiempi mökki oli nelihenkiselle perheelle ahdas eikä säilytystilaa juuri ollut. Mökillä ei myöskään ollut juoksevaa vettä tai sisävessaa ja tilaratkaisut olivat osittain kömpelöitä.

Talo, piha, sauna ja sen oleskelutila kävivät läpi valtavan muodonmuutoksen. Kun Mikael ja Metti näkevät lopputuloksen, ilmeet ovat epäuskoiset. Pariskunta ei ole tunnistaa uudistunutta mökkiä omakseen.

– Mitä? Apua! Onks tää meidän mökki, Metti huudahtaa ällistyneenä.

– Mitä täällä tapahtuu? Miten tämä on mahdollista, Mikaelkin ihmettelee.

Ennen

Jälkeen

Jälkeen

Vanhahtava ja ahdas mökki on loihdittu moderniksi paratiisiksi. Lisätilaa on tehty uudelle lasitetulle terassihuoneelle, jossa yhdistyvät sujuvasti sisä- ja ulkotilat. Uudesta terassihuoneesta löytyy ruokailutila, johon mahtuu perhe ja ystävät.

Mikael povaa heti terassihuoneelle kovaa käyttöä.

Kömpelöt ja tummasävyiset sisätilat on remontoitu valoisiksi, moderneiksi ja avariksi. Mökin kokoa on laajennettu ottamalla olohuoneeseen lisää tilaa entisen terassin paikalta.

– Ollaanko me samassa paikassa vai missä me ollaan, Metti ihmettelee haltioissaan.

Ennen

Jälkeen

Mökistä löytyy nyt aiemmin kokonaan puuttuneet juokseva vesi, astianpesukone, sisävessa ja runsaasti säilytystilaa. Lapsille on tehty tilavampi makuuhuone ja pariskunnan makuuhuone on viehättävän moderni.

Ennen

Jälkeen

– Ennen oli hirveän ahtaat tilaat. Nyt täällä on oleskelutiloja sisällä ja ulkona, täällä voi levittäytyä mihin vaan! Joka puolella on ihanaa ja kivaa, kun ennen se oli se muutaman neliön oleskelu, missä kaikki oli, Metti sanoo.

– Täällä on niin paljon sitä toiminnallisuutta ja helppoutta, mikä auttaa siinä arjessa. Me tullaan tänne nauttimaan ja rentoutumaan, nyt me voidaan sitä todellakin tehdä, Mikael ihastelee.

Ennen

Ennen

Jälkeen

Jälkeen

Myös ulkotilat ovat kokeneet järisyttävän muodonmuutoksen. Saunan edustalle on rakennettu laituri ja viihtyisä paljuterassi, josta avautuu upea näkymä avomerelle.

Uudenhohtoista saunaakaan ei ole tunnistaa vanhaksi. Sisälle on rakennettu kömpelön pesutilan paikalle suihku ja uuteen vaaleansävyiseen vierashuoneeseen mahtuu mukavasti majoittamaan mökkivieraat.

Sauna ennen

Sauna jälkeen

Pariskunta on muutoksesta täysin ällistynyt.

– Mua vaan naurattaa koko ajan niin positiivisella tavalla! En olisi ikinä näin isoon muutokseen uskonut, Mikael hämmästelee.

– Mä näen ne ihmiset täällä, ystävät ja meidän lapset leikkimässä! Näen, kuinka paljon tullaan täällä viettämään aikaa. Unelmien täyttymys, en voi muuta sanoa, Metti komppaa.

Forssellit ovat lumoutuneita uudesta mökistään.

Huvila & Huussi maanantaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.