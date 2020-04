Viisut mullistivat nuoren Gracen elämän – illan euroviisudokumentti tuo lohtua viisupettymykseen

Eurovision Diaries – Viisupäiväkirjat esittelee eri puolilta maailmaa ihmisiä, jotka rakastavat euroviisuja.

Tänä keväänä ei jännitetä, miten Suomelle käy euroviisuissa. Rotterdamin Eurovision laulukilpailu siirrettiin vuodella eteenpäin vallitsevan koronatilanteen takia.

Viisupettymystä lievittää Eurovision Diaries – Viisupäiväkirjat -dokumentti, joka seuraa hilpeällä tavalla ympäri maailmaa asuvien fanien euroviisutunnelmaista kevättä. Suurelle osalle suomalaisista Eurovision laulukilpailu edustaa muutamaa päivää toukokuussa, mutta osa elää ja hengittää niistä kuukausien ajan.

– En pysty enää kuvittelemaan elämää ilman viisuja. Ne ovat mullistaneet elämäni. Olen niiden ansiosta iloisempi, koska aina on jotakin kivaa odotettavaa, nuori brittinainen Grace kertoo.

Helmi–maaliskuu on viisufaneille kiireistä aikaa. Huomion vievät eri maiden kansalliset kisat, jotka täyttävät viikonloput. Norjalainen Rune selittää pysyvänsä kärryillä samaan aikaan tulevista karsinnoista vaihtelemalla eri ruutujen välillä.

Yhtä isoa juhlaa!

Fanien omat videot rytmittävät Pia Asikaisen dokumenttia. Suomalainen Miksu seuraa Daruden viisutaivalta UMK-julkistuksesta Tel Avivin euroviisuihin toukokuussa 2019.

Daruden kolmesta viisuehdokkaasta Miksun mielestä paras on Superman, jonka kuuleminen ja arjen sankareista kertova sanoma saavat hänet liikuttumaan. Turun Logomossa järjestettyyn UMK-finaaliin hän matkaa viisujunalla Teräsmieheksi pukeutuneena. Pettymys on valtaisa, kun Supermanin sijaan Look Away valitaan Suomen edustuskappaleeksi.

Maailman isoimman viisufanimedian eli Wiwibloggsin William otti selfien Krista Siegfridsin kanssa.

Dokumentissa tuodaan hyvin esiin se, etteivät euroviisut rajoitu Euroopan sisälle. Omaly selittää olevansa Meksikon ainoa tai ainakin kuuluisin viisufani. Sattumalta euroviisut löytänyt meksikolaismies on ystäväpiirissään outolintu, sillä muut eivät ymmärrä kisan hienoutta.

Meksikolaiselle Omalylle euroviisut on vuoden kohokohta heti joulun jälkeen.

– Euroviisut on Euroopan musiikkiolympialaiset ja vuoden kohokohta joulun ohella. Kilpailussa yhdistyvät musiikki, draama, tunnekuohut, lavasteet, upeat vaatteet ja koreografiat, hän selittää.

Argentiinalainen Santiago innostui euroviisujen ansiosta eri kielistä ja päätti lähteä uralle kansainvälisten suhteiden parissa. Viisuissa kiteytyy miehelle kaikki se, mistä hän pitää.

Suomessa asuva tunisialainen Hassen kertoo laulukilpaillun olevan iso juttu Tunisiassa. Israelin Tel Avivissa järjestettyjä euroviisuja hän boikotoi maan ihmisoikeusloukkausten takia.

Suomalainen viisuasiantuntija Anna vertaa Eurovision laulukilpailua leirinuotioon, jonka ympärille kansat kokoontuvat yhteen laulamaan toisilleen.

– Minusta se on tavattoman liikuttavaa, jos ajatellaan 50-luvun Eurooppaa, johon euroviisut syntyi. Mieletön oivallus, että luodaan yhteinen telkkariohjelma aiemmin keskenään sotineille kansoille, jotta ne löytäisivät toisensa ja saisivat yhteisiä puheenaiheita.

Katsoja näkee, millaista riemua Tel Avivin euroviisut on. Fanit juhlivat paikan päällä kaksi viikkoa odottaen semifinaaleja ja kaiken päättävää finaalia. Kun oma maa ei pääsekään jatkoon, se kirpaisee. Ja kun voittaja on julistettu, tulee haikeus. Nyt se on ohi.

Eurovision Diaries – Viisupäiväkirjat ma 13.4. TV1 klo 20.45