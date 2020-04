Kulkurinaisia, taideväärennöksiä ja jätevuoria – Dokkarifestivaalin tositarinoiden kuusi helmeä

Dokkarifestivaali tuo Ylen eri kanaville yhden viikon aikana 19 uutta dokumenttielokuvaa.

Miltä maailma näyttää muiden silmin? Kysymykseen vastaa Dokkarifestivaali, joka vyöryttää Yle Areena -palveluun ja Teema & Fem -kanavalle 19 uutta dokumenttielokuvaa. Niistä kuusi saa viikon pituisen festivaalin aikana myös tv-esityksen, mutta 13 teosta saapuu vain Areena-palveluun.

Monet dokumenteista on nähty viime talvena festivaaleilla ympäri maailmaa, osa tammikuussa Helsingin DocPoint-elokuvajuhlilla.

Tässä kuusi poimintaa vain Areenassa nähtävistä elokuvista. Ne kertovat huijauksista, elämänvalinnoista, sotatilassa elämisestä, taideteoksen luomisesta, Maapallon tilasta sekä hylätyiksi määritellyistä asioista.

The Barenaked Ladies -yhtyeen kosketinsoittaja Kevin Hearn päätyy taide väärennösbisneksen jäljille dokumenttielokuvassa There Are No Fakes.

1. There Are No Fakes: Taideteoksen paljastuminen jäljennökseksi johtaa The Barenaked Ladies -yhtyeen kosketinsoittajan Kevin Hearnin väärennösbisneksen jäljille. Jamie Kastnerin elokuva kartoittaa taidepetosten tehtailua, jossa on kytköksiä jopa Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaiden pitkäaikaiseen sortoon.

2. This Train I Ride: Valkokankaillakin esitetty dokumentti kuvaa kolmen kulkurinaisen elämää Yhdysvaltojen tavarajunissa. Ohjaaja Arno Bitschy kartoittaa etenkin naisten vapaudenkaipuuta. Musiikin on säveltänyt Nick Caven yhtyeestä tuttu Warren Ellis.

Suomalaistekijöiden dokumenttielokuva Colombia in My Arms.

3. Colombia In My Arms: Sisällissodan koettelemaan Kolumbiaan sijoittuva elokuva seuraa hallituksen ja sissien vaikeita välejä 2016 solmitun rauhansopimuksen – ja puoli vuosisataa kestäneen sota­tilan – jälkeen. Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan dokumentti palkittiin sarjansa parhaana Göteborgin elokuvajuhlilla helmikuussa.

Walking on Water -elokuvassa seurataan kolme kilometriä pitkän taideteoksen luomista.

4. Walking on Water: Elokuva seuraa Pohjois-Italiaan Iseo-järvelle syntyvän jättimäisen, kolme kilometriä pitkän taideteoksen mutkikasta luomistyötä: tuloksena on illuusio veden päällä kävelemisestä. Andrei Paounovin elokuvan tähtenä on bulgarialaissyntyinen ympäristötaiteilija Christo, 84, joka toteuttaa teoksen hänen ja edesmenneen vaimonsa Jeanne-Clauden suunnitelmien pohjalta.

Earth-dokumentti näyttää, miten rajusti ihminen muokkaa Maapalloa.

5. Earth: Vaikuttavat maisema­otokset muun muassa Kaliforniasta, Italiasta, Espanjasta ja Kanadasta paljastavat itävaltalaisen Nikolaus Geyrhalterin dokumentissa ihmisen purevan kädenjäljen. Berliinin elokuvajuhlilla ensi-iltansa saaneessa elokuvassa louhosten työntekijät kuvaavat arkeaan, joka muovaa vahvasti maapallon pintaa.

Jan Ijäksen teos tutkii jätteitä eri puolilla maailmaa.

6. Jäte: Itsenäisistä osioista koostuva mediataiteilija Jan Ijäksen teos tarkastelee jätteen käsitettä: pakolaisten hylkäämät autot ja veneet, Kongossa pestävät likaiset dollarit ja New Yorkin edustalle saareen haudattavat nimettömät ovat esimerkkejä taakse jätetyistä asioista. Kittilään sijoittuva jakso seuraa Suomen puolustusvoimien vanhojen räjähteiden hävittämistä.

Dokkarifestivaali ma–su 13.–19.4. Yle Areena, ke–pe 15.–17.4. Teema & Fem