Varatun Matun käytös kuumentaa tunteita Temptation Islandilla – viettelijäsinkku täräyttää suorasukaisen mielipiteen naisen ulkonäöstä

Viettelysten saarella käyvät tunteet kuumina, kun varattu Mattu ihastuu useaan sinkkumieheen.

Tällä viikolla Temptation Island Suomessa meno kiihtyy entisestään. Saarelle varattuna tulleen Japen puoliso Mattu on eläväinen bilettäjä, joka on ehtinyt ihastua omalla resortillaan jo useampaan sinkkumieheen Temppareiden ensimmäisten jaksojen aikana.

Ensimmäisenä iltana naisen silmiin osui komea sinkku-Eetu, mutta seuraaviin bileisiin olikin jo saatu paikalle tumma ja tulinen yllätyssinkku Sanel, joka vei Mattulta heti jalat alta.

Katsojien ja saarelaisten suureksi yllätykseksi uusin ihastus kohdistuu kuitenkin sinkku-Macceen.

Mattu ja Jape tulivat saarelle pariskuntana. Kauden lopussa selviää lähtevätkö he saarelta parina vai sinkkuina.

Tunteet kuumenevat, kun Mattu kertoo bileissä ihastuneensa Macceen. Sanel ei ole lainkaan tyytyväinen Mattun käytökseen ja ilmaisee ajatuksensa myös ääneen, kun juontaja Sami Kuronen saapuu häntä aamulla haastattelemaan.

– En mä tiedä, et mitä helvettiä sen päässä liikkuu, et mikä sen tavoite on ylipäänsä täällä. Et sä nyt jumalauta voi mennä ensimmäisenä päivänä sanomaan Eetulle, et ”mä oon kiinnostunu susta” ja sitten seuraavana päivänä tulla sanomaan mulle, että hän on kiinnostunut musta ja sitten eilen mennä sanomaan Maccelle, et se on kiinnostunu Maccesta, Sanel kuvailee tuohtuneena.

Sami kysyy, millaisia tunteita Sanelilla itsellään on tällä hetkellä Mattua kohtaan.

– I'm done with her! mies vastaa yksioikoisesti.

Sinkku-Sanelia ei miellytä se, että Mattu vaihtoi ihastusta lennosta.

Myöhemmin ärsyyntynyt Sanel jatkaa aiheesta avautumista myös haastattelussa ryhmätreffeillä.

– Jos minä olisin Mattun poikaystävä, niin kyl se aika nopeasti multa sais kenkää. Et sä nyt vittu varmaan mee alasti uimaan viiden äijän kans ja anna muiden nuolla sun tissejä. Se olis mulle ehdoton nou! hän paheksuu Mattun käytöstä edellisillan bileissä.

– Kivat bosat, tai silikonit, mut that's all, Sanel täräyttää.

