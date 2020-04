Tänään tv:ssä kohuelokuva, joka haluttiin kieltää – Ranskassa sen vuoksi poltettiin leffateattereitakin

Aikanaan suuren kohun aiheuttanut draamaelokuva kertoo Jeesuksesta, joka joutuu kohtaamaan kiusauksia.

Martin Scorsesen kohua herättänyt Kristuksen viimeinen kiusaus (The Last Temptation of Christ 1988) sai aikoinaan Suomessakin muutamat uskonnolliset fundamentalistit liikkeelle.

Yksi moderneimmista Raamattu-filmatisoinneista haluttiin monissa maissa kieltää, kuten muutamissa Latinalaisen Amerikan maissa kävikin. Ranskassa äärikatoliset polttivat pari elokuvateatteria. 13 kerrotaan joutuneen sairaalahoitoon.

Vielä vuonna 1995 Englannin tv-esityksen jälkeen tuli enemmän katsojavalituksia kuin koskaan aikaisemmin.

Willem Dafoe esittää ”inhimillistettyä” Jeesusta.

Sensuurivaatimusten epäjohdonmukaisuutta todistaa se, että pohjana oleva kreikkalaisen Nikos Kazantzakiksen jo 1946 ilmestynyt romaani sai kuitenkin rauhassa pölyttyä kirjastoissa.

Scorsesen ennakkoluulottomasti valitsemista näyttelijöistä Willem Dafoe esittää ”inhimillistettyä” Jeesusta, joka joutuu kuin kuka tahansa ihminen kamppailemaan pelon ja masennuksen kanssa ja vastustamaan myös himoa.

Barbara Hershey näyttelee Maria Magdalenaa.

Harvey Keitel esittää poikkeavaa Juudas-hahmoa, koko projektin alkuunpanija Barbara Hershey näyttelee Maria Magdalenaa ja rock-tähti David Bowie Pontius Pilatusta.

Perinteisistä Raamattu-spektaakkeleista erottautuvan, vastustamattoman rehellisen tulkinnan sävyjä tukee kauniisti Peter Gabrielin musiikki. (157)

★★★ ½

