Ylistetty Killing Eve alkaa tv:ssä – raakuus yllättää vakoojan ja sarjamurhaajan kissa ja hiiri -leikissä

MI5:n turvallisuusviranomainen Eve (Sandra Oh, oik.) alkaa tutkia pakkomielteisesti murhaa omin päin. Jodie Comer näyttelee luksusmurhaajaa, joka lahtaa rikkaita ympäri Eurooppaa.

Vakoojatrilleri Killing Eve on älyn, naurun ja naisten ilotulitusta.

Toimistorotan hommat MI5:ssä eivät tyydytä Even (mm. Greyn anatomiasta tuttu Sandra Oh) näkemystä vakoojan työstä. Hän kehittää itselleen todellisen pakkomielteen tutkiessaan venäläispoliitikon murhaa. Työtehtävät menevät uusiksi, ja käy ilmi, että Eve oli oikeassa: luksuspalkkamurhaaja Villanelle (Jodie Comer) kiertää Eurooppaa listien rikkaita.

Sarjamurhaaja huomaa nopeasti jäljillään olevan vakoojan ja kehittää hänestä vähintään yhtä suuren pakkomielteen. Kiehtova kissa ja hiiri -leikki alkaa.

Killing Eve on agenttitarina, mutta kaukana kiiltokuvamaisen James Bondin sankaritarinoista tai Maxwell Smartin kikkailuista. Se on trilleri, mutta ei lainkaan vakava. Huumori kukkii yksityiskohdissa. Naiset ovat viiltävän teräviä, eivätkä epäröi tarttua terävään. Välillä raakuus yllättää. Uhrien joukko kasvaa.

Särmikkäässä agenttitarinassa sekä hyvis että pahis ovat naisia. Sukupuoleen suhtaudutaan ihanan realistisesti, joskaan ei alleviivaavasti. Kuka nyt haluaisi pukeutua mekkoon, jonka alla ei voi käyttää tavallisia rintaliivejä? Työtapaamiseen!

Fleabaginkin luonut käsikirjoittaja Phoebe Waller-Bridge on ladannut hahmoihin särmää. Even uppiniskaisuuteen on helppo samaistua kuten myös Villanelleen, joka käytännössä tappaa voidakseen ostaa luksusta itselleen.

Ei ihme, että alun perin 2018 valmistuneelle sarjalle on satanut tv-alan palkintoja ja kriitikoiden ylistystekstejä. Se tempaa mukaansa kuin ongenkoukku. Sandra Oh pokkasi pääroolistaan Golden Globen, Jodie Comer Emmyn.

Kahta ensimmäistä kautta on voinut katsella HBO Nordicissa, ja siellä alkaa kolmas kausi 13. huhtikuuta. Nyt Killing Eve on ensi kertaa tarjolla myös perinteisessä televisiossa.

Tarina perustuu Luke Jenningsin Villanelle-kirjoihin. Sivurooleissa nähdään Silta-sarjan tanskalaistähti Kim Bodnia ja Harry Potterin Petunia-täti Fiona Shaw.

Killing Eve, torstaisin 9.4. alkaen Ava klo 21.00