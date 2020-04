Kalle, 25, yrittää menestyä Piilaaksossa pikakahvillaan – unelmalla on hintansa

Nuori suomalainen kahviyrittäjä lähtee Piilaaksoon myymään bisnesenkeleille ideaansa putkilokahvista. Dokumentti paljastaa, että kaikki ei mene ihan putkeen.

”Kuinka v...n vaikeeta voi olla myydä jotain kahvia?” tuskailee nuori mies Erika Haaviston dokumentissa Silicon Valley, Baby (Suomi 2020).

Nuorukainen on Kalle Freese, 25-vuotias helsinkiläinen kahvila­yrittäjä ja kaksinkertainen Suomen baristamestari, joka on yltänyt kymmenen parhaan joukkoon myös kansainvälisessä baristakilpailussa. Kaikesta päätellen Freese suhtautuu kahviin tosissaan. Hänen ylioppilasjuhlissaankin on vieraille tarjolla kahdensorttista espressoa, toinen on Brasiliasta, toinen El Salvadorista.

Kahviin kohdistuvan intohimonsa lisäksi Freeseä ajaa eteenpäin kunnianhimo. Hän haluaa mullistaa kahvimarkkinat pikakahvillaan, tulla ”kahvin Elon Muskiksi”. Syntyy Sudden Coffee -yritys, joka valmistaa ja myy pikakahvia hieman tamponia muistuttavissa putkiloissa.

Pikakahvia, joka maistuu oikeasti hyvältä, kuuluu eräs myyntilause. Bisnesjargonia ja anglismeja luontevasti suoltava Freese on kasvuyritystapahtuma Slushin kaltaisissa kokoontumisissa kuin kala vedessä.

Kalle Freese on menestynyt myös kansainvälisissä baristakilpailuissa.

Silicon Valley, Baby on intiimi dokumentti, jopa kiusallisuuteen asti. Se alkaa kuvauksena start up -pöhinästä, mutta vähitellen huomiota saa yhä enemmän Freesen ja Haaviston pitkä seurustelusuhde. Tai oikeastaan se, mitä toisen täydellinen omistautuminen työlleen tekee ihmissuhteelle.

Alku on kuin unelmiaan rohkeasti tavoittelevien milleniaalien päiväunista. Pariskunta muuttaa Freesen vision perässä Yhdysvaltoihin, San Fransiscon Piilaaksoon, jossa lukuisat start up -yrittäjät kokeilevat siipiään. Yritys aloittaa pienissä varastotiloissa, vähän kuin Steve Jobsin ja Steve Wozniakin Apple aikoinaan.

Kaikki näyttääkin hyvältä: rahoittajat ovat kiinnostuneita trendikkäästä Sudden Coffeesta, ja ovet avautuvat maailman suurimpaan ja himotuimpaan yrityskiihdyttämöön Y Combinatoriin, jossa bis­nes­ideoista ja pikkufirmoista leivotaan virtaviivaisia rahantekokoneita. The New York Timeskin noteeraa putkilosumpin, ja kohta neuvotellaan jo miljoonadiilistä.

Kaiken kääntöpuolena on kova bisnesmaailma, jossa menestyäkseen on työnnettävä muu elämä taka- alalle, tai ainakin siltä se vaikuttaa. Freese painaa ympäripyöreitä päiviä ja ajautuu yhä paheneviin ristiriitoihin firman amerikkalaisen toimitusjohtajan kanssa.

Samalla Haavisto seuraa vierestä ja pohtii suhteensa tulevaisuutta. Välillä omia fiiliksiä ja pahaa oloa puretaan kameralle kuin Iholla-sarjassa konsanaan, toisena hetkenä elämä on kuin elokuvaa.

Huiput ovat korkeita ja pudotukset syviä niin start up -maailmassa kuin pari-kolmekymppisten rakkauselämässä.

Dokumenttiprojekti Silicon Valley, Baby, torstaina 9.4. TV1 klo 19.00