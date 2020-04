BB-Eevis sai Mensan testistä parhaan mahdollisen tuloksen – nyt hän testaa tietojaan miljonäärivisassa ja joutuu turvautumaan oljenkorteen lähes heti

Big Brother Suomesta tuttu Eeva-Leena testaa tietämystään lauantain Haluatko miljonääriksi -jaksossa.

Monien suomalaisten suosikkiohjelma Haluatko miljonääriksi? palaa ruutuihin tänä lauantaina. Uuden kauden avausjaksossa suurta rahapottia itselleen tavoittelevat Big Brother Suomi -talosta tutut asukkaat.

Ensimmäisenä tietämystään pääsee testaamaan Eeva-Leena Keskinen eli Eevis. Eevis kertoo juontaja Jaajo Linnonmaalle, ettei hän usko voittavansa miljoonaa, mutta mahdollisilla voittorahoilla hän on suunnitellut tekevänsä geenitestin.

–Mua kiinnostaisi tietää tulevaisuudestani, että millaiset ennusteet mulla on elää mahdollisimman pitkään, Eevis perustelee.

Neljäs kysymys tuottaa Eeva-Leenalle päänvaivaa.

Eeviksen peli etenee aluksi helposti, mutta jo neljäs kysymys alkaa tuottaa pään vaivaa. Kysymys kuuluu: kenen elämästä kertoo elokuva Rocketman? Eevis kertoo, ettei hän ole elokuvasta koskaan kuullutkaan ja päättää turvautua yleisön apuun. Yleisö tietää, että elokuva kertoo Elton Johnista, ja peli jatkuu.

Seuraavaksi Eeviksen hyvän pelivauhdin pysäyttää seitsemäs kysymys: mikä seuraavista valtioista ei pelaa Suomen kanssa samassa alkulohkossa jalkapallon kesän 2020 EM-kisoissa? Eevis kilauttaa opiskelukaverilleen Juholle, joka hänen mukaansa tietää kaikesta kaiken. Juho tietääkin vastauksen saman tien.

Big Brotherista tuttu Eeva-Leena sai Mensan älykkyystestistä huippupisteet.

Ennen astumistaan Big Brother -taloon elokuussa Eevis kertoi Ilta-Sanomille saaneensa Mensan älykkyystestissä parhaan mahdollisen tuloksen.

– Mensassa on sellainen systeemi, että sinne päästessä saa valita, liittyykö jäseneksi ja maksaako samalla jäsenmaksun, Eevis kertoi tuolloin.

Eevis itse liittyi jäseneksi ja kuului yhdistykseen muutaman vuoden ajan. Sitten hän päätti erota, sillä ei pitänyt yhdistystä eettisenä, enemmänkin elitistisenä kulttina.

– En näe, että se palvelisi minun tai kenenkään muunkaan etuja. Mensa on mielestäni verrattavissa siihen, että perustettaisiin yhdistys yli 175-senttisille ihmisille. Mensan määrittelemä älykkyys on testin avulla mitattava ominaisuus, joka ei kategorisoi ihmisiä millään muulla tavalla, Eeva-Leena selvitti.

– Kun otetaan tuollaisen kiistellyn testituloksen perusteella yhdistykseen, niin mielestäni se ei palvele ketään tai mitään. Mensan sisälläkin on hyvin elitistisiä asenteita, joka johtaa ulkopuolisten syrjimiseen. En näe siinä positiivista, lähinnä hirveää.

Eevis nähtiin Big Brother -talossa viime syksynä.

Haluatko miljonääriksi? -sarjan uudella kaudella tavisten lisäksi miljoonaa itselleen tavoittelee suuri joukko tv:stä tuttuja kasvoja. Mukana kisaamassa ovat paitsi Big Brother Suomi -talosta tutut kilpailijat myös Temptation Island Suomen pariskunnat, The Voice of Finlandin laulajat, Poliisi-sarjan lainvalvojat, Selviytyjät Suomen kilpailijat, tubettajat, kansanedustajat sekä stand up -koomikot.

Haluatko miljonääriksi? lauantaisin kello 20:00 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.