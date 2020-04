Maailman tunnetuin yökerho Studio 54 oli kuuluisa avoimesta seksistä ja huumeista – paikka tuli tutuksi myös suomalaisjulkkiksille

Manhattanilla sijainnut Studio 54 oli 1970-luvulla maailman kuuluisin yökerho, joka tuli tutuksi paitsi maailmantähdille, myös suomalaisjulkkiksille. Mutta mitä sitten tapahtui?

New Yorkissa sijainnut Studio 54 oli maailman kuuluisin yökerho ja koko hedonistisen 1970-luvun symboli.

Sen perustajat, Brooklynissa kasvaneet keskiluokan kaverukset Ian Schrager ja Steve Rubell onnistuivat nousemaan tuntemattomuudesta New Yorkin yöelämän huipulle.

He muuttivat entisen teatterin yökerhoksi vain kuudessa viikossa ja tienasivat jo yökerhon ensimmäisenä vuonna miljoonia dollareita.

Matt Tyrnauerin ohjaama dokumenttielokuva Studio 54 (Yhdysvallat, 2018) palaa yli neljän vuosikymmenen taakse ja kertoo legendaarisen diskon skandaalinkäryisen tarinan.

Vuonna 1977 avattu yökerho oli kuuluisa siitä, että siellä kävivät kaikki silmäätekevät ja kuuluisuudet, kuten Elizabeth Taylor, Diana Ross, Liza Minnelli, Richard Gere, Jack Nicholson ja Sylvester Stallone.

Kuvassa Liza Minelli, Bianca Jagger ja Andy Warhol.

Julkimot tunsivat paikassa olonsa vapaiksi, ja homot kokivat olonsa hyväksytyiksi – toisin kuin New Yorkin kaduilla.

– En ole ikinä ollut sellaisessa paikassa, missä oli niin paljon julkkiksia. Se oli ihan hullua, Ian Schrager toteaa dokumentissa.

Studio 54 tuli tutuksi myös Miss Universumiksi vuonna 1975 kruunatulle Anne Pohtamolle, joka lähti voittonsa jälkeen töihin Yhdysvaltoihin.

Aira Samulin oli tutustunut Pohtamoon Miss Suomi-kisan aikoihin, ja myöhemmin kaksikko tapasi monesti Pohtamon uudessa kotikaupungissa New Yorkissa. He kävivät usein juuri legendaarisessa yökerhossa, Studio 54:ssä.

Ihmiset riisuivat paitansa, tuulettivat hikipantojaan, nauttivat discon puhalluskoneiden tuiskeesta ja katosta tykitettävästä lumisateesta.

Myös 70-luvulla kuuluisaksi valokuvamalliksi ponnahtanut Maiju Leskinen viihtyi Pohtamon kanssa New Yorkin yöelämässä. Leskinen oli vasta 17-vuotias, kun amerikkalainen mallitoimisto Wilhelmina otti hänet listoilleen 1973. Hänestä tuli Pohtamon paras ystävä.

– New York oli the best, ja mallina olo siellä fabulous! Saimme kutsuja juhliin, ja tapasin ihmisiä, jollaisia en olisi muuten tavannut, Leskinen kertoi IS:lle aiemmin kymmenvuotisesta urastaan New Yorkissa.

Pohtamo alkoi seurustella aivan missivuotensa loppuvaiheessa yökerhoissa viihtyvän ravintoloitsijan Jacques de la Fontainen kanssa, ja tämä oli osasyy siihen, miksi Pohtamokin tutustui Studio 54:een.

Kaksi eri maailmoista tullutta ihmistä viihtyi aluksi hyvin yhdessä, vaikka Pohtamo ei ollut kiinnostunut de la Fontainen tavoin New Yorkin glamourelämästä yökerhoineen, luksusautoineen ja timantteineen.

Anne Pohtamo ja Jacques de la Fontaine 1978.

Suhde tummaan hurmuriin kesti vuoteen 1979. Suhdetta varjosti mustasukkaisuus, väkivalta sekä de la Fontainen päihteiden käyttö.

Huumeiden käyttö oli erityisen avointa juuri Studio 54:ssa, joka tiedettiin myös paikkana, jonne pääsivät sisään vain harvat. Valintakriteerinä oli ulkoinen habitus.

Paikan menoa kuvailtiin villiksi, sillä diskossa harrastettiin jopa avoimesti seksiä. Viranomaisille alkoi sadella vinkkejä, että yökerhoon oli piilotettu paljon rahaa ja huumeita.

Studio 54 suljettiin vuonna 1980, kun Schrager ja Rubell todettiin syyllisiksi massiivisiin veropetoksiin. He joutuivat 13 kuukaudeksi vankilaan.

Dokumentissa kuullaan silloista syyttäjää ja kaksikon läheisiä ihmisiä. Myös Schrager päätti kommentoida.

– En ole koskaan aiemmin puhunut Studio 54:sta, mutta nykyään olen sellaisessa elämäntilanteessa, ettei se enää aiheuta samanlaista stigmaa kuin aiemmin.

Kaksikko perusti Studio 54:n, sillä sellainen disko puuttui New Yorkista. Ihmisillä oli halu päästä tanssimaan, ja useat huippumallit alkoivat juhlia paikallisten homoyhteisöjen perustamissa diskoissa.

Mallit seurasivat diskoihin kampaajiaan ja meikkaajiaan, ja heteromiehet seurasivat perässä, koska halusivat tavata mallityttöjä.

Dokumentissa ovimiehet, asiakkaat ja baarin työntekijät kertovat, että ihmiset vain rynnivät sisään, ja tanssilattialla meno oli huoletonta, seksiä tihkuvaa, vapaata ja kuumaa.

Sana kiiri nopeasti ja toi paikalle myös isoimmat julkkikset. Diskon päättäjäisissä 1980 esiintyivät monet maan tunnetuimmat taiteilijat.

