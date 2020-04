Suosikkikirjailija Jojo Moyesin riipaiseva rakkaustarina nähdään illan elokuvana – Emilia Clarke valloittaa roolisuorituksellaan

Nelosella nähdään koskettava elokuva Jojo Moyesin läpimurtoteoksesta Kerro minulle jotain hyvää.

Jojo Moyes (s.1969) on suosittu englantilainen kirjailija, jolta julkaistiin ensimmäistä kertaa kirja vuonna 2002.

Romaanista Kerro minulle jotain hyvää (Me Before You, 2012) tuli lopulta Moyesin läpimurtoteos, joka julkaistiin suomeksi vuonna 2015.

Myös romaanin filmatisoinnista tuli menestys, vaikka nyyhkydraaman loppuratkaisu onkin saanut osakseen vahvaa kritiikkiä.

Elokuvassa ohjaajana debytoi teatteriohjauksistaan tunnettu Thea Sharrock ja tarinan on käsikirjoittanut Moyes itse.

Englantilaisessa pikkukaupungissa asuva sydämellistäkin sydämellisempi Lou (Game of Thrones -tähti Emilia Clarke) saa rikkaasta perheestä pestin neliraajahalvautuneen Willin (Sam Claflin) hoitajana.

Alku on kuitenkin kankeaa, sillä Will on elämäntilanteestaan masentunut – on ollut sitä jo pitkään.

Lou ei kuitenkaan aio luovuttaa, vaan tekee kaikkensa, jotta Will saisi elämänilonsa takaisin.

Traagista romantiikkaa tarjoileva tarina on sen verran koskettava, ettei sitä katsoessa voi olla herkistymättä.

Elokuvan sydän on ehdottomasti ihana brittinäyttelijä Emilia Clarke, joka valloittaa roolisuorituksellaan.

Sivuosista voi bongata niin ikään Game of Thronesista tutun Charles Dancen sekä Harry Potter -elokuvissa näytelleen Matthew Lewisin. (105)

Kerro minulle jotain hyvää -elokuva sunnuntaina 5.4. Nelonen klo 21.30.