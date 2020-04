Big Brotherista tuttu Ville tavoittelee jättipottia Haluatko miljonääriksi? -kisassa – haparoi jo kakkoskysymyksessä

Uuden Haluatko miljonääriksi? -kauden aloittavat Big Brother Suomi -kisaajat.

Viides Haluatko miljonääriksi? -kausi käynnistyy kutkuttavasti. Pitää laittaa saksankieliset viikonpäivät Mittwoch, Samstag, Montag ja Donnerstag oikeaan järjestykseen. Kilpailjoina ovat tällä kertaa Big Brother Suomesta tutut Kimmo Eloranta, Eeva-Leena Keskinen, Ville Turkkinen, Mira Ojala, Helmeri Pirinen ja Tuula Rantala.

Saksankielisen tehtävän selvittää nopeiten BB-Eevis, joka haluaa ostaa voittorahoilla geenitestin ja papukaijan. Mutta miten pitkälle älykkö Eevis pääsee kysymyksissä, joista suurin osa painottuu viihde-, kulttuuri- ja urheilupuolelle?

Eeviksen jälkeen rikkauksia lähtee tavoittelemaan Ville Turkkinen eli evankelistana tunnettu BB-Ville. Hän on ottanut yleisöön kannustamaan Diana-vaimonsa. Jaajolle Diana kertoo katsoneensa BB 24/7:aa aktiivisesti ja nähneensä miestä Big Brotherin aikana enemmän kuin siviilissä.

Villeltä kysytään muun muassa, onko Rowan Atkinsonin luoma Nolojen tilanteiden mies kenties Mr. Rinne, Mr. Kaikkonen, Mr. Haavisto vai Mr. Bean. Sen Ville selvittää leikiten mutta jo 300 euron arvoisessa, harjusta käsittelevässä kakkoskysymyksessä tulee vaikeuksia.

Ville arvelee itse olevansa tämän jälkeen Nolojen tilanteiden mies. Miten Villelle käy, selviää lauantai-illan Big Brother -teemaisessa kauden avausjaksossa.

Tuleva kausi on erilainen, sillä tällä kertaa jaksot menevät teemoittain. Big Brother -väen jälkeen kilpailemaan astuvat Selviytyjät Suomesta tutut naamat. Mukana nähdään muun muassa Temptation Island Suomi -kisaajia, tubettajia, kansanedustajia, The Voice of Finland -laulajia, poliiseja ja taviksia.

Haluatko miljonääriksi? Nelonen klo 21.00

Videolla Ville joutuu toisenkin tiukan paikan eteen uuden kauden ensimmäisessä jaksossa, kun Jaajo Linnonmaa esittää kotimaista elokuvaa koskevan kysymyksen.