The Voice of Finland jää kesken koronan takia – kisan voittaja ratkeaa vasta syksyllä

The Voice of Finland ei ratkea keväällä. Kuvassa tähtivalmentajat.

The Voice of Finland -ohjelman livelähetyksiä ei pystytä suorittamaan nykyisten rajoitusten vuoksi.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset Turun Logomosta siirtyvät syksyyn, tiedottaa Nelonen.

Neljä livelähetystä oli tarkoitus esittää huhti-toukokuussa. Nyt lähetykset siirtyvät esitettäväksi syksyllä.

Tiedotteessa kerrotaan, että The Voice of Finlandin jokaista livelähetystä on tekemässä lähes 130-henkinen työryhmä. Tuotantoyhtiö kertoo haluavansa toimia vastuullisesti ja turvata osaltaan kilpailijoiden, esiintyjien sekä koko työryhmän terveyttä.

Livelähetysten uusi ajankohta selviää myöhemmin.

Ohjelman parhaillaan käynnissä olevan yhdeksännen tuotantokauden suorat lähetykset Turun Logomosta oli tarkoitus esittää 10.4., 17.4., 24.4. sekä finaalilähetys 1.5. TVOF jatkuu televisiossa nauhoitetuin jaksoin vielä tämän viikon ajan.

Tänään perjantaina 3. huhtikuuta lavalle nousevat Knockout-jaksossa Anna Puun tiimin laulajat, ja sunnuntaina 5. huhtikuuta ovat vuorossa Redraman tiimiläiset. Sunnuntaina selviää, ketkä kaikki laulajat ovat mukana The Voice of Finlandin livelähetyksissä syksyllä.

Tiedotteessa kerrotaan, että ohjelma jatkuu huhtikuussa Instagramin puolella. Kauden kilpailijat tuottavat ohjelman Instagram-tilille sisältöä seuraavan neljän viikon ajan.

The Voice of Finlandin livelähetyksiin jo lippunsa ostaneet voivat olla yhteydessä lippu.fi-palveluun.