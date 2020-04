Marja Hintikka paljastaa, millaista on tehdä viihdettä keskellä koronapandemiaa – muutos suorissa lähetyksissä vaati totuttelua

Vappu ja Marja Liveä on tehty koronaviruksen takia ilman studioyleisöä. Marja Hintikka kertoo sen opettaneen paljon.

Koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen on aiheuttanut Suomessa monia toimenpiteitä. Yksi pandemian seurauksista on se, ettei tv-ohjelmissa, kuten MTV3:n Vappu ja Marja Livessä, ole nähty studioyleisöä ollenkaan. Kaksi ensimmäistä suoraa lähetystä tehtiin typötyhjällä studiolla, ja näin toimitaan myös jatkossa, jos tilanne jatkuu samanlaisena.

– Se on keskusteluohjelmalle todella iso asia ja vaikuttaa paljon tunnelmaan. Tilanne on opettanut meille paljon, ohjelman juontaja Marja Hintikka sanoo.

Hintikka on viime aikoina totutellut moniin uusiin tekemisen tapoihin. Työpalaverit on pidetty verkossa ja suorien lähetyksien sisällöt lyöty lukkoon etänä.

– On hienoa, että meillä on tällaiset tekniset mahdollisuudet. On ihan eri asia nähdä toinen, vaikka edes videopuhelun kautta. Ainoa livenä tapahtuva kohtaaminen työtiimin kanssa on ennen suoraa lähetystä, tietenkin massiivisten hygieniamääräysten mukaisesti, Hintikka kertoo.

Juontajien keskusteluohjelmalla on valtava määrä katsojia. Vaikka ohjelma on viihteellinen, on suuren yleisön myötä myös suuri vastuu.

– Faktat pitää olla aina hallussa, kun puhutaan tällaisesta tilanteesta, jossa koko maa on erikoistilassa, Hintikka muistuttaa.

Vappu Pimiä ja Marja Hintikka juontavat omaa keskusteluohjelmaansa torstai-iltaisin. Hintikka haluaa tuoda ohjelmallaan toivoa katsojille.

Siksi ensimmäisessä jaksossa oli haastateltavana sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekonen, ja toisessa suorassa lähetyksessä koronatilannetta oli avaamassa valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

– Olemme saaneet valtakunnan huipulta tuoreimmat tiedot aiheesta. On ollut kiva antaa ääni asiantuntijoille.

Hintikka huomasi ensimmäisenä lähetyksen jälkeen, että huolta herättävinä aikoina ihmiset kaipaavat kannustusta. Ensimmäisessä jaksossa vieraana ollut Kaija Koo rohkaisi ihmisiä oman toiveikkaan suhtautumisensa kautta, ja sen jälkeen katsojilta tulvikin paljon positiivista palautetta.

– Sillä on tosi iso merkitys, että tuollaiset isot viihdenimet tulevat paikalle, ovat läsnä ja sanovat jotain rohkaisevaa, Hintikka muistuttaa.

– Haluamme omalta osaltamme tuoda toivoa ja valoa ihmisten iltoihin. Olemme kiitollisia, että saamme tehdä ohjelmaamme ja suoria lähetyksiä tällaisena aikana.