Onko tässä Temptation Islandin historian dramaattisin iltanuotio? Alle vuorokauden saarella viettänyt Josku romahtaa täysin ja esittää yllättävän vaatimuksen

Varo juonipaljastuksia! Temptation Island Suomen iltanuotio saa dramaattisen käänteen, kun edelliskaudelta tuttu Josku näkee Karimin rikkoneen pariskunnan rajoja lähes välittömästi.

Temptation Island Suomen seitsemänneltä tuotantokaudelta ei ole puuttunut yllättäviä käänteitä. Edeltävissä jaksoissa nähtiin, kuinka yksi neljästä pariskunnasta päätti jättää leikin kesken vain kolmen päivän jälkeen. Heidän tilalleen saarelle saapuivat edelliskaudelta tutut Karim ja Josku.

Karim ja Josku saapuivat muiden yllätykseksi Temptation Islandille kesken käynnissä olleiden bileiden. Ilta näytti sujuvan pariskunnan molemmilta osapuolilta rattoisasti, vaikka Joskun ilmestyminen naisten saarelle ihmetyttikin erityisesti Emiliaa.

– Mä en oikein tiedä, minkä takia ne tänne tuli. Onko se taas silleen, että Josku on halunnut. Että haluuko se sitä huomiota niin paljon, Emilia pohtii kameroille.

Huom! Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia pidemmälle.

Illan jaksossa nähdään kuinka Karim ja Josku osallistuvat muiden pariskuntien tapaan iltanuotiolle. Tällä kaudella pariskunnat eivät saa enää valita, näytetäänkö heidän kumppaneilleen edellisillan videoita. Näin ollen juontaja Sami Kuronen näyttää videot myös Karimille ja Joskulle.

Karim kertoo Sami Kuroselle, että luottaa Joskuun enää 50 prosenttisesti.

Hieman yllättäen neljän kuukauden suhteensa rakkaustatuoinneilla sinetöineen pariskunnan keskinäinen luottamus alkaa kuitenkin rakoilla jo ensimmäisellä iltanuotiolla.

Karim näkee videolta kuinka Joskulta kysytään, aikooko hän tehdä jotain toisin ohjelman toisella kierroksella. Edelliskaudella entisen poikaystävänsä Leevin Karimin vuoksi jättänyt Josku ei osaa kuitenkaan vastata kysymykseen juuri mitään. Juontaja Sami Kuronen uteleekin Karimilta, karisiko luottamus Joskuun ensimmäisen iltanuotiovideon jälkeen.

– On. Jos ei se vastaus tuu siltä ihan suoraan, et se ei aio tehdä samalla lailla kuin viimeksi, niin mul on nyt sellainen pelko, et siellä käy samalla lailla kuin viimeksi ja mun pitää varautuu siihen, Karim toteaa.

– Vaikkei mitään konkreettista tapahtunut, niin kyllä mulla luotto laski tosi paljon Joskuun. Mä luotin siihen tunti sitten sataprosenttisesti ja nyt mä luotan siihen ehkä enää 50 prosenttisesti, hän tylyttää.

Karim ja Josku löysivät toisensa Temptation Island Suomen kuudennella kaudella.

Siinä missä Karim pysyy videon käänteistä huolimatta rauhallisena iltanuotiolla, Joskun kohdalla tilanne on toinen. Hän nimittäin romahtaa täysin nähdessään kuinka Karim otti edellisillan bileissä osaa intiimeihin leikkeihin. Joskun mukaan osallistuminen leikkimieliseen peliin rikkoi pariskunnan laatimia rajoja.

– En odottanut tommosta. Sovittiin, ettei osallistuta mihinkään tollasiin härskeihin leikkeihin, Josku toteaa itkuisena.

Josku romahtaa iltanuotiolla nähdessään, mitä hänen kumppaninsa Karim on tehnyt edellisillan bileissä.

Hetkeä myöhemmin Sami Kuronen huomauttaa muille iltanuotion osallistujille, että Josku on poistunut paikalta rauhoittuakseen. Kun Josku palaa takaisin muiden naisten lähdettyä hän toteaa välittömästi, että Karimin käytös oli liikaa.

– En mä oo jäämässä tänne kattomaan tällaista paskaa, et se rikko meidän rajat välittömästi ekoissa bileissä, Josku itkee.

– Mä haluan nähdä Karimin, hän vaatii.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.