Juha Miedon käytös naisia kohtaan saa Noora Rädyn kihisemään kiukusta – lataa suoraa tekstiä hiihtäjälegendasta

Farmi Suomi -sarjan tuoreessa jaksossa nähdään, mitä mieltä Noora Räty on Juha Miedon käytöksestä naisia kohtaan.

Farmi Suomi -sarjassa on käynyt selväksi, että Juha Mieto puhuu paljon. Hiihtäjälegendan puheet ovat saaneet osan Farmi-kilpailijoista tulistumaan ja menettämään malttinsa.

Muun muassa jääkiekkoilija Noora Rädyllä meni ohjelman kuvauksissa kuppi nurin, kun Mieto puhutteli farmin naisia ämmä-sanalla.

”Ämmittely” tulee puheeksi ohjelman torstain jaksossa, kun ohjelman juontaja Juuso Mäkilähde lukee farmilaisille viime viikolla kisasta pudonneen Niko Saarisen jäähyväiskirjeen.

– Osasin odottaa, että häneltä tulee naseva kirje. Niko lupasi, että häneltä tulee suoraa tekstiä Mietaalle, kun hän aika ikävästi komensi Nooraa siellä lehmäjahdissa, Riina-Maija Palander kertoo sanaharkan taustoista.

Myös Noora Rädyllä on asiasta sanansa sanottavana, ja hän pamauttaa kameralle suoraan, ettei kenenkään pitäisi tänä päivänä ämmitellä naisia.

– Juha tykkää olla tekemättä mitään, ja sanoa ohjeita ja kertoa, miten joku tapahtuu. Hän asettaa itsensä jalustalle ja on suurempi kuin me muut. Mulle on ihan sama, minä vuonna on syntynyt ja mikä on titteli. Jos joku kutsuu meitä naisia ämmiksi, niin se on saman tien ilmaa mulle. Evoluution mukana pitää kehittyä ja vuonna 2019 naiset ei ole enää ämmiä, Noora lataa kameralle.

Saarinen kertoi kirjeessään myös, että hänen mielestään Mieto keskittyy farmilla enemmän huutelemaan ohjeita kuin tekemään töitä. Kirjeen lukenutta Juusoa kiinnostaa tietää, mitä mieltä Juha Mieto on Nikon väitteestä.

– Voi olla juuri näinkin, mutta kyllä mää oon hommia tehnyt. Pitää aina muistaa, mistä mä oon lähtenyt ja kattonut, minkälaista touhua tuolla on, niin hyvä on joskus antaa pikkuisen isällisiä neuvoja. Tiedän, mistä puhun! Ja ruokani eteen olen satasalettiin töitä tehnyt, myös täällä farmilla, Mietaa jyrähtää Rädyn myhäillessä taustalla.

Farmi Suomi torstaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.