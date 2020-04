Ahdistaako koronaeristys? Uusi tosi-tv-sarja näyttää, mitä on yksinäisyys äärimmäisissä luonnonolosuhteissa

Kaupunkilaistyttö Aubrey Barton, 23, elää nykyisin keskellä koskematonta luontoa. Talvisin yhteys ulkomaailmaan on viikoittainen postin- ja tavaranpudotus lentokoneesta.

TV5:n erämaadokumenttisarja River of No Return (2019) on hyvää korona-ajan kalibrointia: se näyttää, millaista on ympärivuotinen eristäytyminen ankarissa luonnonolosuhteissa.

Kuusiosaisessa sarjassa seurataan ihmisiä jylhissä Idahon maisemissa, edesmenneen senaattori Frank Churchin mukaan nimetyllä suojellulla erämaa-alueella. Sen elämää ylläpitävä – ja monin tavoin hankaloittava – suoni on 680 kilometriä pitkä, arvaamattoman villinä virtaava Salmon River.

680 kilometriä pitkä Salmon River sijaitsee Yhdysvaltojen Idahon osavaltiossa.

Yksi seurattavista on Aubrey Barton, 23-vuotias kaupunkilaistyttö, joka opettelee yksinäistä ja vastuullista tilanhoitajan työtä oloissa, joissa aika on pysähtynyt vuosikymmenten taakse. Internet-yhteydet ovat heikot ja talvisin yhteys ulkomaailmaan on viikoittainen postin- ja tavaranpudotus lentokoneesta. Tietä alueelle ei ole.

Naapuritilaa hoitava poikaystävä on reilun kuuden kilometrin päässä, joka noissa oloissa on Aubreyn mukaan ”kuin toisessa osavaltiossa”. Talvella välimatka vaatii 12 tunnin lumikenkävaelluksen.

Avausjaksossa tavataan myös originelli eräopas Ron Ens sekä Buck Devey, joka on harvoja, joka pystyy kulkemaan joen hengenvaarallisten koskien läpi erikoisrakenteisella suihkuveneellä.

Deveyn vaimo Joni kiteyttää Frank Church Wildernessin elämänfilosofian: ”Täällä millään muulla ei ole merkitystä kuin kovalla työnteolla.”

River of No Return, perjantaina 3.4. TV5 klo 20.00