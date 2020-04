Suomalaisten seksielämää näyttävässä tv-sarjassa oli äärimmäiset salassapitotoimet – kaikki kuvattu materiaali tuhottiin

Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström auttoi Sex Tape Suomi -sarjan osallistujia selvittämään, miten heidän seksielämänsä voisi olla parempaa. Nyt hän kertoo, miten ohjelmaa tehtiin.

Kivenheiton päässä Helsingin keskustasta sijaitseva vastaanotto tuntuu kutsuvalta. Siellä on hiljaista ja seesteistä. Kirjahylly notkuu luettavaa suomalaisen seksin historiasta, kosketuksesta ja orgasmeista. Tilan takaseinällä komeilee kookas nahkasohva ja sen edessä pöydällä suuri laatikko nenäliinoja. Niille on tarvetta, sillä täällä itketään usein.

Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin vastaanotolla käydään läpi ihmisten kaikista intiimeimpiä asioita: sitä, mikä omassa seksuaalisudessa, seksielämässä tai parisuhteessa tuntuu vaikealta, ja miten omat ajatukset saatetaan kokea vääriksi tai jopa sairaiksi. Nahkasohvalla kerrotaan myös haluttomuudesta, ruuhkavuosien uupumuksesta ja oman kehon aiheuttamasta ahdistuksesta.

– Itku voi tulla jo siitä, että kysyn mitä sinulle kuuluu. Siitä, että joku vihdoin kuuntelee. Tai yksin jäämisestä ilman parisuhdetta tai sen sisällä, seksuaalisesta väkivallasta tai siitä, että kumppani ei halua harrastaa seksiä, Kihlström listaa.

– Monille isoin ongelma on puhumisen puute. Asioista ei puhuta kumppanin tai kenenkään muunkaan kanssa, ja kaikki patoutuu sisälle.

Marja Kihlström toivoo, että suomalaiset uskaltaisivat puhua arjessaan seksuaalisuudesta yhtä avoimesti kuin hänen vastaanotollaan.

Joillekin kynnys saapua seksuaaliterapiaan on valtavan korkea. Osa käy Kihlströmin vastaanotolla kerran, osa monta vuotta. Ensikertalaiset ovat usein kauhusta kankeita.

– Kyllä osaa jännittää aluksi aivan hirveästi. He saattavat istua jäykkänä tyynyä puristaen. Yleensä se tyyny kuitenkin pikkuhiljaa palaa paikalleen ja olo helpottuu.

Kihlström pyrkii vastaanotollaan siihen, ettei ketään tuomita eikä ihmisen tarvitse pelätä, voiko hän sanoa ääneen asiansa. Joskus kertomukset ovat sellaisia, joita ei ole uskallettu paljastaa missään muualla.

– Onhan se rankkaa kuulla, jos on vaikka tapahtunut hyväksikäyttö tosi pienenä lapsena, mutta silti sen ihmisen täytyy saada kertoa tarinansa, Kihlström kertoo ja jatkaa:

– Ohjaan eteenpäin myös niitä ihmisiä, joilla on lapsiin kohdistuvia seksuaalisia ajatuksia. En jätä heitä yksin, vaan pidän huolen, että he saavat apua. En ole siinä tilanteessa niin, että hyi kauhea miksi sä olet tollainen, vaan jokainen tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Tietenkin jos on kyse rikoksesta, ilmoitan sen poliisille, mutta en ole joutunut vielä koskaan tekemään niin.

Nyt Kihlström pyrkii auttamaan suomalaisia seksuaalisuutensa kanssa myös tv:ssä. Hän toimii asiantuntijana uudessa Sex Tape Suomi -parisuhdeohjelmassa, jossa suomalaisparit puhuvat avoimesti seksielämästään, ja kuvaavat makuuhuoneensa toimintaa viikon ajan.

Sarjassa nähdään hyvin intiimiä materiaalia, kun pariskunnat antautuvat rakastelemaan kameran edessä, mutta pääroolissa ovat avartavat ja kipeät keskustelut parisuhteen ongelmista.

Jokaisessa jaksossa tavataan kolme uutta paria, jotka katselevat yhdessä toistensa kuvaamat materiaalit. Kihlströmin tehtävä on johdatella keskustelua parien haasteista, antaa neuvoja ja rohkaista heitä puhumaan toistensa kanssa.

– Moni kaipaa sitä, että olisi lähipiirissä ihmisiä, kenen kanssa voisi puhua. Kyse ei ole siitä, että ihmiset haluaisivat rehennellä, että meillä pannaan näin paljon, vaan siitä, että voisi kuulla, että myös muilla on samoja haasteita. Että teilläkin on vauva ja seksiä vain kerran kuussa tai yksinäisyyden tunteita, vaikka on parisuhteessa.

Sex Tape Suomi -sarjassa nähdään 30 erilaista ja eri ikäistä paria. Kihlström kertoo, että ohjelmaan oli jopa tunkua. Osa halusi mukaan uteliaisuudesta ja halusta vahvistaa rakkauttaan. Toiset taas hakivat apua selkeään haasteeseen, ja osa toivoi uusia kokemuksia. Mukaan valikoitui lopulta aivan tavallisia suomalaisia aina Sodankylää myöten.

Parit saivat itse päättää, kuinka paljon näyttävät kotivideoillaan ja mistä asioista puhuvat. Koska sarjaan kuvattiin niin henkilökohtaista ja arkaluontoista materiaalia, oltiin sen käsittelyssä äärimmäisen varovaisia. Tuotantoryhmän oli varmistettava, ettei materiaali päädy vääriin käsiin.

Kaiken kuvatun materiaalin kanssa toimittiin hyvin tarkasti. Vain kolme ihmistä näki kaiken sen, mikä kameroihin oli tallentunut, ja leikkaajalle esimerkiksi päätyi vasta esileikattu pätkä parien videoista. Koko työryhmän kanssa tehtiin myös erityisen tarkat salassapitosopimukset.

– Nyt kaikki se materiaali on tuhottu, mitä ei käytetty. Siitä oltiin myös tarkkoja, Kihlström kertoo.

Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin vastaanotolla on sohva, jolla itketään usein.

Kihlström itse näki parien kotona kuvatuista videoista leikatun 30-minuuttisen pätkän, josta tv-ruutuihin päätyy vain osa. Videoista nousi esiin lukuisille pareille tuttuja ongelmia: se, miten ruuhkavuodet veivät halut, miten läheisyys on kadonnut suhteesta vuosien saatossa ja kuinka oma keho ahdistaa.

– Sarja on hieno läpileikkaus niihin asioihin, mitä moni meistä käy läpi. Se muistuttaa siitä, ettemme voi ulkonäön ja iän perusteella tietää, ketkä harrastavat seksiä, ja että emme voi tietää toisen sukupuolta, seksuaalista suuntautumista tai parisuhteen mallia päältä päin.

Millaisia riskejä sitten piilee siinä, että avaa seksielämänsä ja parisuhteensa koko kansalle? Kihlströmin mukaan suurin vaara olisi ollut se, jos joku olisi mukana vasten tahtoaan. Oli myös tärkeää, että parit ymmärsivät, ettei heidän tulisi puhua sellaisista asioista kameroiden edessä, joita he eivät halua tuoda julkisuuteen.

– Sarja tehtiin ihmisiä kunnioittaen, ja ohjeistin pareja kertomaan vain sen verran kuin he olivat valmiita kertomaan kameroiden edessä.

Osa pareista suhtautui kokemukseen hyvin avoimesti. Niinpä tv:ssä nähdään rakastelua pesukonetta vasten ja helliä hetkiä makuuhuoneessa. Kihlströmin mukaan myös katsojien olisi tärkeää suhtautua avoimesti näkemäänsä.

– Se, että jonkun videolla näkyi seksiä ei tarkoita sitä, että he halusivat kuvata pornoa. He olivat ehkä enemmän sinut asian kanssa, ja osa heittäytyi projektiin eri tavalla. Pitää muistaa, että olemme kaikki erilaisia eikä se tarkoita, että osa meistä on pervoja.

Sex Tape Suomi onkin Kihlströmin sanoin paljon muutakin kuin ”panemista pesukonetta vasten”. Hän uskoo, että se synnyttää keskustelua kotisohvilla ja kahvipöydissä muustakin kuin pelkästä seksistä.

Kihlstömin mukaan pareilta vaati suurinta rohkeutta puhua ääneen niistä tunteista ja tarpeista, joista yleensä vaietaan.

– On tosi harvinaista, että pääsee todistamaan muiden parien riitoja, epävarmuuksia ja haasteita ihan aidoimmillaan. Tai sitä, mitä tarkoittaa, kun masentunut ihminen on ihan rikki ja kumppani on siinä totaalisen avuttomana vierellä.

– Parit löytävät yksin ja yhdessä näihin tilanteisiin uusia tapoja tukea toista ja lisätä rakkautta parisuhteessaan. Tämä avaa varmasti silmiä sekä muiden tilanteelle että omalle elämälle.

Haastattelu toteutettiin ennen hallituksen määräämiä koronatoimia. Sex Tape Suomi Nelosella keskiviikkoisin klo 22.00. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan konserniin.