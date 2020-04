Netflix, HBO Nordic ja muut palvelut lisäsivät 38 elokuvaa ja 11 sarjaa – tässä jättilistaus

Suoratoistopalveluiden ohjelmistolisäyksiin kuuluvat myös Jurassic Park -elokuvat (C More), Love Island USA (C More ja Mtv-palvelu), Liikkuva linna (Netflix) ja Särkyneet syleilyt (HBO Nordic).

Suoratoistossa tänään: Studio Ghiblin rakastetut animaatioelokuvat, Love Islandin amerikkalaisversio ja pitkä dokumentti Yhdysvaltain koripallokorruptiosta kuuluvat päivän uutuuksiin.

Suoratoistopalvelut ovat täydentäneet ohjelmistoaan tänään urakalla. Päivän jättilistauksessa on mukana suomalaisten suoratoistopalveluiden eli Yle Areenan, Netflixin, HBO Nordicin, Viaplayn, C Moren, Mtv-palvelun, Dplay+:n ja Paramount+:n tämän päivän uudet lisäykset.

Uudet ohjelmat on jaoteltu alle lajityypeittäin tosi-tv-sarjoihin, draamasarjoihin, kepeisiin sarjoihin, urheiludokumentteihin, muihin dokumentteihin, draamaelokuviin ja romantiikkaan, seikkailuelokuviin, jännityselokuviin, Studio Ghiblin animaatioihin, muihin animaatioelokuviin, lasten ja nuorten sarjoihin sekä radiokuunnelmiin.

Realitysarjoja

Caroline ”Caro” Viehweg on yksi rakkauden saaren sinkkukilpailijoista.

Love Island USA, C More ja Mtv-palvelu: Rakkausrealityn amerikkalaisversion ensimmäisellä kaudella muun muassa tatuointiliikkeen omistaja, somevaikuttaja, entinen NFL-pelaaja ja missi etsivät rakkautta fidziläisellä huvilalla. C Moreen koko kausi tulee kerralla. Mtv-palvelussa ilmestyy keskiviikosta perjantaihin kolme jaksoa viikossa.

Draamasarjoja

Abby (Adina Romare) ja enkeli Gabriel (Charlie Gustafsson) kohtaavat ruotsalaissarjassa.

The Fosters, kaudet 1-4, Viaplay: Jennifer Lopezin tuottama draamasarja seuraa lesboparin, heidän biologisen pojan, adoptoitujen kaksosten ja nuoren sijoituslapsen arkea. Pääosia esittävät Teri Polo ja Sherri Shaum. Myös viides kausi on katsottavissa Viaplayssa.

Gabriel Klint, Yle Areena: Ruotsalaisessa 12-osaisessa draamasarjassa nuori enkeli Gabriel (Charlie Gustafsson) on erikoistunut pelastamaan itsemurhaa hautovia ihmisiä. Tilanne muuttuu, kun hän tapaa Abbyn (Adina Romare).

Proven Innocent, Viaplay: Yhden kauden pituiseksi jäänyt amerikkalainen lakidraamasarja kertoo syyttömänä vankilaan joutuneesta naisesta Madeline Scottista (Rachelle Lefevre), joka vuosikymmenen jälkeen vapauduttuaan auttaa asianajajana muita kaltoin kohdeltuja.

Kepeitä sarjoja

Kepeässä leivontasarjassa amatöörit kokkaavat parastaan.

The Iliza Shlesinger Sketch Show, Netflix: Koomikko Iliza Sclesinger irvailee sketsisarjassaan tv-ohjelmien stereotypioille tee-se-itse-sarjoista tosi-tv:n ylilyönteihin.

Nailed It!, kausi 4, Netflix: Nicole Byerin ja Jacques Torresin juontaman leivontasarjan neljännellä kaudella tunaritason leipurit yrittävät saada aikaan mestaritason leivoksia ja voittaa kymppitonnin.

Urheiludokumentteja

The Scheme, HBO Nordic: HBO:n omaa tuotantoa oleva kaksituntinen urheiludokumentti luotaa yliopistourheilun korruptiota. Dokumentissa Christian Dawkins kertaa, kuinka hän päätyi urheiluvaatettaja Adidaksen ja yliopistovalmentajien kanssa osaksi rinkiä, jossa satoja tuhansia dollareita ohjattiin nuorille lukiourheilijalupauksille.

Sunderland ‘Til I Die, kausi 2, Netflix: Sunderlandin jalkapalloseuraa seuraavan dokumenttisarjan toisella kaudella uudet omistajat sekä joukkueenjohtajat yrittävät pelaajien kanssa pelastaa seuran taloudelliselta katastrofilta.

Muita dokumentteja

Abba-yhtye vuonna 1974 eli Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog ja Björn Ulvaeus.

ABBA: The Secrets of Their Greatest Hits, Paramount+: Vuonna 2019 valmistunut dokumentti kertoo Aban kolmen hittikappaleen Mamma Mia, Dancing Queen ja The Winner Takes It All taustatarinan.

All Female Panel – pako Espanjasta, Yle Areena: 22 minuutin pituinen tuore dokumentti seuraa neljän stand up -koomikon Helena Pölläsen, Saana Peltolan, Ida Grönlundin ja Kaisa Pylkkäsen matkaa koronakriisin keskeltä Espanjasta Suomeen maaliskuussa 2020.

Ammattina sankari, kausi 7, Dplay+: Raskaan kaluston kuljettajien arjen seuraaminen jatkuu seitsemännen kauden uusissa jaksoissa. Myös kaikki aiemmat kaudet ovat katsottavissa.

Tattoo Disasters, kausi 3, Paramount+: Brittisarjan kolmannella kaudella vastaan tulee lisää pieleen menneitä tatuointeja.

Draamaelokuvia ja komediaa

Penélope Cruz näyttelee Pedro Almodóvarin ohjaamassa draamassa Särkyneet syleilyt.

Colette (2018), Paramount+: Keira Knightley näyttelee aikansa sukupuoliroolit haastanutta pariisilaiskirjailijaa Wash Westmorelandin ohjaamassa elämäkertadraamassa.

How to Talk to Girls At Parties (2017), HBO Nordic: Romanttisessa tieteiskomediassa avaruusolento (Elle Fanning) eksyy 1970-luvun Lontoossa ja rakastuu sarjakuvataiteilijaan. John Cameron Mitchellin elokuvan sivuroolissa vanhan koulukunnan punkkarina nähdään Nicole Kidman.

Joulustoori! (2009), Paramount+: Debbie Isittin ohjaamassa brittikomediassa alakoulun opettaja (Martin Freeman) erehtyy lupaamaan, että joulunäytelmän tekemiseen osallistuu myös Hollywood-tuottaja.

Stockholm Stories (2013), C More: Jonas Karlssonin novellikokoelmaan perustuvassa ruotsalaisessa draamakomediassa viiden henkilön polut risteävät. Ohjaajana on Karin Fahlén.

Särkyneet syleilyt (Broken Embraces, 2009), HBO Nordic: Pedro Almodóvarin melodraamassa sokeutunut elokuvantekijä (Lluís Homar) muistelee 14 vuoden takaista vaikeaa suhdettaan aloittelevaan näyttelijättäreen (Penélope Cruz).

Volver – paluu (2006), HBO Nordic: Äideistä, tyttäristä ja siskoista kertova melodraama on Pedro Almodóvarin kummitustarina: kuollut äiti palaa haudan takaa käsittelemään suhdetta tyttäreensä. Penélope Cruz ja Carmen Maura vetävät Cannesissa palkittua naisnäyttelijäkaartia.

Seikkailuelokuvia

Vuoden 1993 ilmestynyt seikkailu avasi Jurassic Park -elokuvien sarjan, joka jatkuu yhä.

Arthur ja minimoit (Arthur et les Minimoys, 2006), Paramount+: Luc Bessonin ohjaamassa koko perheen seikkailussa poika päätyy seikkailemaan minimoiden maailmaan.

Jurassic Park (1993), C More: Steven Spielbergin ohjaamassa alkuperäisessä dinosaurusseikkailussa huvipuiston vetonaulat pääsevät irti ja tekemään tuhoja. Michael Crichtonin romaaniin perustuvan seikkailun pääosissa ovat Sam Neill, Laura Dern ja Jeff Goldblum.

Kadonnut maailma: Jurassic Park (2017), C More: Steven Spielbergin itse ohjaamassa jatko-osassa kaaosteoreetikko Malcolm (Jeff Goldblum) matkaa toiselle dinosaurussaarelle paleontologityttöystävänsä (Julianne Moore) kanssa, mutta riitautuu saarelle päätyneiden metsästäjien kanssa.

Jurassic Park III (2001), C More: Joe Johnstonin ohjaamassa seikkailussa Sam Neillin esittämä paleontologi päätyy vaaralliselle dinosaurussaarelle rikkaan pariskunnan (William H. Macy ja Téa Leoni) kera.

Jurassic World (2015), C More: Uuden dinosaurustrilogian avausfilmi jäljittelee vuoden 1993 alkuperäisen elokuvan ideaa dinosaurusten teemapuistosta, 22 vuotta alkuperäisten tapahtumien jälkeen. Colin Trevorrowin ohjaaman elokuvan pääosissa dinosaurusten kanssa kamppailevat Chris Pratt ja Bryce Dallas Howard. Myös 2018 valmistunut jatko-osa Jurassic World: Kaatunut valtakunta on katsottavissa C Morella.

Jännityselokuvia

The Contract (2006), HBO Nordic: Telttaretkellä olevat isä ja poika lupaavat haavoittuneelle sheriffille toimittaa palkkamurhaajan viranomaisten huomaan. Bruce Beresfordin jännärin pääosissa ovat John Cusack ja Morgan Freeman.

Dead Man Running (2009), HBO Nordic: Curtis Jackson eli muusikko 50 Cent ja Brenda Blethyn ovat mukana rikostoimintaelokuvassa, jossa roistot joutuvat hankkimaan vuorokaudessa sata tuhatta dollaria maksaakseen velkansa.

Studio Ghiblin animaatioelokuvia

Sophie ja Howl tapaavat japanilaisessa animaatioseikkailussa Liikkuva linna.

Kukkulan tyttö, sataman poika (2011), Netflix: Hayao Miyazakin pojan Goro Miyazakin ohjaamassa animaatiossa kaksi lukiolaista yrittävät estää vanhan kerhotalon purkamisen vuoden 1964 Tokion olympialaisten lähestyessä.

Liikkuva linna (2004), Netflix: Hayao Miyazakin animaatioelokuvassa hattukaupassa työskentelevä Sophie-tyttö tutustuu Howl-velhoon, mutta huomaa muuttuneensa vanhaksi mummoksi.

Marnie – tyttö ikkunassa (2014), Netflix: Sairauksista kärsivä Anna tapaa merenrantakaupungissa tytön, joka asuu hylätyssä talossa. Animaation on ohjannut Hiromasa Yonebayashi.

Pom Poko (1994), Netflix: Muuntautumaan pystyvät supikoirat käyvät japanilaisen Studio Ghiblin animaatioelokuvassa vastaiskuun, kun ihmisten rakennusprojekti uhkaa heidän metsiään. Ohjaajana on Isao Takahata.

Ponyo rantakalliolla (2008), Netflix: Ihmiseksi halajava kultakalaprinsessa ja viisivuotias poika ystävystyvät Hayao Miyazakin ohjaamassa animaatiossa.

Sydämen kuiskaus (1995), Netflix: Koulutyttö etsii Studio Ghiblin animaatiossa pojan, joka on lainannut kirjastosta samat kirjat kuin hänkin.

Tuuli nousee (2013), Netflix: Hayao Miyazakin ohjaama animaatiodraama perustuu toisen maailmansodan aikaisen hävittäjien suunnittelijan Jiro Horikoshin elämäntarinaan.

Muita animaatioelokuvia

Eteläafrikkalainen animaatioseikkailu seuraa lintujen valtataistelua.

Bling – Timanttinen tarina (2016), Paramount+: Huvipuistoon sijoittuva eteläkorealainen animaatioseikkailu.

Elliot – Pikkuisin poro (2018), Paramount+: Tunnin pituisessa jouluanimaatiossa pukin eläkkeelle jääneelle porolla etsitään seuraajaa.

Gamba – sankarihiiren seikkailut (2015), Paramount+: Japanilaisessa animaatiossa kaupunkilaishiiri lähtee etsimään merta.

Huisi hai (2006), Paramount+: Animaatioseikkailussa pikkukala suuntaa kohti tädin koralliriuttaa.

Huisi hai 2 (2012), Paramount+: Pikkukala puolustaa koralliriuttaa ystäviensa kanssa haiden hyökkäystä vastaan.

Justus ja urheat ritarit (2013), Paramount+: Espanjalaisessa animaatioseikkailussa Justus tähtää Urheuden ristikunnan ritariksi.

Kadonneen arkin metsästäjät (2015), Paramount+: Saksalais-luxemburgilais-belgialais-irlantilaisessa animaatiossa seurataan niitä eläimiä, jotka eivät mahtuneet Nooan arkkiin.

Kaunotar ja Monsteri – Seikkailu Pariisissa (2011), Paramount+: Vuoden 1910 Pariisiin sijoittuvassa ranskalaisessa animaatiossa pienestä kirpusta kasvaa kaksimetrinen hirviö.

Kumba (2013), Paramount+: Eteläafrikkalaisessa animaatioelokuvassa seepra lähtee etsimään kuivuuden keskellä keidasta.

Ozzy (2016), Paramount+: Espanjalais-kanadalaisessa animaatioseikkailussa söpö koira joutuu vankilamaisiin olosuhteisiin ja yrittää paeta.

Pikku delfiini – unelmien laineilla (2009), Paramount+: Saksalaisessa animaatioseikkailussa Daniel-delfiini etsii elämän tarkoitusta.

Ratchet & Clank (2016), Paramount+: Pelisarjaan perustuva animaatioseikkailu.

Sintit sopassa (2011), Paramount+: Animaatioseikkailussa bambuhai pelastaa mätimunia niitä kähveltäviltä ihmisiltä.

Space Dogs (2010), Paramount+: Venäläinen animaatioseikkailu Neuvostoliiton avaruudenvalloitussuunnitelmista, joihin kuului myös astronauttikoiria.

Space Dogs 2 (2014), Paramount+: Venäläisen animaatioseikkailun jatko-osassa astronauttikoirat suuntaavat tutkimaan Kuun pimeää puolta

Sydämen mekaniikka (2013), Paramount+: Mathias Malzieun romaaniin ja Dionysos-yhtyeen albumiin perustuvassa ranskalaisessa animaatioseikkailussa jäätyneen Jack-pojan sydämeen asennetaan käkikello.

Viidakkojengi (2012), Paramount+: Animaatioseikkailussa eläinjoukko suuntaa Delhiin pelastaakseen metsänsä ihmisiltä.

Zambezia – Lintukodon siipiveikot (2012), Paramount+: Eteläafrikkalainen animaatioseikkailu seuraa nuorta haukkaa, joka päätyy lintukodon vartijaksi.

Sarjoja lapsille ja nuorille

Lars (Leonard Valestrand Eike, kesk.) ja kaverit taistelevat samanlaisuutta vastaan.

Tipo, Yle Areena: 15-osaisessa lastensarjassa Tipo ja hänen nelihenkinen rakennusporukkansa ratkovat koko Puttilan ongelmia oman luovuutensa avulla.

ZombieLars, Yle Areena: Norjalainen nuortensarja seuraa Larsin, puoliksi zombien ja puoliksi ihmisen, arkea uudessa koulussa, jossa erilaisuutta ei suvaita. Pinnan alta tosin paljastuu ninjoja ja noitia, jotka lyöttäytyvät Larsin kanssa samaan joukkoon. Sarjasta ilmestyy kolme kautta.

Radiokuunnelmia

Knalli ja sateenvarjo, Yle Areena: Neljä Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmaa: Helunan tähtihetki, Lamm lasaretissa, Piinapenkissä ja Vankilakundeja.

Olipa kerran Beatles, Yle Areena: Jake Nymanin ja Timo Kanervan käsikirjoittama kuunnelma kertoo neljän liverpoolilaisnuorukaisen noususta maailman kuuluisimmaksi yhtyeeksi. The Beatlesin hajoamisesta tulee huhtikuussa kuluneeksi 50 vuotta.