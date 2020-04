Monille naisille tuttu vaiva varjostaa kotkalaisen Marian, 41, seksielämää – paljastaa tv:ssä yhden asian, mikä saa hänet syttymään

Sex Tape Suomi -ohjelman toisessa jaksossa pariskunnat puhuvat muun muassa arjen haasteista. Niistä kertovat myös kotkalaiset Maria, 41, ja Petri, 50.

Maria ja Petri Kotkasta erosivat vuonna 2018, mutta palasivat yhteen. Pari kertoo Sex Tape Suomi -ohjelmassa nauttivansa uudesta alusta. Yksi asia heidän elämäänsä kuitenkin varjostaa: Marian endometrioosi.

Endometrioosi on yleinen sairaus, josta kärsii noin 10 prosenttia suomalaisnaisista. Endometrioosissa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella. Tavallisin vaiva on alavatsakipu. Endometrioosipesäkkeiden sijainti vaikuttaa kipuoireisiin ja yhdyntäkipu on tavallinen oire.

– Halut ovat aivan eri tasolla kuin Petrillä ja hän pahoittaa mielensä, jos minua ei huvita, Maria kertoo ohjelmassa.

Ohjelmassa nähdään parin itsetekemä video, jossa he pohtivat suhteensa tilaa.

Maria kertoo olevansa seksuaalisesti aivan eri tasolla kuin puolisonsa. Hän painottaa, että endometrioosiin saatu hormonilääkitys alentaa libidoa, ja sen lisäksi seksi ei myöskään tunnu siltä, miltä pitäisi.

– Ei tunnu hyvältä ja aristaa. Ne ovat endometrioosin haittapuolet.

Pariskunta on löytänyt avun seksilelusta, surisevasta kiihottimesta.

– Ihana kiihotin. Se virittää minut kyllä täysin, Maria kehuu.

– Vaikka kyllä sinäkin virität, hän osoittaa sanansa Petrille.

Maria kertoo, että pariskunnan ongelmista olisi syytä puhua ääneen.

– Pitää puhua, ettei olisi hirveää hyssyttelyä. Petri luulee, etten halua häntä. Lähden kyllä seksiin mukaan ja se on tosi mukavaa. Mutta kun alapää on kuin Saharan autiomaa, niin siihen joutuu kiinnittämään huomiota.

– Kun limakalvot ovat hauraat, niin seksielämä ei ole sitä, mitä se parhaimmillaan voisi olla.

Molemmat tunnustavat, että seksi toimii myös parisuhteen hoitokeinona.

– Se rentouttaa ja saa Petrin hyvälle tuulelle. Itse koen riittämättömyyttä. En pysty siihen mihin haluaisin. Naiseus on koetuksella kun sitä paikkaa ovat niin monet lääkärit ronkkineet. En torju Petriä siksi, etten halua.

Petri ei aluksi ymmärtänyt Marian vaivaa.

– Kun en ymmärtänyt asiaa, otin itseeni. Seksi on niin tärkeää. Jos se puuttuu, suhde ei pelaa.

Miia ja Jani

Ohjelman toisen parin, Miian ja Janin haasteena ovat ruuhkavuodet sekä keskinäinen kommunikaatio, joka herättää kummastusta myös muissa pareissa.

He ovat olleet 15 vuotta yhdessä ja lapsia on sinä aikana tullut kolme. Omaa aikaa ei juurikaan ole ja kun sitä on, kumpikaan ei jaksa.

– Meidän seksielämä on mitätöntä, Miia paukauttaa.

– Väsymys on se suurin. Pitäisi jättää iltatelkkari väliin. Seksiä vaikka just ennen iltapalaa, Miia haaveilee.

Jani ei ajatukselle lämpene, koska hän haluaa edetä ajan kanssa.

– Ajan järjestäminen on hankalaa. En ole nopea. En osaa sitä viiden tai kymmenen minuutin hurmiota.

Tuire ja Niko

Tuire ja Niko Längelmäeltä puolestaan riitelevät kotitöistä ja parilla on suuri vaara kasvaa erilleen.

He kokevat suurimmaksi ongelmaksi löytää yhteistä aikaa ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita.

Tuiren mukaan seksi hoidetaan äkkiä alta pois, että molemmat pääsevät nukkumaan.

– Nopeasti pimeässä peiton alla. Voisi vähän enemmän kipinöidä, Tuire toivoo.

– Meidän pitäisi löytää toisemme uudestaan sieltä arjen pyörteistä.

