Pihla Viitala ja Lauri Tilkanen tekivät omat sukellusstunttinsa Karppi-kuvauksissa: ”Siinä voi tulla paniikki” – Katso kuvat!

Menestyssarja Karppi palaa odotetuin uusin jaksoin. Pihla Viitala ja Lauri Tilkanen paljastavat talvikuvausten koetelleen kestävyyttä, mutta uusia taitoja tarttui mukaan.

Ikuiselta marraskuulta tuntunut talvi on ollut värisävyiltään yhtä tummasävytteistä nordic noiria. Yökuvaukset sadesäässä olisivat kuitenkin sopineet jännityssarja Karpin porukalle paremmin kuin kirpakka 15–20 asteen pakkassää, jossa kovasti odotettua toista kautta kuvattiin tammikuusta vappuun 2019.

Uudet jaksot alkavat ensi sunnuntaina. Tällä kaudella Karppi ja Nurmi aloittavat murhatutkinnan, jonka lonkerot ulottuvat politiikkaan ja huumekauppaan.

Tapahtumat käynnistyvät, kun Suomenlahden alle suunnitellun tunnelin rakennustyömailta löytyy kaksi ruumista

Pääosaa Sofia Karppia esittävä Pihla Viitala kuvasi samaan aikaan päällekkäin toista sarjaa viidessä eri maassa Euroopassa. Se verotti voimia.

– Olin väsynyt ja ihan sumussa. Jos on kylmä ja väsy, ja kello on kolme yöllä, ja sinua käsketään taas juoksemaan katolla lumen seassa, ja on kuvattu yli 12 tuntia, niin kyllä siinä kuka tahansa on uuvuksissa.

– Toisaalta Karpille sopii, että on sairaan väsynyt, hän heittää.

Parhaan naisnäyttelijän Kultaisella Venlalla Karpin roolistaan palkittu Viitala sanoo nauttineensa kuvausryhmän kanssa työskentelystä. Stuntitkin sai tehdä itse.

Uusia jaksoja kuvattiin muun muassa Meriturvalla eli Merenkulun turvalliskoulutuskeskuksessa Lohjalla.

Dramaattisessa kohtauksessa helikopterin runko lasketaan myrskyävää merta esittävään altaaseen, ja Viitala joutuu sukeltamaan turvaan kopterin sisältä.

Viitala ja Tilkanen ovat sisällä veteen uppoavassa kopterissa.

Kopteri pyörähtää ympäri vielä 180 astetta. Karpin työparia Sakari Nurmea näyttelevä Lauri Tilkanen pyörii vedellä täyttyneen kopterin sisällä ennen kuin pääsee sukeltamaan ulos.

– Minulta kysyttiin, pystyisinkö tekemään stuntin. Sanoin, että voin koettaa. Testasin, ja se meni hyvin. Tein saman kuvauksissa, Tilkanen kertoo.

– On kiva päästä tekemään omat stuntit, koska ne ovat sellaisia asioita, mitä ei normaalisti tekisi. Nyt on yhtä kokemusta rikkaampi. Osa pystyy sellaiseen, osa ei. Siinä voi tulla paniikki, kun ei tiedä, missä ilmansuunnassa on, eikä näe mitään ja pitäisi sukeltaa pois, Tilkanen sanoo.

Myös Lauri Tilkanen pääsee sukeltamaan turvaan.

Viitala oppi Meriturvalla kääntämään pelastuslautan.

– Kyllä jotakin tarttui mukaan. Ja kun miettii, kuinka tärkeä taito se kuitenkin on. Siinä on oma systeeminsä, kun se on ylösalaisin ja pitää kääntää toisinpäin.

Vaikka kohtaukset olivat synkkiä, se ei tarkoittanut, etteikö kuvausporukka olisi osannut pitää myös hauskaa.

Ensimmäinen kausi Karpista esitettiin TV2:lla ja Yle Areenassa alkuvuodesta 2018. Sarjan maailmanvalloitus alkoi saman vuoden elokuussa, kun Karppi pääsi Deadwind-nimellä Netflixiin.

