Kirjailija Margaret Atwood joutui inhottavaan tehtävään sarjansa Handmaid's Talen kuvauksissa – päätähti pakotti lyömään kovempaa

Dokumentti seuraa 80-vuotiaan kanadalaiskirjailijan Margaret Atwoodin tapahtumarikasta vuotta. Hän on teoksissaan nostanut tasa-arvoasiat esiin.

”En koskaan uskonut olevani suosittu kirjailija. Halusin vain olla hyvä sellainen”, Margaret Atwood on sanonut.

Suosittu Atwoodista (s. 1939) on kuitenkin tullut. Suosio on noussut uusiin mittasuhteisiin hänen romaanistaan Orjattaresi (1985) tehdyn tv-sarjan The Handmaid’s Tale myötä.

Dokumentti Margaret Atwood: Sanojen voima (Margaret Atwood: A Word After A Word Is Power, 2019) alkaakin aplodien keskeltä Emmy-gaalasta, jossa The Handmaid’s Tale palkitaan.

Dokumentissa nähdään, kuinka kirjailija vierailee sarjan kuvauksissa. Atwoodilla oli myös pieni rooli yhdessä kohtauksessa, jossa hän läimäyttää Elisabeth Mossin esittämää Junea.

Moss kertoo, kuinka hänen piti rohkaista Atwoodia lyömään häntä kovempaa.

– Lopulta hän löi minua niin kovaa, että hilkka liikahti vähän, Moss naurahtaa.

Palkitussa The Handmaid’s Tale -sarjassa näyttelevät Elisabeth Moss ja Alexis Bledel.

Vuoden 2019 aikana Atwoodille tapahtuu suuria asioita. Dokumentti seuraa 80-vuotiasta kirjailijaa tämän vuoden ajan. Samalla valotetaan Atwoodin elämäntarinaa ja ajatusmaailmaa.

Atwoodilta julkaistaan Orjattaresi-romaanin jatko-osa Testamentti. Hän matkailee ympäri maailmaa. Samalla hän hoitaa dementiaa sairastavaa miestään, kirjailija Graeme Gibsonia, joka menehtyi syyskuussa 2019. Pari oli tuolloin Lontoossa, jossa Atwood oli markkinoimassa uutta romaaniaan. Heillä on yhteinen, vuonna 1976 syntynyt tytär Eleanor Atwood Gibson.

Graeme Gibson ja Margaret Atwood olivat valasretkellä Islannissa. Gibson menehtyi syyskuussa 2019.

Dokumentti piirtää kuvan huumorintajuisesta ja tarkkanäköisestä mutta myös kipakasta kirjailijasta.

Atwood on sekä kirjoissaan että puheissaan ottanut kantaa tasa-arvon ja luonnonsuojelun puolesta. Hänen teoksensa ovat usein tulevaisuuteen katsovia dystopioita, jotka ovat julmia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, jos emme huolehdi ihmisoikeuksista tai ympäristöstä.

Luonto tuli Atwoodille läheiseksi jo lapsuudessa, sillä hänen perheensä vietti kuukausia alkeellisissa mökeissä keskellä metsää perheenisän ammatin vuoksi. Tällöin perheenäiti opetti Margaretia ja hänen veljeään lukemaan. Ensimmäisen ”romaaninsa” Margaret kirjoitti jo 7-vuo­tiaana. Se kertoi muurahaisista.

Atwoodin kasvaessa 1950-luvulla naisilla oli vähän uramahdollisuuksia. Atwoodista piti alunperin tulla kotitalouden opettaja.

Hän kuitenkin haaveili boheemi­elämästä Pariisissa ja hakeutui opiskelemaan kirjallisuutta Toronton ja Harvardin yliopistoihin. Harvardissa oli tuolloin kirjasto, joka oli naisilta kielletty. Se ei estänyt Atwoodia hankkimasta sieltä kirjoja.

Jo opiskeluaikanaan hänestä tuli palkittu runoilija. 60 teosta myöhemmin hän on yksi aikamme tärkeimmistä kirjailijoista.

Margaret Atwood: Sanojen voima, tiistaina 31.3. Teema & Fem klo 20.00