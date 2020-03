Saksan tv-katsojat hieraisivat silmiään: nuori Lilyana esitti miljoonayleisön edessä suomenkielisen hittikappaleen

Sunrise Avenuen fani lauloi Irinan Hiljaisuus -kappaleen Saksan The Voice Kids -ohjelmassa.

Nuori laulajatar, herkkä esitys – nämähän ovat sulattaneet valmentajien ja tv-katsojien sydämet The Voice of Finlandissa ja sitä vastaavissa ulkomaisissa kykyohjelmissa.

The Voice Kids -ohjelmassa Saksassa nuori Lilyana valloitti kuulijat juuri tällä reseptillä: herkällä tulkinnalla.

Paitsi, että Lilyana lauloi miljoonille tv-katsojille suomeksi! Hän esitti Irinan haikean hitin Hiljaisuus.

– Hän on kova Sunrise Avenue -fani. Hän on tykästynyt kappaleeseen kovasti Samun Vain elämää -version myötä, Sunrise Avenuen manageri Mikko Saukkonen kertoo IS:lle.

Sunrise Avenuen solisti Samu Haber versioi Hiljaisuuden ollessaan ensimmäistä kertaa mukana Vain elämää -ohjelmassa keväällä 2017.

Hiljaisuus hiipi myös mukaan Sunrise Avenuen keikkaohjelmistoon – ja yhtyeen yllätykseksi jopa saksalaisilla keikoilla sitä on laulettu mukana.

YouTubesta löytyy myös Lilianan pari vuotta sitten tekemä video, jossa hän esittää Hiljaisuuden.

Tiettävästi Lilyana ei osaa suomea, vaan on opetellut kappaleen tulkinnan Haberin laulua kuunnellen ja matkien.

Instagraminsa perusteella Lilyanasta on Haberin ja Hiljaisuuden ansiosta tullut varsinainen Suomi-fani: hän on vieraillut viime lokakuussa Helsingissä. Nuorta laulajaa on kuvattu soittamassa muun muassa Senaatintorilla. Lisäksi hän on tavannut Helsingissä laulaja Leo Stillmanin – mahdollisesti toki myös Haberin, joka ei enää nykyisin suostu kaverikuviin fanien kanssa.

Suomalainen Sunrise Avenue on ollut runsaat kymmenen vuotta yksi Saksan suosituimmista yhtyeistä. Haberin valmentajan tehtävä The Voice of Germany -ohjelmassa usean tuotantokauden aikana on tehnyt hänet entistä tutummaksi koko saksankielisessä Euroopassa.

Sunrise Avenue on lähdössä jäähyväiskiertueelleen kesällä. Toimintansa lopettavan yhtyeen viimeiset esiintymiset nähdään Helsingissä elokuun puolivälissä.