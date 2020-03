Hans Välimäki huomasi ruoanlaiton rentouttavan julkkiksia: ”Monesti ihmisestä huomasi, että nyt hän on puhunut sivu suunsa”

Huippukokki Hans Välimäki vierailee maailmalla asuvien suomalaisjulkkisten luona.

Hansin matkassa -ohjelma vie Hans Välimäen maailmalle tapaamaan eri maissa asuvia suomalaisjulkkiksia. Hän matkustaa muun muassa Mika Salon luo Tallinnaan, huippumalli Suvi Riggsin kotiin Los Angelesiin, Tomi Björckin maisemiin Australiaan ja jalkapalloilija Lukas Hradeckyn luokse Düsseldorfiin.

Vieraiden kanssa Välimäki laittaa tietenkin ruokaa. Sen lisäksi tehdään yhdessä jotain täysin muuta, kuten mennään jääkiekkotreeneihin tai askarrellaan ovikranssi.

Toisessa jaksossa Hans Välimäki vierailee Tarja Turusen luona Espanjan Aurinkorannikolla.

Huippukokin yksi vierailukohde on Etelä-Espanjassa laulaja Tarja Turusen luona. Turunen oli entuudestaan tuttu, nimittäin sarjan aiemmalla kaudella Välimäki vieraili laulajan luona Buenos Airesissa.

– Tämä oli hauska jatkumo. Sanoinkin Tarjalle, että jos tätä ohjelmaa tehdään jatkossakin – tai vaikka ei tehtäisikään – tulen taas käymään, jos hän muuttaa muualle. Tarjan näkeminen on aina yhtä mukavaa, ja hän oli nyt jotenkin paljon rennompi kuin viimeksi.

Turusen Naomi-tytär nähdään myös jaksossa.

– Hän kokkasi meidän kanssamme hetken aikaa. Hän on vielä nuori, joten into hiipuu aika nopeasti, kun tulee jotain muuta mieleen.

Tarja Turusen Naomi-tytär auttamassa.

Pääsääntöisesti Hans käy kaikkien vieraidensa kotona. Jasper Pääkkösen kanssa sen sijaan kalastellaan Norjan Finnmarkissa.

– Koska olimme eräolosuhteissa, teimme ruoan alusta loppuun nuotiolla. Opin Jasperilta paljon kalastuksesta, ja söimme esimerkiksi eläviä katkarapuja.

Norjan Finnmarkissa Välimäki kalastelee ja kokkailee Jasper Pääkkösen kanssa eräolosuhteissa.

Taikuri Iiro Seppäsen luona Etelä-Afrikan Kapkaupungissa mieleen jäivät hyvät raaka-aineet ja mahtava tukkutori omistajineen.

– Etelä-Afrikka on mielettömän kaunis maa, jossa on erinomaista ruokaa. Yhteiskunta on valitettavasti hyvin kahtiajakautunut. Meidät yritettiin ryöstää keskellä päivää.

Jokaisessa kohteessa Välimäki pyrkii osallistumaan vieraansa elämään tai johonkin harrastukseen. Esimerkiksi Olli Jokinen vei Välimäen Yhdysvalloissa Florida Panthersin A-junnujen treeneihin.

Etelä-Afrikassa oli tarkoitus lähteä moottoripyörillä vuorille. Retki olisi ollut moottoripyöräilyä harrastavalle kokille mieluisa.

– Siellä on vasemmanpuoleinen liikenne, joka on villiä. Tuotantoyhtiö päätti puolestani, ettei mennä. Ei haluttu ottaa sitä riskiä, että kuvaukset loppuisivat siihen, että loukkaantuisin tai kuolisin liikenteessä.

Hans Välimäki tapaa Iiro Seppäsen Etelä-Afrikassa.

Michelin-tähdistään tunnettu Välimäki huomasi ohjelmaa kuvatessaan, kuinka ruoan parissa julkisuudesta tutut ihmiset rentoutuivat.

– Ruoanlaitto ja yhdessä oleminen, mitä kokkaaminen parhaimmillaan on, vapauttaa ihmisiä. Esimerkiksi Laura Huhtasaaressa oli aluksi havaittavissa pientä varauksellisuutta, joka hälveni heti, kun aloimme laittaa ruokaa.

Joskus kokkailu ja syöminen saivat aikaan sen, että vieraat innostuivat puhumaan jopa liikaakin.

– Monesti ihmisestä huomasi, että nyt hän on puhunut jotakin vähän sivu suunsa. Saatoin sanoa siinä kesken nauhoituksen, että leikkaajalle terveisiä, poistetaan tämä. Haluamme tehdä hyvän fiiliksen ohjelmaa, joten emme näytä sellaisia asioita, mitä vieraat eivät halua näytettävän. Meillä ravintola-alan työntekijöillä on myös vaitiolovelvollisuus.

Ensimmäisessä jaksossa Hans Välimäki vierailee Olli ja Katerina Jokisen kotona Floridassa.

Hansin matkassa -ohjelman kuvaukset saatiin alta pois ennen koronaa. Nyt tämä positiivinen matkaohjelma luo iloa koti-iltoihin.

– Luvassa on mielettömiä paikkoja ja hemmetin hienoja maisemia. Ohjelmassa on hyvä fiilis. Toivoisin, että muistaisimme pitää jäitä hatussa ja noudattaisimme viranomaisten antamia ohjeita. Toivottavasti tämä painajainen poistuu pian, ja elämä jatkuu.

Hansin matkassa, ti 31.3. alkaen Nelonen klo 20.00