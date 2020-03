Lucy Liu sädehtii 1980-luvun glamourvamppina uutuussarjassa

Monista elokuvista ja tv-sarjoista tuttu Lucy Liu näyttelee rikasta seurapiirikaunotarta Why Women Kill -uutuudessa.

Kolmen eri vuosikymmenen vaimot käyvät taistoon, kun petturit paljastuvat Why Women Kill -sarjassa.

Millaista herkkua käsikirjoittaja-tuottaja Marc Cherry meille taas tarjoileekaan!

Hän on sellaisten klassikkojen luoja kuin Tyttökullat (1985–1992), Täydelliset naiset (2004–2012) sekä Devious Maids (2013–2016). Nyt on uuden voimanaisista kertovan sarjan vuoro: Why Women Kill (2019–).

Marc Cherryn neljäs naisten tarinoihin keskittyvä sarja on jälleen yksi esimerkki hänen vahvuuksistaan kuvata naisia. The New York Timesin artikkelissa Cherry kertoo uudesta sarjastaan:

– Huomasin #metoo-liikkeen alun jälkeen, että monet tv-käsikirjoittajat ottivat kantaa tämän ajan painaviin poliittisiin suuntauksiin. Minä puolestani otin hieman eri linjan: käsittelen klassisia aiheita ja toivon pystyväni sanomaan jotain siitä, kuinka naisten roolit ovat muuttuneet ja kuinka avioliitto on muuttunut ajan saatossa.

Draamakomedia sijoittuu kolmelle eri vuosikymmenelle vuosiin 1963, 1984 ja 2019. Kolmella avioparilla ongelma on sama: pettäminen. Se mitä siitä seuraa, on kutkuttava arvoitus. Vaimot ovat kekseliäitä!

Ginnifer Goodwin on kotirouva 1960-luvun Pasadenassa.

Kotirouva Beth Ann (loistava Ginnifer Goodwin) muuttaa miehensä (Sam Jaeger) kanssa 60-luvulla Pasadenaan ihastuttavaan taloon ja palvelee puolisoaan kuin sisäkkö. Taustalla on yhteinen tragedia.

Rikas pari (Lucy Liu ja Jack Davenport) muuttaa upeaan taloon 1984 ja pitää tupaantuliaiset, jotka päättyvät katastrofiin.

1980-luvulla rikas kaunotar Simone (upea Lucy Liu) muuttaa puolestaan samaan taloon, joka sisustetaan kullalla ja lasilla. Miehen (Jack Davenport) salaisuus paljastuu ylenpalttisissa seurapiirijuhlissa, ja Simonen reaktio on raivoisa.

Oi, noita olkatoppauksia, hattuja, glitterillä silattuja jakkuja ja pöyheitä kampauksia! Lucy Liu ottaa kiihkeän vaimon roolista ja tämän glamourelämästä kaiken irti.

Kirby Howell-Baptiste on nykyajan lakinainen.

Nykyajassa lakinainen Taylor (ihastuttava Kirby Howell-Baptiste) pistää luun kurkkuun saman Pasadenan-talon uudelle remontoijalle. Hänen ja puolison (Reid Scott) liitto on avoin, mutta totta kai tästä syntyy hankaluuksia.

Sarja on hyvin käsikirjoitettu, huolellisesti lavastettu, ja näyttelijäntyö on laadukasta. Jos pitää Marc Cherryn tekemistä komedioista, niin viihtyy tämänkin parissa.

Why Women Kill maanantaisin 30.3. alkaen Fox klo 20.00 & 21.00