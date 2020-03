Putouksesta tutun Joonas Nordmanin oma show alkaa yllättävällä vieraalla: ”Ollaan lyöty kättä päälle jo aikoja sitten”

Joonas Nordman astuu pitkästä aikaa tv-kameroiden eteen uudessa ohjelmassaan.

Putouksen liitto-orava Salme Pasin hahmostaan ja Pelimies-ohjelmastaan parhaiten muistettu Joonas Nordman alkaa isännöidä uutta lauantai-illan talk show’ta. Joonas Nordman show lupaa olla yhteiskunnallinen mutta viihteellinen ohjelma, jossa ei istuta otsa rypyssä. Se esitetään heti katsojamenestykseksi osoittautuneen Masked Singer Suomen jälkeen.

– Ohjelman esikuvana ovat amerikkalaiset Late Night -ohjelmat, kuten suomalaisille erityisen hyvin tuttu Late Night with Conan O’Brien. Konsepti on suoraan sama. Isännän tiskin takaa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita ja tavataan kolme vierasta. Ohjelma alkaa esikuviensa tavoin alkumonologilla, Nordman selittää.

Lisämaustetta tulee vieraiden toiminnallisesta osuudesta, jota on nähty esimerkiksi Late Night with Jimmy Fallonissa ja The Late Late Show with James Cordenissa.

Ohjelmaa ei nauhoiteta yleisön edessä. Sillä halutaan turvata tekijöiden, esiintyjien ja yleisön terveys nyt vallitsevan koronaepide­mian aikana.

Ensimmäiseen jaksoon ovat tulossa vieraiksi kansanedustaja Hjallis Harkimo, laulaja Erika Vikman ja Putouksen sketsihahmokisan Urmas Viilunkin hahmolla voittanut Mikko Töyssy.

Vuosina 2016–2017 tehdyn Pelimies-ajankohtaisohjelman nimihahmona oli Nordmanin esittämä Hjallis Harkimo -karikatyyri. Osansa saivat myös muun muassa Sauli Niinistö, Juha Sipilä, Matti Vanhanen ja Ville Niinistö. Harkimo ei ollut hahmosta innoissaan, vaan suomi sitä kovin sanoin YouTubessa.

Pelimiehen Hjallis Harkimo -imitaatio suututti Harkimon. Mies tulee kuitenkin vieraaksi ensimmäiseen ohjelmaan.

– Ihmiset ovat sanoneet, että pitäisi olla ylpeä siitä, että musta on tehty satiiria ja mun kanssa pelleillään. En ole kuulkaa yhtään ylpeä siitä. Siinä on monta juttua, jotka ei pidä paikkaansa, hän jyrähti.

Nordman vakuuttaa miesten välien olevan kunnossa.

– Me ollaan Hjalliksen kanssa lyöty kättä päälle kulisseissa jo tovi sitten. Pelimiehellä ei ole tässä mitään merkitystä enkä ole aivan vakuuttunut, oliko Hjallis tuohtunut siitä lopulta kuitenkaan.

– Sehän on hyvä tapa pitää itseä ja asioita esillä, jos tuohtuu julkisesti. Me ollaan Hjalliksen kanssa hyviä tuttuja keskenämme.

Nordmania voi parhaillaan kuulla Muumilaakson Muumipeikkona ja nähdä Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -lastenelokuvassa.

Nyt alkava tv-ohjelma on porilaissyntyisen viihteen sekatyöläisen toinen oma ohjelma. Nordman on viihtynyt hyvin kulisseissa käsikirjoittamassa ja suunnittelemassa kotimaisia viihdetuotantoja, kuten Putousta ja Siskonpetiä. Varsinaista hinkua takaisin tv-kameroiden eteen hänellä ei ollut.

– En ajattele niin, että on hinnalla millä hyvänsä päästävä televi­sioon. Olen huomiota saanut elämässäni ihan tarpeeksi, siitä ei ole kyse. On ilo olla mukana tällaisessa. Tärkeintä oli hyvä idea. Pohdittiin, mikä olisi sellainen ohjelmatyyppi, jota haluaisin tehdä. Aika nopeasti tämä löytyi, hän selittää.

MTV3:n uusi lauantai-illan viihteellinen keskusteluohjelma ei ole suora, vaan se kuvataan muutamaa päivää aiemmin.

Nordman linjaa, ettei ohjelmassa ole mitään rajausta, mitä aihetta ei saisi käsitellä.

– Meillä on hyvä käsikirjoittajatiimi, jossa porukalla tätä ohjelmaa tehdään. Pelimiehestä jäi hyvä kokemus siitä, miten viikoittaisiin aiheisiin tartutaan kiinni. Eletään sen mukaan, mitkä asiat ovat pinnalla, hän summaa.

Joonas Nordman show, la 28.3. MTV3 klo 21.00