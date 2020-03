Harri Hursti oli lapsinero – nyt hän paljastaa amerikkalaisille, kuinka naurettavan helposti heidän presidentinvaalinsa voidaan hakkeroida

Suomalaisasiantuntijan mukaan ei ole mitään keinoa todistaa, ovatko Yhdysvaltojen vaalitulokset todellisia.

Lasvegasilaisen hotellin kokoussaliin virtaa reppuselkäisiä hakkereita. Salin sisällä heitä odottaa kokoelma äänestyskoneita.

– Jokainen äänestyskone tässä huoneessa on käytössä seuraavissa vaaleissa, Harri Hursti sanoo hakkereille.

– Kaikki koneet ovat täällä testattavana ja käytössänne. Voitte avata ne. Älkää rikkoko kaikkia, mutta jos jotain menee rikki, ei se haittaa.

Hakkerit tekevät työtä käskettyä. He ottavat esiin kannettavat tietokoneensa ja ruuvimeisselinsä.

Ei aikaakaan, kun tanskalaisprofessori Carsten Schürmann onnistuu murtautumaan langattomasti yhteen äänestyskoneista. Hän sammuttaa sen omalta tietokoneeltaan.

– Tämän kaiken voi tehdä automaattisesti. Voi vaikka ajaa autolla äänestyspaikkojen ohitse ja muuttaa kaikki äänet. Koska kone ei tuota paperitodisteita, kukaan ei koskaan huomaa sen edes tapahtuneen, Schürmann toteaa.

Hakkeritapahtuma Def Conissa viime heinäkuussa kuvattu kohtaus on HBO:n uudesta dokumenttielokuvasta Kill Chain: The Cyber War on America’s Elections, ja se antaa kylmäävän kuvan Yhdysvaltojen vaalien tietoturvallisuudesta. Elokuvan pääosassa on suomalainen Hursti. Hän on osoittanut vaalikoneiden tietoturva-aukkoja jo vuodesta 2005.

Kill Chain on nähtävissä myös Suomessa tästä päivästä lähtien suoratoistopalvelu HBO Nordicilla.

– Me olemme täällä vain kolme päivää vuodessa. Todelliset pahikset tekevät tätä 365 päivää vuodessa valtavan rahoituksen avulla, Hursti sanoo.

– Jos et usko, että Venäjällä on tällainen huone toiminnassa ympäri vuorokauden, huijaat itseäsi.

Lapsinero ja miljonääri

Harri Hursti, 51, oli lapsinero. Hyväntekijä Heikki Hurstin serkku rakensi ensimmäisen tietokoneensa 9-vuotiaana, luennoi yritysjohtajille tietokoneista 12-vuotiaana ja voitti Tupla tai kuitti -visailun 15-vuotiaana aiheenaan Basic-ohjelmointikieli.

Hursti päätti jäädä 33-vuotiaana eläkkeelle yrityskaupoilla rikastuttuaan. Brittiläinen elokuvaohjaaja sai kuitenkin Hurstin houkuteltua dokumenttiprojektiin, joka käsitteli Yhdysvaltojen vaalijärjestelmien tietoturva-aukkoja. Hursti matkusti Floridaan ja onnistui muistikortin avulla hakkeroimaan äänestyskoneen raportoimaan haluamansa tulokset. Tämä kone on edelleen käytössä.

Äänestyskoneiden valmistaja ei ollut Hurstin tempusta iloinen ja yritti estää dokumenttielokuvan julkaisun oikeusteitse. Ensimmäinen Hurstin työstä kertova dokumenttielokuva sai kuitenkin ensi-iltansa 2006.

Laitevalmistaja jatkoi Hurstin mustamaalaamista, mutta kun Kalifornian yliopisto löysi Hurstin osoittaman tietoturva-aukon – ja kymmenkunta muuta – Hurstin maine kohosi. Kalifornian osavaltio palkkasi hänet varmistamaan äänestyskoneidensa turvallisuuden.

Hursti on siitä lähtien konsultoinut yhdysvaltalaisia viranomaisia vaaliturvallisuudesta.

Pirstaloitunut järjestelmä

Hursti vastaa puhelimeensa asunnossaan New Yorkissa. Se sijaitsee aivan Manhattanin eteläkärjessä.

– Tämä on viimeinen rakennus ennen vettä. Ikkunasta näkyy Vapaudenpatsas, Hursti kertoo.

Hursti johtaa nykyisin yritystä nimeltä Nordic Innovations Lab. Sen liikevaihdosta viidennes tulee vaaliturvallisuuteen liittyvistä asioista.

On tärkeää tiedostaa, että Yhdysvalloissa vaaleja ei järjestä liittovaltio. Esimerkiksi ensi marraskuun presidentinvaalien järjestelyistä vastaavat maan 50 osavaltiota ja yli 3 000 piirikuntaa. Paikallisia äänestyslakeja on sadoittain.

– Olen toiminut kaikilla tasoilla, mutta tämä on hyvin pirstaloitunutta, Hursti sanoo.

– Liittovaltiolla on äärimmäisen vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten vaalit järjestetään. DHS (kotimaan turvallisuusvirasto) tarjoaa kyllä ilmaista tietoturva-apua, mutta yli puolet osavaltioista kieltäytyy ottamatta sitä vastaan.

Eri puolilla maata on käytössä erilaisia äänestyskoneita, joilla äänestäjät rekisteröivät valintansa. Markkinoita hallitsee kolme suurta valmistajaa. Ne pyrkivät myymään koneitaan myös ulkomaille.

Laitevalmistajille Hursti on piikki lihassa. Ne väittivät Hurstin hankkineen Def Coniin varastettuja äänestyskoneita rikollisilta markkinoilta. Tosiasiassa Hursti oli ostanut osan laitteista verkkokaupoista ja saanut osan suoraan valtiolta. Mikään ei estä esimerkiksi venäläisiä ostamasta äänestyskonetta Ebaysta ja tutkimasta mitä se pitää sisällään.

– Kun vakavaa tietoturvaa tehdään, ajatuksena pitäisi olla, että vihollisella on kaikki tieto ja kaikki laitteet.

Tätä testiä Yhdysvaltojen äänestyskoneet eivät Hurstin mukaan läpäise millään tavalla. Hän kirjoitti 2017 raportin, jonka mukaan kaikkiin tällä hetkellä käytössä oleviin äänestyskoneisiin on mahdollista murtautua jälkiä jättämättä.

Tästä seuraa hurja johtopäätös: emme voi tietää, olivatko esimerkiksi vuoden 2016 presidentinvaalien tulokset manipuloituja. Ei ole olemassa mitään paperitodisteita, joiden avulla asian voisi tarkastaa.

– Esimerkiksi 2018 välivaaleista löytyy kyllä paikallisia tuloksia, joihin on mahdoton uskoa.

Tällainen esimerkki nähdään Kill Chainissa: eräällä georgialaisella äänestyspaikalla yksi seitsemästä äänestyskoneesta raportoi tuloksia, jotka eivät olleet millään tavalla linjassa saman äänestyspaikan muiden laitteiden antamien tulosten kanssa.

Mies antoi äänensä kosketusnäyttöisellä äänestyskoneella viime viikolla demokraattisen puolueen esivaaleissa Illinois’ssa.

Paperiäänestys takaisin

Hurstin mukaan myös tulevissa vaaleissa hakkeri voisi muuttaa tuloksia kenenkään sitä huomaamatta. Eikä siihen tarvita Venäjän valtiota, vaan riittävä osaaminen on jopa yksittäisillä ihmisillä.

– Tämä on se hirvittävä tilanne, Hursti sanoo.

– Tämä on asia, josta olen sanonut vuodesta 2005 asti. Nämä asiat ovat vielä triviaalin helppoja. Ei tämä vaadi erikoisosaamista tai massiivisia resursseja.

Onko mitään tehtävissä?

– Vastaus on paperiäänestys ja tulosten pakollinen tarkistus lainsäädäntöön.

Osassa maata on jo herätty. Def Conin jälkeen Virginian osavaltion vaalikomissaari Edgardo Cortés havahtui ja sai ajettua läpi lain, joka palautti osavaltioon paperiäänestyksen.

– Jos poliittinen halu on olemassa, paperiäänestys on mahdollista tuoda ennen presidentinvaaleja, Hursti sanoo.