Hollywood-näyttelijä Mark Blum on kuollut koronavirukseen

Mark Blum menehtyi koronavirukseen viikko diagnoosin saatuaan.

Näyttelijä Mark Blum on kuollut koronavirukseen. Blum oli kuollessaan 69-vuotias. Asian on vahvistanut New Yorkin teatteriyritys Playwrights Horizons, missä Blum työskenteli.

– Rakkaudella ja raskain sydämin kunnioitamme pitkäaikaisen ystävämme ja lahjakkaan taiteilijan Mark Blumin muistoa, joka menehtyi tällä viikolla, yritys twiittasi.

– Mark, kiitos kaikesta, mitä olet tuonut teatteriimme, sekä kaikille teattereille ja yleisöille ympäri maailmaa. Tulemme kaipaamaan sinua, twiitti jatkui.

Blum kuoli sairaalassa New Yorkissa keskiviikkona. Hänen vaimonsa Janet Zarish kertoi Los Angeles Timesille, että Blumilla diagnosoitiin koronavirus viime viikolla.

Zarish kertoi, ettei pari ollut matkustellut viime aikoina ja että he olivat noudattaneet annettuja ohjeita taudin leviämisen estämiseksi. Hän kertoi Blumin sairastaneen astmaa.

Blum ja Zarish olivat naimisissa yli 15 vuoden ajan.

Blum näytteli kenties muistettavimman roolinsa Madonnan vastanäyttelijänä hittielokuvassa Missä olet, Susan?. Hänet muistetaan myös Crocodile Dundee -elokuvasta sekä lukuisista tv-sarjoista, kuten The Sopranos, NYPD Blue ja The West Wing. Hän näytteli myös Netflixin You-hittisarjassa.

Lukuisat Blumin kollegat ovat muistelleet edesmennyttä tähteä sosiaalisessa mediassa.