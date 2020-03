Naiset räväyttävät uusissa kotimaisissa sarjoissa: orgiat, huumeita, avoin suhde... – 4 vinkkiä suoratoistopalveluista

Suoratoistopalveluissa tänään: Kaksi kotimaista komediasarjaa, norjalaisdraama Utøyan saaren 2011 tapahtumista sekä ikiklassikko Velipuolikuu.

Paras vuosi ikinä (C More)

Kun vapaa-aikaa on yhtäkkiä rajattomasti, silloin voi tehdä kaikki ne hauskat ja houkuttelevat asiat, jotka ovat jääneet tähän asti tekemättä.

Näin toteavat Lotta Kaihuan ja Ella Lahdenmäen näyttelemät naiset kotimaisessa komediasarjassa Paras vuosi ikinä, jossa toteutettavien asioiden lista sisältää yhtenä kohtana kyllä henkisen kasvun – mutta myös orgiat ja huumeiden kokeilemisen.

Koska kyseessä on Kirsikka Saaren ja Jenni Toivoniemen käsikirjoittama sarja, tietenkään asiat eivät mene aivan putkeen. Orgiatkaan eivät ole aivan sellaiset kuin Lotta Kaihuan näyttelemä, mainostoimistosta irtisanoutunut Karla etukäteen ajattelee.

– Pidän siitä, kuinka paljon jaksossa käytettiin aikaa uskalluksen ajatukseen, ja miten koko kohtaus on toteutettu: toteavasti ja arkisesti, Kaihua kertoo IS Tv-lehdelle.

Paras vuosi ikinä on komediaa ristiriidoista, mutta pohjalla on vakavaakin asiaa: kolmekymppiset naiset kipuilevat sen kanssa, miten pitäisi elää.

Kevyttä yläpilveä (Elisa Viihde Aitio)

Ville (Leo Honkonen) ja Linda (Vuokko Hovatta) ovat avoimessa parisuhteessa komediasarjassa Kevyttä yläpilveä.

Nykyaikaisessa maalaiskomediassa Kevyttä yläpilveä seikkailevat puolestaan hyvin eriluonteiset sisarukset: toinen on viettänyt viime vuodet yläluokkaista bisneselämää Espanjassa, toinen on pitänyt sillä välin huolta sekä kotitilasta että heidän vanhemmistaan Nurmijärvellä.

Kun kaksikko päätyy muuttamaan perheineen saman katon alle, yhteentörmäys on varma – varsinkin kun Vuokko Hovatan näyttelemällä Lindalla on entuudestaan jo omiakin salaisuuksia, kuten avoin suhde miehensä Villen (Leo Honkonen) kanssa.

– Aluksi on arki, joka on sujunut pienellä suomalaisella paikkakunnalla ongelmitta. Asiat hoidetaan tietyllä tavalla, ja sitten tulee ulkopuolisia tekijöitä järkyttämään sitä, Lindaa näyttelevä Vuokko Hovatta kuvailee sarjan lähtökohtaa IS Tv-lehdelle.

22. heinäkuuta (Yle Areena)

Harald (Marius Lien) ja Anine (Alexandra Gjerpen) seuraavat heinäkuun 2011 tapahtumia sanomalehden toimituksen näkökulmasta.

Tositapahtumiin perustuva norjalainen draamasarja seuraa traagisia tapahtumia 2011 Oslossa ja Utøyan saarella.

Päähenkilöinä ovat muun muassa toimittaja Anine (Alexandra Gjerpen), joka raportoi tilanteesta norjalaiselle Aftenpostenille, anestesialääkäri Anne Cathrine (Ane Skumsvoll), joka ottaa vastaan loukkaantuneita sairaalassa sekä alakoulun opettaja Helga (Helga Guren). Mukana on myös poliisin sekä nettiin kirjoittavan oikeistolaisen bloggaajan näkökulma.

Kuusiosainen sarja esitetään Teema & Femillä myöhemmin tänä keväänä sunnuntaista 17.5. alkaen.

Velipuolikuu (Yle Areena)

Velipuolikuun legendaarinen kaarti: Kari Heiskanen, Eeva Litmanen, Pirkka-Pekka Petelius, Robin Relander ja Esko Hukkanen.

Uutuussarjojen vastapainona on kotimainen sketsisarjaklassikko 1980-luvulta, jossa Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Kari Heiskasen ohella revittelivät myös Eeva Litmanen, Pirjo Bergström ja Seija Kareinen.

– Velipuolikuun sketsejä katsotaan edelleen, saan niistä vieläkin kommentteja. Viihdeohjelmien tekemiseen käytettiin ennen enemmän aikaa ja Yle panosti niihin. Riskejäkin otettiin enemmän, Eeva Litmanen vertasi IS:n haastattelussa 2016.