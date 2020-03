Niko Saarinen puhuu suunsa puhtaaksi Farmi Suomen kilpailijoista: ”En tiedä, haluanko olla tällaisten sovinistipellepaskojen kanssa”

Tunteet kuumenevat Farmi Suomessa. Osa kilpailijoista kokee, että farmilaisten joukossa rehottaa sovinismi.

– Tuolla on nuo äijät omassa porukassaan ja meillä on oma porukka, Niko Saarinen kuvailee kahtiajakoa.

Niko on ystävystynyt farmilaisista muun muassa Riina-Maija Palanderin ja Noora Rädyn kanssa. Osa kilpailijoista on jäänyt etäiseksi.

– Kun hakkaan jonkun naulan seinään, niin Jari Isometsä on mun selän takana: ’Hienosti meni lapseni, että sait naulan seinään.’ Silleen niinku… Are you fucking kidding me? Olen nähnyt naulan ja vasaran aikaisemminkin, Niko tuulettaa tunteitaan.

– En edes tiedä, haluunko olla tällaisten sovinistipellepaskojen kanssa täällä – anteeksi nyt vaan. Ehkä heillä on nyt väärä kuva musta, kun olen omasta mielestä tehnyt enemmän töitä kuin monet muut täällä.

Myös vuoden 2018 Miss Suomi Alina Voronkova on huomannut, että kehut jakautuvat välillä sukupuolen eikä tehdyn työn mukaan.

– Mun on pakko sanoa, että tällä hetkellä Vici ottaa vähän löysemmin. Juha – ehkä se on enemmän suumiehiä. Välillä pysäytetään koko työurakka, kun Juhalla on joku juttu kerrottavana. Kaikki hehkuttaa Jaria aika paljon, mutta mua otti päähän silloin, kun tehtiin lammaskoppia. Siellä minä olin enemmän laittamassa pylväitä ja suunnittelemassa kattoa, ja kaikki antoi kehuja Jarille.

Farmi Suomi torstaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluu samaan Sanoma-konserniin.