”Kun töissä ollaan alasti, onhan siinä erilainen klangi” – Lotta Kaihuan esittämä pärjääjä purkaa orgioilla kriisiään komediasarjassa

Paras vuosi ikinä -sarjassa naiskaksikko kriiseilee jumissa olevan elämänsä kanssa. Karlaa näyttelevä Lotta Kaihua tunnistaa tilanteen: jos itseä ei osaa kuunnella, mahdollisuuksien runsaudestakin tulee taakka.

Kriiseily oman elämäntilanteen kanssa saattaa tällä hetkellä tuoda mieleen yhtä hyvin raa’an arkidraaman kuin hilpeän komediankin. Tv-sarjassa Paras vuosi ikinä se tarkoittaa onneksi jälkimmäistä.

Sarjassa Lotta Kaihuan ja Ella Lahdenmäen näyttelemät naiset huomaavat olevansa arkensa kanssa jumissa: mainostoimistossa työskentelevä Karla on burnoutin jälkeen kyseenalaistanut työnsä mielekkyyden, ja Miina tulee yhtäkkiä jätetyksi pitkästä avoliitosta.

Lääkkeeksi ystävykset laativat listan asioista, joita he ovat aina halunneet tehdä. Mainituksi tulevat muun muassa henkinen vapautuminen ja hyvinvointiin satsaaminen kuin myös huumeiden kokeileminen sekä ryhmäseksiin osallistuminen.

Kaihuan näyttelemä Karla on tottunut olemaan tilanteessa kuin tilanteessa pärjääjä. Kääntöpuolena on, että Karlan on vaikeaa mennä alueille, joissa hän ei ole vahvoilla.

Heti toisessa jaksossa Karlalla tulee seinä tulee vastaan orgioissa.

– Pidän siitä, kuinka paljon jaksossa käytettiin aikaa uskalluksen ajatukseen, ja miten koko kohtaus on toteutettu: toteavasti ja arkisesti, Kaihua kertoo puhelimessa.

– Kun lukee aamulla aikataulusta, että on tällainen työpäivä, että ollaan alasti kollegoiden kanssa – onhan siinä aina erilainen klangi! hän hymähtää.

Karla (Lotta Kaihua) ja Miina (Ella Lahdenmäki) päättävät repäistä ja kokeilla muun muassa henkistä kasvua sekä orgioita.

Jännittäviä tilanteita voi olla kuitenkin näyttelijällekin monenlaisia.

– Eräässä jaksossa piti hengailla teinien kanssa nuorisotalolla ja yrittää saada heidän kunnioituksensa. Siinä oltiin kyllä yhtä paljaana vaatteet päällä kuin alastomana jossain toisessa tilanteessa, näyttelijä muistuttaa.

–Itsensä kuunteleminen auttaa, näyttelijä Lotta Kaihua muistuttaa.

Puhelimeen Kaihua vastaa hyvin hiljaisesta Helsingin Keskuspuistosta. Ulkona liikkujien määrää on vähentänyt koronaepidemian hidastamisen edellyttämä eristäytyminen.

Kaihua tunnustaa näkevänsä ristiriidan sarjan lähtökohdan ja tämän hetken maailmantilanteen kanssa.

– Sarjan naiset yrittävät maksimoida oman elämänsä tietyn ajan sisällä.

– Meidän taas pitää tässä ajassa nyt minimoida elämämme, hän tiivistää.

Paras vuosi ikinä saattaa kuitenkin osua hyvään saumaan. Kirsikka Saaren ja Selma Vilhusen ohjaama sekä Saaren ja Jenni Toivoniemen käsikirjoittama sarja on komediaa ristiriidoista, mutta pohjalla on vakavaakin asiaa: kolmekymppiset naiset kipuilevat sen kanssa, miten pitäisi elää.

Ella Lahdenmäki näyttelee Miinaa, jonka pitkäaikainen avomies jättää hänet toisen naisen takia.

Ajatukset ovat tuttuja myös 37-vuotiaalle Kaihualle. Viisi vuotta sitten hän matkusti yksin Aasiassa kahden kuukauden ajan ja kävi samalla läpi omia ajatuksiaan.

– Entä jos haluaa asua New Yorkissa ja maaseudulla samanaikaisesti? Tai harrastaa joogaa ja bilettää samalla viikon putkeen? Ikään kuin pitäisi yrittää mennä koko ajan moneen suuntaan, jotta elämä tuntuisi täydeltä, Kaihua pohtii.

” Kaikkea kokeillaan, koska joku jossain on sanonut, että tätä kannattaa kokeilla – eikä mietitä sitä, mitä itse oikeastaan haluaa.

Elämäntapaoppaiden perusviestinä on usein se, että kaikki on mahdollista ja kiinni vain itsestä. Jos mahdollisuuksia ei pysty itse rajaamaan, niiden paljous voi kuitenkin muuttua taakaksi.

Selviytymiseen ei ole muuta vaihtoehtoa kuin itsensä kuunteleminen.

– Jos nykyisessä epidemiassa haluaa nähdä jotain hyvää, ainakin tässä voi pysähtyä ja miettiä, mitä kaikkea sitä oikeasti tarvitsee. Mitkä ovat omia haluja ja intohimoja ja mitkä ovat vain valehaaveita, jotka ovat tulleet jostain ulkopuolelta – kapitalismin, television tai jonkin fiktion kuvastosta?

–Jos nykyisessä epidemiassa haluaa nähdä jotain hyvää, ainakin tässä voi pysähtyä ja miettiä, mitä kaikkea sitä oikeasti tarvitsee, Lotta Kaihua sanoo.

Itseään Kaihua kuvailee ”aika seestyneeksi mummeliksi” ja ”nössöksi”.

– Aasian-matkastani tuli eräänlainen nuoruuden hyvästelymatka. Sitä voi mennä vaikka Kambodzaan tai Pohjois-Karjalaan, mutta omaa itseään ei pääse karkuun, hän muistuttaa.

– Vastaukset eivät löydy mistään maantieteellisestä osoitteesta.

Paras vuosi ikinä, torstaisin 26.3. alkaen (2 jaksoa viikossa) C More.