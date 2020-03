Historiallinen shokkikäänne Temptation Island Suomessa: yksi pariskunnista joutuu lähtemään kotiin jo ensimmäisen iltanuotion jälkeen

Yhden parin matka viettelysten saarella päättyy historiallisen aikaisin. Huom! Tämä juttu sisältää juonipaljastuksia.

Temptation Island Suomen seitsemännellä tuotantokaudella koetaan ennennäkemätön käänne, kun yksi pari päättää jättää leikin kesken jo kolmannessa jaksossa.

Ensimmäiset bileet on juhlittu ja videot katseltu. Seuraavaksi koittaakin kauden ensimmäinen treffivalintatilaisuus, jonka aikana varatut miehet ja naiset valitsevat sinkkujen joukosta itselleen kumppanit yksilötreffeille.

Naisten resortilla tilaisuus otti vakavan käänteen, kun Pinja ilmoitti, ettei aio viedä ketään sinkkumiehistä treffeille. Sen sijaan hän menisi ottamaan happea sivuun.

– Olin eilen jo iltanuotiolla vähän havaitsevinani, että kaikki ei oo ihan ok, juontaja Sami Kuronen huolehti.

– Joo, kyllä se paistaa läpi, Pinja huokaisi.

Jos et halua juonipaljastuksia, älä lue juttua pidemmälle.

Kalle ja Pinja kertoivat yhden parisuhteensa ongelmista olevan, että he viettävät liikaa aikaa yhdessä.

Pian tämän jälkeen parisuhdettaan Kallen kanssa saarelle testaamaan tullut Pinja kertoo aikovansa lähteä kotiin.

– Mua ei kyllä kaduta, että mä olen lähtenyt tänne. Tämä on ollut tosi siisti kokemus, mutta aivan helvetin rankkaa. Vaikka mä luotan toiseen, niin tämä on ihan helvetin rankkaa, Pinja kertoo kameroille päätöksestään.

– Mä lähden sen takia, että mulla on tosi ahdistuneet fiilikset. Ei sitten ole kiva jatkaa tällä oloa.

Mari saapuu samaan huoneeseen pakkaavan Pinjan kanssa ja tiedustelee tämän tuntemuksia. Kysymys saa Pinjan herkistymään.

– No siis, paljon helpompi nyt, kun teki päätöksen lähteä pois, hän huokaa.

– Pelottaa, että miten se (Kalle) suhtautuu siihen, että tämä leikki loppuu vähän lyhyeen. Mutta olemme paljon puhuneet asiasta ja se sanoi, että oikeasti jos on paha fiilis, niin täytyy lähteä. Hän tuntee minut ja varmaan iltanuotiovideoltakin on voinut nähdä, että mulla on huono fiilis.

Pinja kertoi tehneensä päätöksensä ensimmäisen iltanuotion jälkeen.

Pinja kertoo muutaman päivän matkalla oppineensa kuitenkin paljon itsestään.

– En ole osannut aiemmin sanoa ei. Olen oppinut täällä sen, ettei mun tarvitse miellyttää ketään. Kun kuuntelee noita muiden juttuja niin tajuaa, että vitsi meillä on asiat tosi hyvin, tasaista ja rauhallista kotona, Pinja kertoo Marille.

Kalle nauttii elämästään resortissa täysin siemauksin tietämättömänä siitä, että hänen kumppaninsa on päättänyt jättää pelin kesken. Mies valitsee treffikumppanikseen Emman, ja kaksikko suuntaa yhdessä kokkaustreffeille.

Illalla Kalle osallistuu myös illan juhliin. Juhlat sujuvat hänen puolestaan kuitenkin alkoholipainotteisissa, mutta rauhallisissa merkeissä. Mies päätyy lähinnä analysoimaan muiden parisuhteessa olevien miesten suhteita.

– Pinjaa on ikävä. Se on aina matkassa ja se tykkää olla myös minun kavereiden kanssa, Kalle juttelee kameroille ennen illan bileitä.

Pinja ei sen sijaan osallistu illan bileisiin ollenkaan, eikä häntä nähdä myöskään iltanuotiolla. Iltanuotiolla ei nähdä enää myöskään Kallea.

– Te istutte siinä tänään kolmistaan. Kalle joutui jättämään leikin kesken, ja syyt siihen selviävät tämän illan Extrassa, Kuronen päättää.