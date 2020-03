Riku ja Tunna reissaavat nyt Suomessa – Madventures-miesten tie vie suolihuuhtelusta twerkkausstudiolle

Riku Rantalan ja Tunna Milonoffn uudet Madventures Suomi -jaksot ehdittiin kuvata ennen koronatilannetta, ja katsojille luvataan vauhdikas nojatuolimatka oman tv:n edessä.

Suomi, maailman onnellisin maa. Tätä tutkimukset ja uutiset meille jatkuvasti kertovat, mutta silti suomalaiset itse eivät tahdo uskoa siihen.

Tähän epäkohtaan Riku Rantala ja Tunna Milonoff haluavat tarttua matkatessaan ympäri kotimaata uusissa neljännen kauden Madventures Suomi -jaksoissa.

– Meidän pitää treenata ja opetella näkemään, mikä kaikki on meillä hienosti. Emme itse huomaa niitä asioita, joita ulkomaalaiset Suomessa näkevät, Riku sanoo.

Riku Rantala kertoo, että heiltä kysyttiin jo ensimmäisen tuotantokauden jälkeen, että miksi he eivät kuvaa Suomessa.

– Ilmastonmuutoksen vuoksi ymmärsimme, ettemme pysty enää samalla tavalla lähtemään reissuun kuin aikaisemmin. Lähelle matkustaminen on nyt uutta aikaa, ja halusimme myös itse osallistua talkoisiin. Jos meistä tuli aiemmin reppumatkailun suunnannäyttäjiä, haluamme olla nyt lähimatkailun suunnannäyttäjiä.

Riku ja Tunna etsivät myös Suomen tehokkainta krapulalääkettä.

Riku suoritti aikoinaan armeijan Sodankylässä ja on muutenkin reissannut jonkun verran Suomessa, sillä sukulaisia löytyy Hämeestä ja Pohjanmaalta.

Tunnalle tämä kaikki taas on melko uutta, ja Helsingissä niin ikään kasvanut Riku kutsuukin Tunnaa ”totaalistadilaiseksi”.

– Olen pienestä pitäen tottunut matkustamaan ulkomailla. Vietimme perheen kanssa kaikki kesät Euroopassa autoillen, ja asuimme kerran Sveitsissä kolme kuukautta, Tunna kertoo.

– Heti kun valmistuin, lähdin reilaamaan kesäisin Eurooppaan ja talvisin matkustin tropiikkiin. Ahdistuin voimakkaasti, jos en päässyt täältä Suomesta pois, hän myöntää.

Ilmastonmuutos laittaa asiat aivan toiseen perspektiiviin, ja Suomi näyttäytyy varsin houkuttelevana matkakohteena.

– Jatkuva ulkomailla matkustaminen on nykyään mahdotonta, jos on yhtään vastuullinen ihminen, Tunna sanoo painokkaasti.

Silmät ovat avautuneet kotimaan kauneudelle.

– Meillä on Suomessa aivan mielettömiä mestoja, ja täällä on niin helppo reissata. Meillä on maailman puhtain ilma ja upea luonto – melkein vettäkin voisi juoda vesistöistä, Riku sanoo.

– Luonnon merkitys korostuu etenkin nyt tällaisina aikoina, kun koronavirus jyllää ympäri maailman. Nyt ymmärretään erityisen hyvin, että emme ole luonnon yläpuolella vaan osa sitä, Tunna jatkaa.

Miehet ehtivät kuvata kaikki jaksot juuri ennen kuin koronavirusepidemia oli Suomessa puhkeamassa.

Nyt he toivovat, että matkasarjasta on erityistä iloa koteihinsa linnoittautuneille ihmisille.

– Meidän messissä pääsee nyt kokemaan asiat siten kuin katsoja olisi itse mukana. Ihmiset voivat kulkea kanssamme metsässä ilman, että kotoa tarvitsee poistua mihinkään, Riku sanoo.

Jaksoissa tutustutaan jälleen Madventuresille tyypilliseen tapaan moniin erikoislaatuisiin henkilöihin ja kohteisiin.

Itä-Helsingissä tutustutaan uussuomalaisiin.

Sarja vie kaksikon ulkosaariston hylkeenpyynnistä Lemmenjoen kullanhuuhdontaan ja turkulaisesta suolihuuhtelusta itähelsinkiläiselle twerkkausstudiolle.

– Kävimme Kalajoen edustalla Kallankareilla tutustumassa hylkeenpyytäjiin. Pyytäjät ovat joidenkin tietojen mukaan olleet ensimmäisiä asukkaita, jotka tulivat Suomeen hylkeiden perässä 10 000 vuotta sitten. Tämä paikka löytyi keskeltä Perämerta, ja se on yksi eksoottisimpia paikkoja, missä olemme koskaan olleet, miehet kertovat.

– Joka jaksossa on mukana myös joku julkisuudesta tuttu ihminen esittelemässä paikallista kohdetta. Esimerkiksi Itä-Helsingissä tubettaja Seksikäs-Suklaa vie meidät uussuomalaisten maailmaan, Riku kertoo.

Ohjelman toisessa jaksossa tutustutaan Valtimolla Pohjois-Karjalassa sijaitsevaan omavaraistalouteen.

– Lasse Nordlund on rakentanut puolisonsa Maria Dorffin kanssa hirsitalonsa käsin, ilman mitään koneita, ja hän kasvattaa ruokansa suurilta osin itse. Rahaa perheellä menee vuodessa vain muutama tonni. Ennen lapsia Lasse teki itse jopa vaatteensa itse ja käytti vuodessa vain 50 euroa rahaa, Riku selvittää.

– Siellä tajusimme, miten toisvaraisia ja haavoittuvaisia me loppujen lopuksi olemme, Tunna jatkaa.

Maailmanmatkaajat kohtaavat synnyinmaassaan niin konnia, sankareita, tietäjiä kuin suomalaista hulluuttakin – härmän ällöttävimpiä perinneruokia unohtamatta.

Madventures-miehet tapaavat aikamme shamaaneja ja tietäjiä.

– Tietäjien heimo -jaksossa shamaani, tai oikeastaan luontoyhteyttäjä Susanna Aarnio opettaa meille vanhoja tekniikoita luontoyhteyden löytämiseen. Riku innostui möyrimään kanervikossa ja löysi sisäisen toteemieläimensä. Se oli mäyrä, Tunna nauraa.

Sarja vie kaksikon myös etsimään parasta suomalaista krapulanparannuskeinoa, kysymään black metal -legenda Lord Satanachialta suomalaisesta synkkyydestä ja goottiutumaan tubettaja Pahalapsen kanssa.

Tuttu Mad Cook -osio onkin jälleen mukana, ja ensimmäisessä jaksossa syödään muun muassa hapansilakkaa ja kuivatettuja karhunkäpäliä tutustuttaessa Lapin kullankaivajiin.

Madventures Suomi tiistaisin 31.3. alkaen Nelonen klo 21.00

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 25.–31.3. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.