”Pakko ahmia äkkiä, että saa tietää, mitä pareille käy” – 3 vinkkiä Netflixistä ja Viaplaysta

IS Tv-lehden juttusarja kokoaa katseluvinkkejä eri suoratoistopalveluista. Tänään: rakkautta amerikkalaiseen ja espanjalaiseen tapaan – sekä rakastettu radiopsykologi.

Onko rakkaus sokea? (Netflix)

Love Is Blind eli suomeksi Onko rakkaus sokea? on rakkausreality, joka on aiheuttanut säpinää keskustelupalstoilla viime viikkojen ajan. Sarjaa ei pysty katsomaan vain yhtä jaksoa. Se on ahmittava loppuun saadakseen tietää, miten sarjan pareille käy. Pääseekö kukaan osallistujista alttarille asti?

Käytännössä sarja tutkii sitä, voiko ihminen rakastua näkemättä toista. Vuosia sinkkuina olleet osallistujat puhuvat tuntikausia toistensa kanssa ja tekevät sitten päätöksen, joka kenties johtaa yhteen loppuelämäksi.

Ne parit, jotka päätyvät kosintaan, pääsevät Meksikon lemmenloman kautta asumaan saman katon alle. Alttarilla kummankin osapuolen on tehtävä lopullinen päätös.

Kilpailijoista puhutuin eli Jessica kertoo olleensa lennolla, kun sarjaa alettiin katsoa. Koneen laskeuduttua Jessica avasi Instagram-tilinsä, johon tulvi kipakkaa palautetta.

Onko rakkaus sokea? on tällä hetkellä Suomen Netflixissä kolmanneksi katsotuin.

Eliittikoulu (Netflix)

Netflixin Eliittikoulu tarjoaa jännitystä ja intohimoa espanjalaiseen tapaan.

Espanjalaiseen sisäoppilaitokseen perustuva Eliittikoulu tarjoaa jännitystä ja intohimoa. Onko luvassa jälleen uusi tragedia? Mukana on toisesta espanjalaismenestyksestä eli Rahapaja-sarjasta tuttuja nuoria näyttelijälahjakkuuksia.

Sarjasta juuri tullut kolmas kausi ei jää viimeiseksi, vaan Eliittikoulusta on tilattu vielä neljäs ja viides kausi.

Frasier (Viaplay)

Viaplaylla näkyvän Frasier-sarjan tuttua kaartia: Peri Gilpin, David Hyde Pierce, Kelsey Grammer, Jane Leeves ja John Mahoney.

Korona-ahdistus kävi itsellä niin kovaksi, että oli kaivettava esiin vanha lempisarjani Frasier, jonka kaikki yksitoista kautta löytyvät Viaplaysta.

Muistat varmaan vielä iki-ihanan Frasierin, joka kahmi palkintoja, vakuutti kriitikoita ja nauratti katsojia vuosina 1993–2004? Kaukana on kavala maailma, kun ruutuun astelevat jälleen radiopsykologi Frasierin johdolla Niles, Bulldog, Roz, Daphne, Marty ja Eddie-koira.

Muutama vuosi sitten levisi uutinen, että sarjaan olisi suunnitteilla uusia jaksoja.