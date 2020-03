”Jotain sutinaa” – Riinan, 30, ja Arin, 43, läheiset välit puhuttavat Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa

Riina ja Ari löysivät yhteisen sävelen Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa.

Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa aikuiset lapsettomat ihmiset etsivät itselleen kumppania jakamaan vanhemmuuden, eli toisin sanoen he etsivät kumppanuusvanhempaa.

Tänään maanantaina esitetyssä jaksossa naiset ja miehet tutustuivat toisiinsa paremmin ja kertoivat, mitä odottava kumppanuusvanhemmuudelta.

Osa ohjelmaan mukaan hakeneista huomasi heti löytäneensä yhteisen sävelen. Hanna, 39, oli tullut erityisen hyvin juttuun 24-vuotiaan Marcon kanssa. Helsinkiläinen Juhana sen sijaan ilmoitti psykologi Heikki Partaselle, ettei kukaan ohjelman naisista ollut sellainen, jonka kanssa hän haluaisi jakaa vanhemmuuden.

Hanna ja Marco.

Lohjalainen Riina, 30, ja Tallinnassa asuva Ari, 43, huomasivat jo alkumetreillä, että heillä on paljon yhteistä. Parin juttu luisti niin hyvin, että he pohtivat jo mahdollisen yhteisen lapsensa asumisjärjestelyjä. Yön he viettivät niitä näitä jutustellen.

Riina ei ollut kertonut ohjelmaan hakemisesta äidilleen, ja häntä jännitti, miten läheiset suhtautuisivat kumppanuusvanhemmuuteen.

– Eniten mua huolettaa miten läheiset tai ihmiset töissä… Jos sieltä tulee jotain kommenttia. Sukulaiset ovat varmasti alussa shokissa, Riina sanoi.

Arille kumppanuusvanhemmuus ja oma lapsi olisivat unelmien täyttymys.

– Aina kuvittelin, että mulla olisi vähintään kolme lasta, mutta nyt olisin tyytyväinen, jos minulla olisi edes yksi lapsi. Ikää on jo niin paljon, että kaikki käy.

Päivän päätteeksi naiset ja miehet valitsivat, kenen kanssa he haluavat jatkaa matkaa. Jokainen kirjoitti paperille sen henkilön nimen, jonka kanssa he voisivat jakaa vanhemmuuden.

Hanna, 39, ilmoitti rovaniemeläisen Thomasin, 29, jakavan hänen kanssaan samanlaiset arvot.

– Hänessä on sellaista rauhallisuutta ja minulle tärkeitä asioita. Haluaisin tutustua enemmän, Hanna sanoi.

Thomas oli toista mieltä.

– Tästä porukasta ei löytynyt sellaista henkilöä, jonka kanssa olisin sata prosenttisesti varma, että tämä tulisi toimimaan, hän pahoitteli.

Kaksi naisista. Sanna ja Riina, olivat valinneet 43-vuotiaan Ari. Ari ilmoitti haluavansa tutustua Riinaan paremmin. Hanna kertoi kameroille epäilevänsä, että Riinan ja Arin välillä olisi pientä ihastumista.

Riina ja Ari.

– Heillä on jotain sutinaa. Ehkä enemmän, kuin pelkkä kumppanuusvanhemmuus, Hanna arvioi.

– Mulla on sellainen olo, että Tallinnan reissu on tulossa, Riina naurahti.

Lapsi tuntemattoman kanssa Nelosella maanantaisin klo 21.00. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.