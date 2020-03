Naisten vaatimukset miehiä kohtaan näkyvät kotimaisessa suosikkisarjassa – ”Haasteet miehisessä maailmassa eivät lopu”

Ylen suosikkisarja Modernit miehet jatkuu tänään. Neljä miestä kompastelee jälleen liiankin tasa-arvoisessa ja modernissa maailmassa.

Suomalaisista miehistä kertova komediasarja Modernit miehet palaa televisioon uusin jaksoin. Ja hyvä niin, sillä se oli yksi Yle Areenan katsotuimpia sarjoja 2019.

Tarina kertoo neljästä erilaisesta miehestä, jotka elävät modernin ajan vaatimusten ristipaineessa.

– Sarjan idea syntyi varsin pienistä havainnoista siitä, miten tasa-arvoistuva maailma on miehille vaikeampi kuin naisille, kertoo ohjelman vastaava tuottaja Riina Kullas.

– Sarjan tarkoitus ei ole loukata naisia, vaan nostaa esiin se, että miehiin kohdistuu usein paineita. Naiset toivovat miehiltä nykyään paljon asioita.

Kullas kertoo, että vaatimuslista on pitkä: miehellä pitää olla hyvä ura ja kunnianhimoa, mutta hän ei kuitenkaan saa olla koko aikaa töissä. Lisäksi naiset toivovat kilttiä miestä – mutta ei saa olla liian kiltti, vaan pitää olla myös vähän vaaran tuntua.

– Miesten pitäisi myös huolehtia ulkonäöstään, tosin ei liikaa. Täytyisi olla myös itsevarma, mutta siinäkin on rajansa, Kullas lisää.

– Joten kyllähän tässä on rutkasti materiaalia tv-sarjaan, sillä haasteet miehisessä maailmassa eivät lopu, hän naurahtaa.

Sarja on herkkä ja osin myös groteski komedia miehistä. Rooleissa ovat Eero Milonoff (vas.), Iikka Forss, Jarkko Niemi ja Tommi Rantamäki.

Sarjan toisella kaudella jatketaankin tutuista lähtökohdista ja sukelletaan naapureina asuvien päähenkilöiden ”idylliseen” elämään paritaloalueelle.

– Kuvauspaikaksi valittiin suomalaisille tuttu rivitalo- ja paritaloalue, jossa naapurit helposti vähän kilpailevat keskenään siitä, kenellä on isompi grilli ja parempi auto. Siitä sai hyvää lisämateriaalia tarinaan, Kullas kertoo.

Kauden ovat käsikirjoittaneet Jarno Lindemark, Topi Koljonen, Sarri Schonert ja Janne Sarja.

Tämä kausi alkaa tilanteesta, jossa ylikiltti ja varakas liikemies Tuomas (Tommi Rantamäki) alkaa remontoida autotalliaan exänsä Pihlan (Jenni Banerjee) uudelle miesystävälle (Ilkka Villi).

Tossun alla oleva Tuomas on edelleen exänsä vietävissä, vaikka muut miehet yrittävät puhua tälle järkeä.

Tuomas on varakas, asiallinen ja ylikiltti.

Jarkko (Eero Milonoff) puolestaan on ikisinkku naistenmies, joka kuvittelee olevansa naisten päiväunien kohde.

Itseriittoinen ja pinnallinen Jarkko haaveilee isosta läpimurrosta työrintamalla ohjaajana, mutta ajaa salaa taksia.

– Jarkolle ulkonäkö on yksi tärkeä asia elämässä – hän on ulkopäin itsensä identifioiva kaveri. Hän oikeuttaa tekonsa sillä, miltä ne näyttävät muille, Eero Milonoff selventää.

Jarkko kuvittelee olevansa naisten päiväunien kohde.

– Pohjimmiltaan Jarkkoa, kuten kaikkia muitakin hahmoja, pitää katsoa armon ja rakkauden kautta. On tärkeää, että Jarkkokin voi näyttää omia heikkouksiaan. Kukaan meistä ei ole kenenkään ylä- tai alapuolella, Eero filosofoi.

Eero rakentaa jokaisen hahmonsa samalla mentaliteetilla.

– En halua tuomita hahmojeni tapaa elää, vaan katson niitä rakkaudella. Elämme nykyään niin polarisoituneessa maailmassa, ettemme kuuntele muita. Jos sen sijaan koet, että sinua kuunnellaan ja arvostetaan, voit myös näyttää heikkoutesi.

Päähenkilöt edustavat sekä perinteisiä että vähemmän perinteisiä miehiä.

– Nämä henkilöt syntyivät hyvin luontaisesti, ja kaikissa heissä on melko tunnistettavia piirteitä, Kullas kertoo.

Pete (Jarkko Niemi) on suvaitsevaisuuden ja maailmanparannuksen kautta itsensä määrittelevä vegaani, joka asuu kahden äitinsä (Milka Ahlroth ja Kirsi Ylijoki) luona.

Myös Hannele Lauri vierailee uusissa jaksoissa.

Pete tietää, mitä muiden pitäisi tehdä, jotta maailman asiat ja hänen omatkin asiansa olisivat paremmin. Hän ei välttämättä ole kuitenkaan itse koskaan valmis ottamaan sitä viimeistä ratkaisevaa askelta.

– Peten hahmo on tunnistettava: hän julistaa omaa tapaansa elää, ja se on todella ärsyttävää. Mutta samaan aikaan on hyvä asia, jos hän saa puheillaan jotain aikaan, Jarkko Niemi sanoo.

Jarkon ei pitänyt alunperin näytellä Peteä, vaan naistenmies Jarkkoa.

– Koekuvasin itseni Tuomaksen ja Jarkon rooleihin, mutta olen todella iloinen, että sain lopulta Peten osan, sillä halusin alunperin juuri kyseisen roolin.

Jarkko Niemi oli alunperin koekuvauksissa Jarkon rooliin, mutta sen sai Eero Milonoff.

Matti (Iikka Forss) puolestaan on pihi mies, joka uskoo järjestykseen, ennustettavuuteen ja exceliin. Matin perheeseen kuuluvat vaimo Taina (Matleena Kuusniemi) ja lapset.

Hyvinkin konservatiivinen Matti yllättää katsojat kakkoskauden avausjaksossa, sillä hän ihastuu Pihlan miesystävään, jota näyttelee Ilkka Villi.

Matti yrittää piristää seksielämäänsä vaimonsa kanssa ja pukeutuu nahka-asuun.

Jarkko ja Eero kehuvat työryhmää ammattitaitoiseksi porukaksi.

– Kaikki ovat todella sisältä ohjautuvia tyyppejä ja laittavat kaikkensa peliin, Eero kuvailee.

– On ollut kiva tehdä sarjaa hyvässä porukassa. On myös mukavaa tuntea kuuluvansa johonkin yhtei­söön, koska näytteleminen on ennen kaikkea ryhmätyötä, Pete sanoo.

Jaksot ovat ohjanneet puoliksi Jäppi Savolainen ja Juha Pursiainen. Jäppi on Petelle tuttu jo Syke-sarjan kuvauksista.