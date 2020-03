Mitä tapahtui 22-vuotiaalle Sianille? Tositapahtumiin perustuva brittisarja alkaa

Tositapahtumiin pohjautuvassa brittisarjassa arvostettu etsivä tutkii 22-vuotiaan Sian O’Callaghanin katoamista.

Maaliskuun 19. päivänä vuonna 2011 Lounais-Englannissa Swindonissa asuva Sian O’Callaghan ei palaa kotiinsa ystävien kanssa vietetyn perjantai-illan jälkeen.

Avopuoliso Kevin huolestuu, kun ei saa aamun aikana naisystäväänsä yhteyttä. 22-vuotias Sian on lähettänyt hänelle yöllä tekstiviestin, mutta ei enää vastaa Kevinin viestiin.

Kun Elaine-äiti kuulee, että tyttären olinpaikasta ei ole tietoa, hän lohduttautuu ajatukseen, että hän on jossain vielä nukkumassa krapulaansa pois. Kun soittokierrokset sairaalaan ja ystäville eivät tuota tulosta, todellinen huoli alkaa.

Kevin tekee rakkaastaan katoamisilmoituksen, eikä mene aikaakaan, kun poliisit ovat kyselemässä kiperiä yksityiskohtia avopuolisolta ja äidiltä.

Näistä lähtökohdista alkaa kuusiosainen Raastava tunnustus (A Confession), joka perustuu traagisiin tositapahtumiin.

Etsivä Steve Fulcherista tulee tutkinnanjohtaja.

Keskustan valvontakameroista paikantuu, mihin kellonaikaan Sian on lähtenyt Suju-yökerhosta. Selviää myös, että puolitoista tuntia Kevinille lähetetyn tekstiviestin jälkeen kadonneen kännykkä paikantuu 20 kilometrin päähän Savernaken metsään.

Kokenut Fulcher lähtee liikkeelle oletuksesta, että Sian on siepattu ja edelleen hengissä. Nopealla toiminnalla on nyt merkitystä.

Kun sana katoamisesta leviää, kyläyhteisö haluaa auttaa. Paikalliset osallistuvat etsintöihin. Nuorta naista haetaan kaduilta, puskista ja metsästä.

Ensimmäisessä jaksossa ei vielä selviä, onko Sian elossa. Myöhemmin paljastuu Ful­cherin uskovan, että taksikuski Christopher Halliwell (Doc Martinista tuttu Joe Absolom) kidnappasi nuoren naisen.

Fulcher alkaa selvittää tapausta oman uransa kustannuksella. Hän käyttää keinoja, jotka muuttavat hänen elämänsä.

Sarja seuraa myös toisen nuoren eli Becky Godden-Edwardsin omaisia. Vanhemmat eivät ole nähneet tätä aikoihin, mutta äiti elättelee toiveita Beckyn paluusta. Seksuaalisesta häirinnästä syytetyn poliisin tapaus on lisäksi läsnä.

On raastavaa seurata kadonneen Sian O’Callaghanin perheen pelkoa ja epätietoisuutta. Aina kun puhelin piippaa, he säpsähtävät. Voi vain kuvitella, kuinka sillä hetkellä toivo herää.

Vaikka tapaus on aivan hirveä, laadukasta näyttelemistä kelpaa seurata. Mitään muuta ei toki sovi odottaakaan – sarjassa on nimittäin liuta nimekkäitä näyttelijöitä.

Steve Fulcherin roolin tekee uskottava Martin Freeman. (Uusi Sherlock, Fargo, Hobitti-elokuvat).

– Todelliset ihmiset, joita olen aiemmin näytellyt, ovat joko kuolleet tai saavuttamattomissa. Tapasin Fulcherin pari kertaa ja pystyin kysymään häneltä tiettyjä asioita, mikä ei ollut mahdollista, kun näyttelin Rembrandtia (Yövartio, 2007), Freeman sanoi Stuff-lehdelle.

Sianin äitiä näyttelee Siobhan Finneran . Hän on tuttu monista sarjoista, kuten Rimakauhua ja rakkautta, Happy Valley, varjojen laakso sekä Benidorm.

Beckyn Karen-äidin roolissa on Imelda Staunton . Palkittu tähti on näytellyt muun muassa Harry Potterissa ja Downton Abbeyssa. Hänen on kerrottu näyttelevän kuningatar Elisabetia The Crown -sarjan viidennellä kaudella.

Sarja perustuu Fulcherin kirjaan Catching a Serial Killer (2017). Käsikirjoitukseksi sen on muokannut palkittu Jeff Pope.

Pope on kertonut RadioTimesille haastatelleensa sarjaa varten niin Fulcheria kuin Beckyn ja Sianin perheitä.

– Jos jompikumpi äideistä ei olisi halunnut, en olisi tehnyt tätä.

Pope halusi, että kuvauksia ei tehdä todellisissa tapahtumapaikoissa.

– Emme kuvanneet Swindonin High Streetillä tai Sujussa, josta Sian siepattiin. Ajattelimme, että siellä olisi Sianin perhettä ja ystäviä, ja siellä me olisimme herättämässä uudelleen henkiin tuota tilannetta, Pope mietti RadioTimesin haastattelussa.

Raastava tunnustus lauantaisin 21.3. alkaen TV1 klo 19.40