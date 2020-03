Madventures palaa ruutuun – Riku ja Tunna paljastavat palaneensa loppuun aiempia kausia tehdessään

Suosittu matkailuohjelma Madventures palaa. Tällä kertaa reissua heitetään kotoisessa Suomessa.

Madventures-kulttisarjan odotettu neljäs tuotantokausi alkaa vihdoinkin. Riku Rantala ja Tunna Milonoff ovat päättäneet suorittaa kansallisen tehtävän. He aikovat selvittää Suomen ja sen heimojen salaisuudet – ällöttävimpiä perinneruokia unohtamatta.

– Me ollaan niin fiiliksissä, Tunna innostuu.

– Jännittää, Riku myöntää.

– Nyt oli ihan erilaiset panokset, kun tehdään taas Madventuresia. Minähän olen pessimisti, mutta pakko sanoa, että tämä sarja onnistui paremmin kuin uskoin.

Vanhat Madventures-kaudet ovat muodostuneet kulttiklassikoiksi. Helpolla nekään eivät syntyneet.

– Onneksi niistä on jo kymmenen vuotta, Tunna huokaa.

– Vanhat reissut olivat aikoinaan haastavia. Jokaisen matkan jälkeen oli aina joku burn out tai muu juttu. Viimeisen reissun jälkeenhän Riku sai mätäpaiseen takalistoonsa.

– 13 leikkausta kahteen vuoteen, Riku huokaa.

– Silloin päätettiin, että seuraava kausi ei ole kansainvälinen, niin uuvuttavaa se oli, Tunna paljastaa.

– Tuli lapsia ja se johti siihen, että jos ei ole pakko lähteä, niin ei lähdetty.

Vaikea uskoa, että matkat olivat raskaita, koska meininki näytti varsin iloiselta.

Mitä katsojalta jäi huomaamatta?

– Olihan se iloista ja kivaa, Tunna myöntää, mutta painottaa, että kaksikko teki valtavasti töitä matkustelun ohessa.

– Ei sellainen materiaali synny pelkästään hengaamalla. On ne riippumattohetketkin tärkeitä, mutta lopulta kunnianhimo kasvoi ja piti saada niitä koviakin juttuja nauhalle.

– Jaksot piti saada valmiiksi ja kuvaaminen oli siistiä, Riku painottaa.

– Samaan aikaan piti kuitenkin pyörittää firmaa. Tehtiin siis kahta duunia samaan aikaan.

Madventuresin Suomi-jaksot tulevat ”oikeaan aikaan”, juuri kun koronavirus on sulkenut rajat.

– On hienoa olla messissä Suomi-matkailun ilmiöittämisessä – samalla tavalla kuin aikoinaan tehtiin reppureissaamiselle. Suomihan on mahtava maa. Meillä on aika luutuneita käsityksiä, että Suomi on kallis ja sää on aina paska, Riku toteaa.

– Otetaan lasit pois naamalta ja huomataan, mitä todellisuuksia on ihan naapurin oven takana, Tunna muistuttaa.

– Jo se, että matkustat toisenlaiseen kuplaan, on kiinnostavaa. Ennen minäkin olin sitä mieltä, että eksoottisuus löytyy aina jostain muualta. Olin siinä väärässä, Tunna tunnustaa.

Kaverukset matkustavat sarjassa esimerkiksi Lemmenjoelle kaivamaan kultaa, sekä tutustuvat niin sanottuun romahdusheimoon.

Hetkinen. Romahdusheimo? Pysähdytään tähän.

Mikä se on?

– Me mentiin parin tyypin luokse, jotka elävät omavaraisesti. Valtimolla asuva Lasse on harjoittanut omavaraisuutta jo yli kymmenen vuotta. Parhaimmillaan hän on elänyt 50 eurolla vuodessa. Kovimpien kokeilujen aikaan hän oli sataprosenttisesti omavarainen, Tunna kertoo.

– Siellä käytetään rahkasammalta vessapaperina ja harjataan hampaat koivun tuhkalla.

Tunna ja Riku kuulivat myös ennustuksen, joka on nyt käymässä toteen.

– Meille kerrottiin, että aivan pian on tulossa romahdus, joka syntyy kun taloudessa tapahtuu jotain. Olemme hyvin homogeeninen järjestelmä ja kun tullaan alas, niin tullaan ryminällä, Tunna luettelee.

– Silloin se tuntui utopialta, vittumaisten asioiden konvergenssilta. Nyt ymmärtää, kuinka riippuvaisia me olemme globalisaatiosta.

Moni Rikun ja Tunnan ystävä ja yhteistyökumppani on tällä hetkellä hyvin huolissaan tulevaisuudestaan ja toimeentulostaan.

– Suomessa on tottunut ländäämään softisti yhteiskunnan turvaverkkoihin. Mutta mites nyt? kundit kysyvät.

Palataan takaisin ohjelmaan.

Onhan suosittu ja ällöttävä madcook-osuus edelleen mukana?

– Tietysti! Riku innostuu.

– Meille tarjottiin esimerkiksi risaserpaa, eli hylkeen räpylöistä tehtyä keittoa.

Tunna nokittaa:

– Saadaan myös karhun muumiokäpäliä. Ne olivat jotain 15 vuotta vanhoja. En paljasta vielä, että syödäänkö niitä vai ei.

Koronaviruksen runtelemille suomalaisille reissaajilla on yksi toive.

– Kriisin jälkeen nähdään, miten voimakkaasti se lopulta vaikutti talouteen. Mutta jos pystyttäisiin reissaamaan seuraavaksi vain Suomessa. Mentäisiin vaikka viereiseen hotelliin viikonlopuksi. Pistettäisiin massit tänne ja elvytettäisiin Suomea, Tunna esittää toiveen.

Madventures Suomi Nelosella ja Ruudussa 31.3. alkaen kello 21.