Maaseutu kuolee, koska palvelut karkaavat kyliltä – ravintolayrittäjät Jaana ja Antti Holma menettivät asiakkaat ja terveyden

Jaana ja Antti Holma yrittivät sinnitellä ravintolayrittäjinä vuosia. Taksiuudistus ja palveluiden siirtyminen keskustan ulkopuolella olivat viimeinen niitti. Illan dokumentti kertoo varsin suomalaisen tarinan.

Millaista on pitää ravintolaa, kun yhteiskunnan palvelut hiljenevät, asiakkaat katoavat ja päättäjien uudistukset lyövät korville?

Tästä kertoo illan koskettava dokumentti Viimeinen lounas.

Jaana ja Antti Holma omistavat ravintola Seurasalin Joroisilla, mutta vuodesta 1952 saakka toiminut ravintola sinnittelee nyt viimeistä vuottaan.

Hyvinä aikoina ravintolassa oli viisi vakituista työntekijää ja lounasasiakkaita päivittäin jopa 150 – nyt asiakkaita on enää viisi.

Kylältä ovat lähteneet Kela, verotoimisto, työväentoimisto ja poliisilaitos.

Ravintola sijaitsi ennen kunnan keskustassa, mutta Joroisille on käynyt kuten monille pienille paikkakunnille: keskustan sijainti on siirtynyt ja vanha keskusta on kuolemassa.

– Ei ole kiva seisoa tyhjässä ravintolassa ja odotella, että joku tulisi käymään. Se on aika stressaavaa loppupeleissä, murheellinen Jaana sanoo.

– Jos tämä jatkuu näin tiukkana, niin ei meillä voimavarat riitä rahojen ja kaikkien maksujen kanssa, Antti jatkaa.

Kaihoisa dokumentti yrittäjäpariskunnasta on samalla laajempi katsaus koko suomalaisen maaseudun tilanteeseen.

Kontrasti on suorastaan järkyttävä, kun dokumentissa käydään ison huoltamoketjun ravintolassa Joroisten ohittavalla pikatiellä ja palataan takaisin Seurasaliin.

Antti Holma joutuu tekemään samanaikaisesti rekkamiehen hommia, jotta pariskunta saa laskut maksettua.

Ison liikenneaseman omistaja Koponen hymyilee maireaa hymyään laskiessaan, että lounasasiakkaita on jälleen ollut satoja.

Samaan aikaan Jaana valmistaa maittavaa lounasta, jota juuri kukaan ei tule syömään.

– Joroisillakin kaikki ajetaan alas ja palvelut loppuu. Eihän täällä ole kohta töitä enää kenelläkään.

Antti ajaa myös rekkaa, sillä pariskunta ei pysty maksamaan itselleen palkkaa. Samaan aikaan Jaana tekee 11-tuntisia työpäiviä.

Kaarle Lahdenpään ohjaama dokumentti paljastaa myös räikeitä epäkohtia.

Suuri huoltamoyritys mainostaa yhä isommilla kylteillä tienvarsilla, ja Koponen käy jopa laittamassa kylttejä ja mainoslakanoita lisää.

Samaan aikaan läheinen Seurasali ei saa mainostaa ulkona lainkaan.

– Meiltä evättiin mainosten laitto, kun me haettiin sitä Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Sieltä tuli kielteinen päätös, että vääristää kilpailua. Sitä kukaan ei ymmärrä, Jaana sanoo.

Jaana Holma ei ymmärrä lainkaan sitä, miksi heidän ravintolansa ei saa mainostaa ulkokyltein, mutta iso huoltamojätti saa.

Holman pariskunnan tarina on monin tavoin koskettava, sillä he olivat haaveilleet koko ikänsä omasta ravintolasta.

Rakennustyöntekijänä ja kaupan kassana työskennelleet Holmat pääsivät toteuttamaan unelmansa kymmenen vuotta sitten, kun Joroisten keskustan ainoa ravintola tuli myyntiin.

Ensin he ostivat omistajalta vain liiketoiminnan ja pitivät ravintolaa pankin vuokrakiinteistössä. Mutta pian pankki korotti vuokran sietämättömäksi.

Yrittäjien mielestä pankilla oli kova tarve siirtää omistamisen riski pienyrittäjille.

Sittemmin yrittäjien liikekiinteistöt ovat menettäneet arvoaan, ja myös Seurasalin kiinteistöstä on tullut yrittäjille kiviriippa.

Vaikka kiinteistö sijaitsee Joroisten keskustassa, uutta ostajaa kiinteistölle on lähes mahdotonta löytää.

Jaana ja Antti Holma olivat aina haaveilleet omasta ravintolasta.

Antti ja Jaana Holman mielestä Sipilän hallituksen tekemä taksiuudistus oli yksi viimeisistä nauloista heidän yrittäjyytensä arkkuun.

Sen seurauksena taksin saanti myös Joroisilla heikentyi niin, että ravintolan ilta-asiakkaat loppuivat lähes kokonaan.

– Jos taksia ei saa mennäkseen ravintolaan ja etenkään ravintolasta kotiin päin, niin on selvää, että se vähentää asiakaskäyntejä, Jaana ja Antti Holma pohtivat.

He rakastavat ravintola-alaa ja yrittävät aivan viimeiseen saakka sinnitellä ja pitää ravintolansa pystyssä.

Lopulta Antti saa kasvohalvauksen.

Vielä kasvohalvauksen jälkeenkin hän ajaa rekan hallille ennen kuin keskeyttää työt ja soittaa hätänumeroon. Kyyneleet nousevat katsojan silmään.

Dokumenttiprojekti: Viimeinen lounas TV1 torstaina 19.3. klo 19.00.